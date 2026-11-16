Jerry es el eliminado de Exatlón México 2026: así fue el Domingo de Eliminación este 15 de noviembre

Jerry enfrentó a Daniel Ávila, Heliud Pulido y Aristeo Cázares, en un duelo de eliminación exclusivamente rojo, esto tras la salvación de Joe por el salvoconducto

Los Rojos reciben un duro golpe | @ExatlonMx

La Semana 12 de Exatlón México 2026 terminó con la salida de un integrante del Equipo Rojo. El Domingo de Eliminación de este 15 de noviembre dejó a Jerry Lizárraga fuera de la competencia, después de enfrentarse a otros tres atletas de su propio equipo en una prueba que terminó definiéndose en los últimos momentos.

¿Quién salió eliminado de Exatlón México 2026 hoy 15 de noviembre de 2026?

Jerry Lizárraga, conocido como “Love Machine”, fue el eliminado de Exatlón México este domingo 15 de noviembre. El atleta del Equipo Rojo llegó al Duelo de Eliminación junto con Daniel Ávila, Heliud Pulido y Aristeo Cázares.

Los cuatro participantes comenzaron el enfrentamiento con cuatro vidas. Jerry utilizó su medalla individual durante la competencia, pero no consiguió conservar las vidas necesarias para mantenerse en el programa. Finalmente, Daniel Ávila fue quien terminó enfrentándolo en el cierre del duelo.

La eliminación se produjo después de que el Equipo Azul utilizara un salvoconducto para proteger a Joe, quien inicialmente estaba contemplado para participar en la instancia por la permanencia.

¿Qué pasó este Domingo de Eliminación? Resumen y los mejores momentos

Antes del Duelo de Eliminación, el Equipo Rojo perdió la última Batalla por la Supervivencia, por lo que tuvo que colocar a cuatro hombres en la competencia de eliminación contra un representante azul.

Los celestes se impusieron 8-3 y Adrián Leo “Mufasa” consiguió el punto que definió la prueba. Con este resultado, Daniel Ávila, Heliud Pulido, Aristeo Cázares y Jerry Lizárraga quedaron expuestos al riesgo de eliminación, mientras que Joe representaba al Equipo Azul.

Sin embargo, el Equipo Azul decidió utilizar el salvoconducto para retirar a Joe de la competencia. La decisión provocó que el Duelo de Eliminación terminara siendo exclusivamente entre integrantes del Equipo Rojo.

Jerry logró mantenerse en competencia durante parte del enfrentamiento, pero perdió sus últimas oportunidades ante sus rivales. Con su salida, el conjunto rojo sufrió una nueva baja deportiva en la décima temporada.

Después de haber utilizado su medalla, Jerry enfrenta a su compañero Daniel. Con toda la ilusión de permanecer, ‘Exatlón Boy’ gana el #DueloDeEliminación. 🔴💥💪🏻 #ExatlónMéxico EN VIVO AHORA 👉 https://t.co/2DzbKfV4uj Vive todo Exatlón en Disney+ ✨ https://t.co/yt5b47PDSN — Exatlón México (@ExatlonMx) November 16, 2026

Lista completa de eliminados de Exatlón México 2026: Equipo Rojo y Azul

Con la salida de Jerry Lizárraga, Exatlón México 2026 suma 12 bajas, aunque 11 corresponden a eliminaciones mediante duelo y dos se produjeron por lesión.

Equipo Rojo

Anaid Torres: 30 de agosto de 2026.

Pablo Franco: 4 de octubre de 2026.

Ella Bucio: 11 de octubre de 2026, salida por lesión.

Zudikey Rodríguez: noviembre de 2026, salida por lesión.

Jerry Lizárraga: 15 de noviembre de 2026.

Equipo Azul

Erick Segura: 6 de septiembre de 2026.

María Salazar: 13 de septiembre de 2026.

Irvin Villatoro: 20 de septiembre de 2026.

Natasha Septién: 27 de septiembre de 2026.

Natalia Rojas: 11 de octubre de 2026.

Hugo Espinoza: 18 de octubre de 2026.

Gina Torres: 25 de octubre de 2026.

Alejandro Aguilera: 1 de noviembre de 2026.

Paulina Menchaca: 8 de noviembre de 2026.

La salida de Jerry deja al Equipo Rojo con una nueva baja deportiva y modifica la composición de los dos grupos para el inicio de la Semana 13. El Equipo Azul, por su parte, consiguió mantener a Joe gracias al salvoconducto utilizado antes del enfrentamiento definitivo y se dan un respiro tras las diversas pérdidas de varios de sus elementos.