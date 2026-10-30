¡Goles, polémicas y reclamos! Félix Fernández revive los históricos duelos entre Chivas y Atlante

En la sección del recuerdo de Félix Fernández en Peloteando, el exguardameta del Atlante revivió algunos de los enfrentamientos más recordados contra Chivas en el Estadio Jalisco, previo al duelo de ambos equipos en la jornada 15 del Apertura 2026. Entre las jugadas destacadas apareció un polémico gol de 1997, en el que Fernández reclamó una mano que el árbitro Arturo Brizio no sancionó. También recordó anotaciones de Alberto Coyote y una jugada de Ramón Ramírez que terminó con un gol del ‘Gusano’ Nápoles.

Félix Fernández también recordó un enfrentamiento entre Chivas y Atlante de 1996, cuando los Potros llegaban como superlíderes al Estadio Jalisco. Durante el análisis de una de las anotaciones, el exportero explicó las dificultades que enfrenta un guardameta cuando la barrera defensiva se abre durante un tiro libre. Entre bromas y anécdotas, Fernández habló sobre las indicaciones que daba a sus compañeros y las reacciones del entonces entrenador del Atlante, Miguel Mejía Barón, ante los errores defensivos.

El recorrido histórico también incluyó a las Super Chivas de 1994, con protagonistas como Benjamín Galindo y José Manuel ‘Chepo’ de la Torre. Fernández recordó una acción en la que Galindo envió un centro que terminó con un remate de cabeza del Chepo, además de explicar por qué decidió controlar el balón en dos tiempos debido a las condiciones de la cancha del Estadio Jalisco. La sección de Peloteando permitió recuperar momentos de la rivalidad entre Chivas y Atlante, dos equipos que volverán a enfrentarse este fin de semana en un partido importante para sus aspiraciones dentro de la Liga MX.