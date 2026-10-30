Lucas González rompe cifra de rendimiento en Atlético Nacional: ¡Supera a Reinaldo Rueda y a otros técnicos!

La idea de juego del entrenador bogotano da sus frutos y los números son prueba de que vienen funcionando sus formas.

Reinaldo Rueda y Lucas González | Vizzor Image | Gemini

Tras su decisión de comandar el proyecto de Atlético Nacional, Lucas González es uno de los entrenadores que se destaca actualmente en el fútbol colombiano. Bajo su mando el equipo paisa está clasificado de manera prematura a los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2026-II y lo tiene peleando la Copa BetPlay, pues dentro de poco jugará las seminales contra Independiente Santa Fe u Once Caldas.

Si bien queda camino por recorrer y en una institución como la antioqueña hay que ganar también títulos, no se puede dejar pasar que el DT bogotano viene haciendo bien las cosas. A falta de tres fechas para el cierre del todos contra todos, el ‘verdolaga’ suma 35 puntos producto de 11 partidos ganados y dos empatados. Solo cayó en tres ocasiones en lo que va del certamen.

Si sumamos la Copa BetPlay, González llegó a 20 partidos dirigidos en Nacional, compromisos que ya dan un mapeo general de lo que es su rendimiento. Es por eso que en Claro Sports nos dimos a la tarea de indagar un poco más sobre ese arranque con esa cantidad de partidos de los técnicos del equipo, desde Reinaldo Rueda en adelante.

Lucas González, el de mayor porcentaje

Antes que nada, hacemos la claridad que esta muestra se toma con los primeros 20 partidos de cada entrenador en competencias oficiales. En el caso de Lucas, solo ha dirigido Liga y Copa BetPlay. Sus otros colegas también tiene encuentros en esos torneos, aunque varios debieron estar en el banquillo en el ámbito internacional.

González, tras ese triunfo ante Santa Fe, registra por ahora 15 victorias y 2 empates, lo que da un total de 78,33% de rendimiento. Tener presente que con lo que resta del semestre ese valor puede aumentar o decrecer dependiendo de los resultados que saque, por eso son los primeros 20 enfrentamientos en esta muestra.

Los marcadores de esos compromisos son los siguientes:

21.07.2026 | Nacional 2-0 Tigres | Copa BetPlay.

29.07.2026 | Tigres 0-2 Nacional | Copa BetPlay.

02.08.2026 | Jaguares 0-3 Nacional | Liga BetPlay.

10.08.2026 | América de Cali 1-0 Nacional | Liga BetPlay.

23.08.2026 | Fortaleza 1-2 Nacional | Liga BetPlay.

27.08.2026 | Nacional 2-1 Deportivo Cali | Liga BetPlay.

30.08.2026 | Alianza 1-5 Nacional | Liga BetPlay.

08.09.2026 | Nacional 3-0 Deportivo Cali | Copa BetPlay.

13.09.2026 | Nacional 2-0 Águilas Doradas | Liga BetPlay.

17.09.2026 | Internacional de Bogotá 2-3 Nacional | Liga BetPlay.

21.09.2026 | Llaneros 2-0 Nacional | Liga BetPlay.

25.09.2026 | Nacional 1-1 Millonarios | Liga BetPlay.

01.10.2026 | Nacional 3-1 Junior | Liga BetPlay.

09.10.2026 | Nacional 0-0 Deportes Tolima | Liga BetPlay.

15.10.2026 | Nacional 3-1 Independiente Medellín | Copa BetPlay.

17.10.2026 | Boyacá Chicó 1-4 Nacional | Liga BetPlay.

21.10.2026 | Cúcuta 1-0 Nacional | Liga BetPlay.

23.10.2026 | Nacional 3-0 Deportivo Pasto | Liga BetPlay.

26.10.2026 | Nacional 2-1 Independiente Medellín | Liga BetPlay.

29.10.2026 | Nacional 2-0 Independiente Santa Fe | Liga BetPlay.

Los rendimientos de los antecesores a Lucas González

De igual forma, ponemos el rendimiento de los entrenadores que dirigieron a Nacional antes de Lucas González, también en sus primeros 20 partidos. Tener presente que varios de ellos tuvieron competencia internacional y que la muestra va hasta el 2016 cuando Reinaldo Rueda era el timonel:

Reinaldo Rueda | 14 victorias, 3 empates | 75% de rendimiento.

Juan Manuel Lillo | 12 victorias, 3 empates | 65% de rendimiento.

Jorge Almirón | 12 victorias, 5 empates | 68,33% de rendimiento.

Paulo Autuori (primer ciclo) | 6 victorias, 10 empates | 46,66% de rendimiento.

Juan Carlos Osorio (segundo ciclo) | 9 victorias, 7 empates | 56,66% de rendimiento.

Alexandre Guimaraes | 11 victorias, 4 empates | 61,66% de rendimiento.

Alejandro Restrepo | 14 victorias, 4 empates | 76,66% de rendimiento.

Hernán Darío Herrera (segundo ciclo) | 10 victorias, 8 empates | 63,33% de rendimiento.

Paulo Autuori (segundo ciclo) | 8 victorias, 9 empates | 55% de rendimiento.

William Amaral | 12 victorias, 3 empates | 65% de rendimiento.

Jhon Bodmer | 9 victorias, 3 empates | 50% de rendimiento.

Efraín Juárez | 10 victorias, 5 empates | 58,33% de rendimiento.

Javier Gandolfi | 10 victorias, 5 empates | 58,33% de rendimiento.

Diego Arias | 11 victorias, 6 empates | 65% de rendimiento.

Así las cosas, Lucas González supera la marca de un campeón continental como lo es Rueda, por lo menos en esta estadística. También es importante destacar el rendimiento de Alejandro Restrepo, quien es el segundo mejor registro en esta muestra. Otro dato que deja esa estadística es que Gandolfi y Juárez tuvieron el mismo porcentaje.

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