La ‘Ley Wenger’, el gol de oro, gol de visitante y otras reglas que no convencieron al fútbol
La ‘Ley Wenger’ se puso a prueba en las categorías formativas de la Canadian Premier League, pero los resultados parecen no haber convencido al fútbol
La ‘Ley Wenger’, la propuesta que buscaba modificar la Regla 11 con el objetivo de resolver las controversias y dificultades que representa el fuera de juego en el fútbol profesional, parece encontrarse contra las cuerdas. La iniciativa de Arsène Wenger, que prometía revolucionar el balompié, permanece estancada tras el último análisis de la IFAB (International Football Association Board), luego de los resultados que arrojaron las pruebas piloto realizadas en la Canadian Premier League durante 2026.
La iniciativa surgió en 2020 de la mano del histórico exentrenador, exfutbolista y exdirectivo Arsène Wenger. Desde su cargo como director de Desarrollo del Fútbol Mundial de la FIFA, propuso una modificación reglamentaria para darle prioridad al fútbol ofensivo, incrementar el promedio de goles por partido y acabar con las controversias que generan las revisiones milimétricas del fuera de juego en el VAR (árbitro asistente de video, por sus siglas en inglés).
La regla actual establece que un futbolista se encuentra en fuera de juego cuando cumple tres condiciones: está en campo contrario, alguna parte de su cabeza, tronco, piernas o pies está más adelantada que el balón y se encuentra más cerca de la línea de meta rival que el penúltimo adversario. La posición se determina en el momento en que un compañero juega el balón y no cuando el futbolista lo recibe. La infracción se sanciona si el jugador obtiene ventaja de su posición, interfiere en el juego o afecta a un adversario. Las excepciones son claras: no existe fuera de juego en los saques de banda, de esquina (córner) o de meta.
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La ‘Ley Wenger’ pretendía conservar los mismos criterios, pero con una modificación fundamental: el fuera de juego únicamente se señalaría cuando el futbolista infractor superara por completo la última línea de referencia. Es decir, no bastaría con que una sola parte de su cuerpo estuviera adelantada. Sin embargo, los resultados de las pruebas piloto dejaron conclusiones inesperadas tras 112 partidos de la temporada regular en la Canadian Premier League.
De acuerdo con datos de la cadena SER, el informe de la IFAB registró un 54% menos de decisiones de fuera de juego y 13 goles adicionales, aunque también detectó un retroceso promedio de tres metros en las líneas defensivas. El análisis, presentado el pasado 27 de octubre, concluyó que el incremento de anotaciones no fue considerable y que la modificación incluso incentivó sistemas de juego más defensivos de lo previsto. Por ahora, los organismos correspondientes deberán evaluar con mayor rigor los resultados antes de decidir si implementan o descartan las modificaciones a la Regla 11. No obstante, la ‘Ley Wenger’ parece encontrarse con un obstáculo importante de cara a la próxima reunión, prevista para el 14 de enero de 2027 en Zúrich.
Las reglas que no proliferaron en el fútbol
El fútbol profesional nació en 1885 y, desde entonces, ha experimentado profundas transformaciones reglamentarias, aunque su esencia se mantiene. Sin embargo, no todas las modificaciones lograron consolidarse. Algunas propuestas quedaron en el camino porque no convencieron ni a los aficionados ni a las autoridades encargadas de regular el balompié a nivel mundial.
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- Gol de Oro y Gol de Plata: Quizá dos de las modificaciones más recordadas fueron el gol de oro y el gol de plata, propuestas que buscaban evitar las tandas de penales cuando se producía una anotación durante los tiempos extra. La primera establecía que el equipo que consiguiera ponerse en ventaja obtendría la victoria de manera inmediata; mientras que la segunda determinaba que el ganador sería aquel que conservara la ventaja al término del primer tiempo extra. Ambas reglas se implementaron en el fútbol profesional, pero terminaron descartadas porque los equipos preferían adoptar planteamientos defensivos para evitar errores que pudieran costarles la eliminatoria. El reglamento las eliminó en 2004.
- Shootouts: La MLS intentó cambiar los penales tal como los conocemos. La propuesta del fútbol estadounidense consistía en colocar al futbolista a 32 metros de la portería y darle cinco segundos para avanzar y disparar a puerta, mientras que el arquero tenía la posibilidad de achicar para evitar la anotación. El formato no logró convencer a los aficionados del fútbol internacional y desapareció en 1999.
- Regla de las 10 yardas: La propuesta surgió en 2000 y contemplaba que el árbitro tuviera la facultad de adelantar 10 yardas los tiros libres hacia la portería rival si consideraba que un futbolista reclamaba airadamente una falta o retrasaba el juego. La medida generó confusión y terminó por retirarse en 2005, aunque nunca llegó a adoptarse más allá del fútbol inglés.
- Saques de banda con el pie: El entonces presidente de la FIFA, Joseph Blatter, propuso que los saques laterales cercanos al área pudieran ejecutarse con el pie. La modificación se probó en categorías y ligas inferiores, pero la iniciativa no prosperó porque no consiguió agilizar el juego y provocó que las acciones fueran más toscas.
- Gol de visitante: Una de las reglas que cambió el fútbol para siempre fue la del gol de visitante, instaurada en 1965 y abolida en 2021. La norma establecía que las anotaciones conseguidas fuera de casa tenían un valor doble en las eliminatorias con partidos de ida y vuelta, con el propósito de evitar empates en el marcador global. Sin embargo, una de las principales críticas surgió en torno a los tiempos extra, pues el equipo visitante tenía una ventaja adicional si conseguía marcar durante la prórroga. Además, algunos conjuntos optaban por replegarse y priorizar el aspecto defensivo cuando jugaban en casa para evitar recibir un gol que pudiera comprometer su clasificación.