¿Por qué Checo Pérez no apareció en el Fan Forum? Cadillac aclara la situación del mexicano

El piloto mexicano presentó una indisposición antes del inicio de las prácticas libres en el Autódromo Hermanos Rodríguez, por lo que su equipo tomó una decisión

El regreso de Sergio ‘Checo’ Pérez al Gran Premio de México 2026 comenzó con un cambio de planes. Este viernes 30 de octubre, Cadillac anunció que el piloto mexicano no participará en el Fan Forum, uno de los encuentros con los aficionados programados antes del inicio de las actividades en pista de la Fórmula 1 en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

A través de un comunicado oficial, la escudería estadounidense informó que Checo Pérez presentó una indisposición, motivo por el que se tomó la decisión de cancelar su participación en el evento con los seguidores que acudieron al circuito capitalino para verlo antes de las primeras sesiones de entrenamiento.

Team Update pic.twitter.com/J3uDnZanOo — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) October 30, 2026

Sin embargo, la noticia no representa una baja del mexicano para la competencia. Cadillac confirmó que Checo Pérez sí participará en las Prácticas Libres 1 y 2 de este viernes, además de que, por el momento, su presencia en el resto de las actividades del Gran Premio de México no se encuentra comprometida.

La escudería explicó que tanto el piloto como el equipo acordaron darle tiempo adicional de descanso durante la mañana, con el objetivo de favorecer su recuperación antes de comenzar el trabajo con el monoplaza. El comunicado no especificó las causas de la indisposición ni informó sobre algún diagnóstico médico.

¿Por qué Checo Pérez no estará en el Fan Forum del GP de México 2026?

La ausencia de Checo Pérez se limita, según la información proporcionada por Cadillac, al encuentro con los aficionados de este viernes. El equipo expresó sus disculpas a quienes acudieron al Fan Forum con la intención de convivir con el piloto mexicano durante el fin de semana de su carrera de casa.

“Checo y el equipo han decidido darle tiempo adicional para descansar y recuperarse esta mañana, antes de las sesiones en pista previstas para hoy”, señaló la escudería en el comunicado difundido previo al comienzo de las prácticas libres.

Cadillac también precisó que la participación del mexicano en las sesiones FP1 y FP2 no se verá afectada, por lo que se mantiene el programa de trabajo establecido para el arranque de la actividad en el circuito de la Magdalena Mixhuca.

La situación se presenta durante un fin de semana significativo para Pérez, quien regresa a competir ante la afición mexicana después de su ausencia de la parrilla durante la temporada 2025. Además, el piloto de Cadillac tiene previsto disputar su Gran Premio número 300 en la Fórmula 1, una cifra que alcanzaría durante la carrera del domingo 1 de noviembre.

Checo Pérez sí estará en las prácticas libres: Colton Herta sustituirá a Valtteri Bottas en la FP1

En cuanto a la actividad deportiva, Cadillac mantendrá su planificación para la primera jornada del Gran Premio de México. Checo Pérez conducirá su monoplaza desde la FP1, mientras que el estadounidense Colton Herta ocupará el asiento de Valtteri Bottas durante la primera sesión de entrenamientos.

La participación de Herta forma parte del programa de desarrollo de Cadillac, que busca darle kilómetros en un monoplaza de Fórmula 1 mientras el piloto continúa su proceso para obtener la superlicencia de la FIA. La sesión en México representa su quinta aparición en prácticas libres durante la temporada 2026.

Por su parte, Valtteri Bottas retomará su lugar en el equipo durante la FP2, programada para la tarde del viernes. El finlandés también había presentado problemas de salud que le impidieron cumplir con sus compromisos de prensa del jueves 29 de octubre, aunque Cadillac indicó que su programa en pista se mantendría.

GP de México 2026: horarios y fechas de las prácticas libres, clasificación y carrera

El Gran Premio de la Ciudad de México 2026 se disputa del viernes 30 de octubre al domingo 1 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez. La actividad comenzará con dos sesiones de prácticas libres, continuará con la última tanda de entrenamientos y la clasificación del sábado, y concluirá con la carrera dominical.