Prácticas Libres 1 GP de México 2026 en directo: Checo Pérez hoy en la Fórmula 1, al momento
Checo Pérez regresa al GP de México 2026 con Cadillac. Consulta horarios, transmisión en vivo y todos los detalles de las Prácticas Libres 1 de la Fórmula 1
GP de México 2026: recomendaciones y cómo llegar al Autódromo Hermanos Rodríguez
El Gran Premio de México 2026 comienza este viernes 30 de octubre y los organizadores recomiendan llegar con anticipación al Autódromo Hermanos Rodríguez, cuyas puertas abrirán aproximadamente a las 8:00 horas. El recinto no contará con estacionamiento, por lo que las principales alternativas son la Línea 9 del Metro, en las estaciones Velódromo, Ciudad Deportiva y Puebla; la Línea 2 del Metrobús, en Iztacalco y UPIICSA; y la Línea 2 del Trolebús. También habrá transporte especial desde cinco puntos de la ciudad, con un costo de 150 pesos por viaje sencillo y 350 pesos por viaje redondo, además de autobuses perimetrales gratuitos. Se recomienda consultar la puerta asignada en el boleto digital, utilizar calzado cómodo, llevar protector solar, gorra y batería portátil, así como descargar la aplicación oficial MexicoGP para consultar mapas, horarios y accesos.
El Autódromo Hermanos Rodríguez estrena asfalto para reducir los baches
La organización del Gran Premio de México realizó trabajos de repavimentación en más de dos kilómetros del Autódromo Hermanos Rodríguez, con el objetivo de reducir las irregularidades que pueden afectar el comportamiento de los monoplazas. Las labores se efectuaron entre mayo y junio, después de estudios técnicos realizados con la participación de la firma Tilke. Los organizadores explicaron que se retiraron aproximadamente 5.5 centímetros de la capa superficial en las zonas intervenidas. Las primeras prácticas permitirán conocer la respuesta de los pilotos ante las modificaciones.
Colton Herta busca obtener los puntos que necesita para correr en Fórmula 1
Colton Herta tendrá una oportunidad importante en su carrera durante las Prácticas Libres 1 del Gran Premio de México 2026, cuando sustituya a Valtteri Bottas al volante de Cadillac. El estadounidense llega a esta participación a un punto de alcanzar los 40 necesarios para solicitar la superlicencia de Fórmula 1. Si completa el kilometraje reglamentario requerido durante la sesión, podría alcanzar ese umbral, un paso que fortalecería sus posibilidades de competir como piloto titular en el futuro.
Kimi Antonelli llega enfermo al GP de México y pone en alerta a Mercedes
Andrea Kimi Antonelli, líder del Campeonato Mundial de Fórmula 1, presentó una enfermedad viral antes del Gran Premio de México 2026 y se ausentó de sus compromisos con la prensa del jueves. Mercedes informó que el piloto italiano recibió autorización de la FIA para descansar y recuperarse antes del inicio de las actividades en pista. La escudería esperaba contar con él durante los entrenamientos del viernes, en un fin de semana donde podría asegurar matemáticamente su primer título mundial.
Checo Pérez presenta una indisposición, pero correrá las Prácticas Libres del GP de México 2026
Sergio ‘Checo’ Pérez no asistirá al Fan Forum del Gran Premio de México 2026 debido a una indisposición, según informó Cadillac mediante un comunicado oficial. El equipo explicó que el piloto mexicano dedicará la mañana de este viernes a descansar y recuperarse antes de comenzar la actividad en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Su participación en las Prácticas Libres 1 y 2 no se verá afectada, por lo que estará al volante de su monoplaza conforme a lo programado. Cadillac también confirmó que Valtteri Bottas cumplirá con sus compromisos ante los medios y participará en la segunda sesión de entrenamientos.
¿Cómo y dónde ver en vivo el GP de México F1 2026? Canales de TV y online
Las Prácticas Libres 1 del Gran Premio de México 2026 podrán verse en vivo por Canal 5, en televisión abierta, y a través de Sky Sports, disponible en los servicios de televisión de paga de Sky e Izzi. La cobertura del fin de semana también estará disponible mediante F1 TV Pro, la plataforma oficial de streaming de la Fórmula 1, que ofrece acceso a las sesiones y cámaras a bordo de los pilotos.
Los aficionados también podrán seguir la cobertura digital a través de ViX y consultar en Claro Sports el minuto a minuto del Gran Premio de México 2026, con información sobre los tiempos, posiciones, resultados e incidencias de las sesiones. La actividad continuará durante el sábado con la clasificación y concluirá el domingo con la carrera número 300 de Checo Pérez en la máxima categoría del automovilismo.
¿Cómo llegan las escuderías al GP de México?
Mercedes llega como líder del Campeonato Mundial de Constructores con 607 puntos, además de tener a Kimi Antonelli en la primera posición de la clasificación de pilotos con 365 unidades. El italiano viene de ganar el Gran Premio de Estados Unidos y cuenta con una ventaja de 123 puntos sobre George Russell. Antonelli podría conquistar matemáticamente el título mundial en México si termina entre los primeros nueve lugares de la carrera del domingo, sin depender de otros resultados.
Ferrari ocupa el segundo puesto del campeonato de escuderías con 474 unidades, respaldado por Lewis Hamilton y Charles Leclerc. El británico se encuentra en la tercera posición del Mundial de Pilotos con 241 puntos, mientras el monegasco es quinto con 233. Ambos serán los representantes de la escudería italiana durante la primera práctica, ya que Ferrari será el único equipo que utilizará a sus dos pilotos titulares en la PL1.
Por su parte, Red Bull y McLaren llegan empatados con 355 puntos en la clasificación de constructores, aunque la escudería de Milton Keynes ocupa el tercer lugar por criterios de desempate. Max Verstappen se mantiene cuarto en el Mundial de Pilotos con 236 unidades, mientras Lando Norris aparece sexto con 211. La lucha por el tercer puesto entre ambas escuderías será otro de los puntos de atención durante el fin de semana mexicano.
En el caso de Cadillac, el equipo de Checo Pérez y Valtteri Bottas llega en la última posición del campeonato, todavía sin sumar puntos en su temporada de debut. El mexicano terminó decimonoveno en Austin y buscará aprovechar las sesiones del viernes para trabajar en el balance y rendimiento del monoplaza. La altitud de la Ciudad de México, ubicada a más de 2,200 metros sobre el nivel del mar, representa un desafío para la refrigeración, el comportamiento aerodinámico y la gestión de energía de los autos.
¿A qué hora inician las Prácticas Libres del GP de México 2026 de hoy 30 de octubre?
Las Prácticas Libres 1 del Gran Premio de México 2026 comenzarán a las 12:30 horas, tiempo del centro de México, y finalizarán a las 13:30 horas. Durante esta primera sesión, las escuderías tendrán 60 minutos para recopilar información sobre el rendimiento de sus monoplazas, evaluar los neumáticos y realizar los primeros ajustes de configuración.
La segunda práctica libre está programada para este mismo viernes a las 16:00 horas, mientras que la tercera se celebrará el sábado 31 de octubre a las 11:30 horas. La clasificación se disputará ese mismo día a las 15:00 horas y la carrera del GP de México comenzará el domingo 1 de noviembre a las 14:00 horas, con 71 vueltas al circuito de 4.304 kilómetros.
Una de las particularidades de la primera sesión será la participación de 10 pilotos novatos y de reserva, quienes tomarán el lugar de algunos titulares para cumplir con las disposiciones de la FIA. Entre ellos estarán Frederik Vesti con Mercedes, Ayumu Iwasa con Red Bull, Leonardo Fornaroli con McLaren y Colton Herta con Cadillac. Checo Pérez conservará su asiento y participará desde la primera práctica, mientras Herta sustituirá temporalmente a Valtteri Bottas.
¡Bienvenidos al minuto a minuto de las Prácticas Libres 1 del GP de México 2026!
La espera terminó y la fiesta de la Fórmula 1 comienza este viernes 30 de octubre con las Prácticas Libres 1 del Gran Premio de México 2026, en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Los motores vuelven a encenderse en la capital del país para dar inicio a tres días de actividad, con Sergio ‘Checo’ Pérez como uno de los principales protagonistas en su regreso a casa, ahora como piloto de Cadillac.
El piloto mexicano vuelve a competir frente a su afición después de ausentarse de la edición de 2025, en un fin de semana en el que buscará alcanzar su salida número 300 en la Fórmula 1. La celebración comenzó desde el miércoles con su exhibición en Paseo de la Reforma y continuará en el circuito de la Magdalena Mixhuca, donde Mercedes, Ferrari, Red Bull y McLaren llegan con objetivos importantes en el campeonato.