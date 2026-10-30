Tatiana Calderón busca repetir victoria en NASCAR Brasil

La piloto colombiana y SG28 by Pole Motorsport, afrontan la penúltima válida de la temporada en el nuevo y particular óvalo de Chapecó, tras su triunfo en Curvelo y con la clasificación a los playoffs asegurada.

Tatiana Calderón | Claro Sports

Tatiana Calderón regresa este fin de semana a la acción en la penúltima válida de NASCAR Brasil. La piloto Claro de la Escudería Telmex llega motivada después de ganar en Curvelo, resultado que le permitió asegurar su clasificación a los playoffs.

El circuito de Chapecó será un nuevo desafío para pilotos y equipos. Se trata de un óvalo atípico, en el que se gira a la derecha, por lo que será clave adaptarse rápidamente a la pista y encontrar la puesta a punto ideal.

Tatiana también llega con experiencia reciente en Estados Unidos, donde realizó pruebas de NASCAR y estuvo presente en la carrera de la NASCAR Cup Series en Charlotte.

La visita a Chapecó también tiene un significado especial para la piloto colombiana por el vínculo entre la ciudad y Colombia, surgido tras la tragedia aérea de 2016 que afectó al equipo Chapecoense cuando viajaban a Medellín para disputar la final de la Copa Sudamericana frente a Atlético Nacional.

Con la clasificación a los playoffs asegurada, Tatiana y SG28 by Pole Motorsport buscarán nuevamente luchar por las posiciones de cabeza y llegar a la última fase de la temporada en las mejores condiciones.

“Llego a Chapecó con mucha confianza y con muchas ganas de volver a la acción después de una pausa larga. Tuvimos tiempo de celebrar la victoria en Curvelo, que nos clasificó a los playoffs, pero ahora todo el foco está puesto en esta fase decisiva. Chapecó es un circuito nuevo para todos y será muy particular: correremos en un óvalo donde se gira a la derecha, algo que exige adaptarse rápido. Con SG28 by Pole Motorsport hemos hecho un gran trabajo y estoy segura de que podemos seguir con esta progresión”.

“Además, vengo de hacer pruebas de NASCAR en Estados Unidos y de vivir de cerca la NASCAR Cup Series en Charlotte, así que espero aprovechar toda esa experiencia este fin de semana. Para mí, estar en Chapecó también tiene un significado especial como colombiana. La historia que une a Colombia con esta ciudad, a través de Chapecoense y Atlético Nacional, es un ejemplo de cómo la solidaridad y la unión pueden trascender las fronteras. Es un vínculo que sigue vivo en la memoria de ambos países y que demuestra que el deporte es mucho más que competir: también es compartir valores, generar conexiones y construir historias que perduran en el tiempo. Me hace ilusión correr aquí y representar a Colombia en una ciudad que ocupa un lugar tan especial en nuestra historia compartida¨, declaró la piloto Claro.

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Sobre los playoffs

Los playoffs de la NASCAR Brasil representan la fase decisiva de la temporada, en la que los pilotos mejor clasificados del campeonato regular se enfrentan en las últimas tres etapas para definir al campeón de la categoría. Tatiana Calderón y su equipo SG28 Pole Motorsport llegan a esta instancia como parte de los pilotos clasificados para luchar por el título, tras una temporada marcada por grandes actuaciones y su histórica victoria en el óvalo de Curvelo. Los 12 mejores del campeonato regular acceden a esta fase con una bonificación de 20 puntos, mientras que los seis mejores clasificados para la etapa final reciben 10 puntos adicionales. A lo largo de las seis carreras que conforman los playoffs, cada resultado es determinante, por lo que la consistencia, la estrategia y la capacidad de competir bajo presión serán fundamentales para alcanzar la corona de la NASCAR Brasil.

Horarios del fin de semana (hora local -2hrs col)

Viernes 30 de octubre 5:00 p.m. Entrenamiento libre 1.

Sábado 31 de octubre 4:45 p.m. Entrenamiento libre 2.

Domingo 1 de noviembre 7:30 a.m. Clasificación 9:00 a.m. Carrera 1 2:05 p.m. Carrera 2 y 3 (50min +1 Vuelta).

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