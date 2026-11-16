El América le repite la dosis al Toluca y sella su pase a las semifinales de la Liga MX Femenil

Geyse Da Silva, Scarlett Camberos y Priscila Da Silva le dieron forma a la goleada en el Nemesio Diez. El global señala un 6-0 contundente del conjunto de Ángel Villacampa

Camberos colaboró con la goleada en Toluca | Imago7

América Femenil volvió a vencer al Toluca y aseguró su lugar en las semifinales del Apertura 2026 de la Liga MX Femenil. Las Águilas se impusieron 3-0 en el partido de vuelta de los cuartos de final, disputado en el Estadio Nemesio Diez, y cerraron la eliminatoria con un marcador global de 6-0 después del triunfo conseguido por el mismo resultado en la ida del miércoles 11 de noviembre.

El equipo visitante tomó el control desde los primeros minutos y encontró el primer gol al 9’. Gabriela García recibió un rechace de la portera y asistió a Geyse Da Silva, quien apareció dentro del área para definir de cabeza. Toluca respondió al 16’ con una llegada de Eugenie Le Sommer, cuyo disparo terminó en el travesaño, pero después de esa acción América mantuvo la posesión y continuó generando oportunidades.

Al 24’, Geyse volvió a quedar frente a la portería después de un pase filtrado de Irene Guerrero, aunque la acción terminó invalidada por fuera de juego. Scarlett Camberos también tuvo una oportunidad al 33’, pero la guardameta de Toluca evitó la anotación. El conjunto local no consiguió generar más situaciones frente al arco de América durante ese tramo del encuentro.

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La segunda anotación llegó al 41’, cuando Montse Saldívar envió un centro hacia Scarlett Camberos. La delantera aprovechó una falla en la cobertura defensiva y únicamente tuvo que empujar el balón para colocar el 2-0. América se marchó al descanso con una ventaja de cinco goles en el marcador global.

El segundo tiempo comenzó con más acciones anuladas para las Águilas. Al 51’, una anotación de Geyse no contó por posición adelantada y al 60’ ocurrió una situación similar. Seis minutos después, Irene Guerrero también mandó el balón al fondo de la red, pero la árbitra invalidó la jugada por una presunta falta.

América realizó modificaciones durante el complemento y dio entrada a Xcaret Pineda, Priscila Flor da Silva, Alexa Soto y Aylin Aviléz. Toluca también movió su alineación con los ingresos de Diana Guatemala, Daniela Espinosa, Yamile Franco y Amandine Henry, mientras buscaba reducir la diferencia en el marcador.

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El 3-0 llegó al minuto 80. La portera de Toluca intentó salir con el balón, pero perdió la posesión. Geyse recuperó la pelota y utilizó un taconazo para habilitar a Priscila da Silva, quien apareció frente al arco y definió para ampliar la ventaja. Poco después, Geyse volvió a probar con un disparo que fue rechazado por la guardameta y cerca del final la brasileña vio como un nuevo tanto era anulado.

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Toluca terminó el encuentro sin conseguir marcar y América mantuvo el 3-0 hasta el silbatazo final. Con el 6-0 global, las Águilas superaron los cuartos de final y sellaron su pase a las semifinales del Apertura 2026. Con este resultado la fase de las cuatro mejores quedó lista, y el América se enfrentará a Pumas, en busca de mantener vivo el sueño del bicampeonato.