Checo Pérez en el Gran Premio de México 2026: ¿A qué hora abren las puertas y cómo llegar al Autódromo Hermanos Rodríguez?

Conoce los horarios de acceso al GP de México 2026, cómo llegar al Autódromo Hermanos Rodríguez en transporte público y dónde ver en vivo la carrera de Checo Pérez

Checa los horarios y rutas para llegar al recinto | Reuters

El Gran Premio de México 2026 de la Fórmula 1 se celebrará del viernes 30 de octubre al domingo 1 de noviembre, con el regreso de Sergio ‘Checo’ Pérez al Autódromo Hermanos Rodríguez. El piloto mexicano competirá por primera vez en casa con Cadillac y alcanzará 300 carreras disputadas en la máxima categoría del automovilismo, una cifra que lo colocará entre los siete pilotos con más participaciones en la historia del campeonato.

La actividad del GP de México 2026 comenzará el viernes con las dos primeras prácticas libres, continuará el sábado con la última sesión de entrenamientos y la clasificación, mientras que la carrera principal se disputará el domingo 1 de noviembre, a las 14:00 horas, tiempo del centro de México. La competencia está programada a 71 vueltas sobre el circuito de 4.304 kilómetros.

Para los aficionados que asistirán al evento, la organización confirmó que el Autódromo Hermanos Rodríguez abrirá sus puertas desde las 8:00 de la mañana durante los tres días. Sin embargo, los horarios podrán modificarse sin previo aviso. Los asistentes deberán consultar la puerta correspondiente a su boleto, debido a que las diferentes zonas del circuito no tienen comunicación interna entre sí.

El operativo de movilidad contempla rutas de Metro, Metrobús, Trolebús y servicios especiales de autobuses para facilitar la llegada al recinto, ubicado en la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca, en la alcaldía Iztacalco. No habrá estacionamiento para el público ni estacionamientos remotos habilitados por el evento, por lo que se recomienda planificar el traslado y considerar las concentraciones de personas durante el fin de semana.

GP de México: ¿A qué hora puedo llegar al autódromo Hermanos Rodríguez para la F1?

Las puertas del Autódromo Hermanos Rodríguez abrirán a partir de las 8:00 horas del viernes 30 y sábado 31 de octubre, así como el domingo 1 de noviembre. El cierre está previsto para las 20:00 horas, de acuerdo con la guía oficial del México GP. Los asistentes podrán ingresar durante el horario del evento con un boleto válido que no haya sido utilizado previamente, pero no se permite salir del recinto y volver a entrar el mismo día.

El viernes, la primera práctica libre comenzará a las 12:30 horas y la segunda se disputará a las 16:00 horas. Para el sábado, la tercera sesión de entrenamientos está programada a las 11:30 horas, mientras que la clasificación arrancará a las 15:00 horas. El domingo, la carrera iniciará a las 14:00 horas, por lo que los aficionados podrán llegar desde la mañana para acceder a sus respectivas gradas.

Para ingresar, todos los boletos serán digitales y deberán mostrarse desde la aplicación MexicoGP, el MexicoGP Account Manager o la cartera digital del teléfono. No se aceptarán capturas de pantalla. También será necesario identificar previamente la puerta asignada, ya que los accesos dependen de la zona y la grada. La aplicación oficial permite consultar el mapa del circuito y localizar la entrada correspondiente.

¿Cómo llegar al autódromo Hermanos Rodríguez? Transporte público y recomendaciones

Una de las alternativas para llegar al Gran Premio de México 2026 es utilizar la Línea 9 del Metro, identificada con el color café. Las estaciones cercanas al Autódromo Hermanos Rodríguez son Velódromo, Ciudad Deportiva y Puebla. La elección dependerá de la puerta de acceso indicada en el boleto, por lo que se recomienda revisar la ubicación de cada grada antes de iniciar el recorrido.

El Metrobús también permitirá llegar mediante la Línea 2, con las estaciones Iztacalco y UPIICSA como alternativas de acceso. Asimismo, la Línea 2 del Trolebús cuenta con paradas en Ciudad Deportiva, Puerta 8, Puebla y Avenida Río Churubusco. La organización también identifica las rutas de autobuses 1, 9, 11, 27 y 78, además del servicio M1 Bicentenario y el Corredor Sausa.

Para quienes prefieran los servicios de transportación remota, habrá autobuses desde cinco puntos de la Ciudad de México: Estadio Banorte, Plaza Carso, Auditorio Nacional, Expo Santa Fe e Hipódromo de las Américas. El precio anunciado es de 150 pesos por viaje sencillo y 350 pesos por recorrido redondo. El pago se realizará con la Tarjeta de Movilidad Integrada, cuyo plástico tiene un costo de 15 pesos, adicional al saldo necesario para cubrir el traslado.

Otra alternativa será Ticket2Ride de Ticketmaster, que ofrecerá transporte de ida y vuelta desde 13 puntos de abordaje. El servicio tiene un precio de 350 pesos por persona y día, más cargos, o 945 pesos por el abono de las tres jornadas. Entre los puntos de salida se encuentran Condesa, Perisur, Santa Fe, Plaza Carso, Reforma 222 y Parque de los Venados. La organización recomienda llevar calzado cómodo, protección solar y un cargador portátil, además de utilizar la aplicación MexicoGP para planificar las rutas de llegada y regreso.

Checo Pérez en vivo: ¿Dónde ver el Gran Premio de México de la Fórmula 1? Canales de TV y online

El Gran Premio de México 2026 podrá verse en televisión abierta a través de Canal 5, mientras que Sky Sports tendrá cobertura de las prácticas libres, clasificación y carrera mediante los servicios de televisión de paga Sky e Izzi. La transmisión del domingo 1 de noviembre comenzará con la carrera programada a las 14:00 horas, tiempo de la Ciudad de México. Televisa cuenta con los derechos de transmisión de la Fórmula 1 en territorio mexicano hasta el final de la temporada 2028.

Para quienes deseen seguir a Checo Pérez en vivo por internet, F1 TV Pro y F1 TV Premium ofrecerán las sesiones de la Fórmula 1 mediante suscripción. Ambas modalidades permiten seguir la actividad en pista, con opciones de cámaras a bordo y contenido adicional, mientras que F1 TV Access no incluye las competencias en directo. De esta forma, los aficionados podrán seguir la carrera número 300 de Sergio Pérez, quien regresará al Gran Premio de México como integrante de Cadillac.