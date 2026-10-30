La ‘Ley Wenger’, el gol de oro, gol de visitante y otras reglas que no convencieron al fútbol

La ‘Ley Wenger’ se puso a prueba en las categorías formativas de la Canadian Premier League, pero los resultados parecen no haber convencido al fútbol

‘Ley Wenger’: la regla que planeaba cambiar el fuera de juego | Claro Sports

La ‘Ley Wenger’, la propuesta que buscaba modificar la Regla 11 con el objetivo de resolver las controversias y dificultades que representa el fuera de juego en el fútbol profesional, parece encontrarse contra las cuerdas. La iniciativa de Arsène Wenger, que prometía revolucionar el balompié, permanece estancada tras el último análisis de la IFAB (International Football Association Board), luego de los resultados que arrojaron las pruebas piloto realizadas en la Canadian Premier League durante 2026.

La iniciativa surgió en 2020 de la mano del histórico exentrenador, exfutbolista y exdirectivo Arsène Wenger. Desde su cargo como director de Desarrollo del Fútbol Mundial de la FIFA, propuso una modificación reglamentaria para darle prioridad al fútbol ofensivo, incrementar el promedio de goles por partido y acabar con las controversias que generan las revisiones milimétricas del fuera de juego en el VAR (árbitro asistente de video, por sus siglas en inglés).

La regla actual establece que un futbolista se encuentra en fuera de juego cuando cumple tres condiciones: está en campo contrario, alguna parte de su cabeza, tronco, piernas o pies está más adelantada que el balón y se encuentra más cerca de la línea de meta rival que el penúltimo adversario. La posición se determina en el momento en que un compañero juega el balón y no cuando el futbolista lo recibe. La infracción se sanciona si el jugador obtiene ventaja de su posición, interfiere en el juego o afecta a un adversario. Las excepciones son claras: no existe fuera de juego en los saques de banda, de esquina (córner) o de meta.

La ‘Ley Wenger’ pretendía conservar los mismos criterios, pero con una modificación fundamental: el fuera de juego únicamente se señalaría cuando el futbolista infractor superara por completo la última línea de referencia. Es decir, no bastaría con que una sola parte de su cuerpo estuviera adelantada. Sin embargo, los resultados de las pruebas piloto dejaron conclusiones inesperadas tras 112 partidos de la temporada regular en la Canadian Premier League.

De acuerdo con datos de la cadena SER, el informe de la IFAB registró un 54% menos de decisiones de fuera de juego y 13 goles adicionales, aunque también detectó un retroceso promedio de tres metros en las líneas defensivas. El análisis, presentado el pasado 27 de octubre, concluyó que el incremento de anotaciones no fue considerable y que la modificación incluso incentivó sistemas de juego más defensivos de lo previsto. Por ahora, los organismos correspondientes deberán evaluar con mayor rigor los resultados antes de decidir si implementan o descartan las modificaciones a la Regla 11. No obstante, la ‘Ley Wenger’ parece encontrarse con un obstáculo importante de cara a la próxima reunión, prevista para el 14 de enero de 2027 en Zúrich.

Las reglas que no proliferaron en el fútbol

El fútbol profesional nació en 1885 y, desde entonces, ha experimentado profundas transformaciones reglamentarias, aunque su esencia se mantiene. Sin embargo, no todas las modificaciones lograron consolidarse. Algunas propuestas quedaron en el camino porque no convencieron ni a los aficionados ni a las autoridades encargadas de regular el balompié a nivel mundial.