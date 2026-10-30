Prácticas Libres 1 GP de México 2026 en directo: Checo Pérez hoy en la Fórmula 1, al momento

¿Cómo llegan las escuderías al GP de México?

Mercedes llega como líder del Campeonato Mundial de Constructores con 607 puntos, además de tener a Kimi Antonelli en la primera posición de la clasificación de pilotos con 365 unidades. El italiano viene de ganar el Gran Premio de Estados Unidos y cuenta con una ventaja de 123 puntos sobre George Russell. Antonelli podría conquistar matemáticamente el título mundial en México si termina entre los primeros nueve lugares de la carrera del domingo, sin depender de otros resultados.

Ferrari ocupa el segundo puesto del campeonato de escuderías con 474 unidades, respaldado por Lewis Hamilton y Charles Leclerc. El británico se encuentra en la tercera posición del Mundial de Pilotos con 241 puntos, mientras el monegasco es quinto con 233. Ambos serán los representantes de la escudería italiana durante la primera práctica, ya que Ferrari será el único equipo que utilizará a sus dos pilotos titulares en la PL1.

Por su parte, Red Bull y McLaren llegan empatados con 355 puntos en la clasificación de constructores, aunque la escudería de Milton Keynes ocupa el tercer lugar por criterios de desempate. Max Verstappen se mantiene cuarto en el Mundial de Pilotos con 236 unidades, mientras Lando Norris aparece sexto con 211. La lucha por el tercer puesto entre ambas escuderías será otro de los puntos de atención durante el fin de semana mexicano.

En el caso de Cadillac, el equipo de Checo Pérez y Valtteri Bottas llega en la última posición del campeonato, todavía sin sumar puntos en su temporada de debut. El mexicano terminó decimonoveno en Austin y buscará aprovechar las sesiones del viernes para trabajar en el balance y rendimiento del monoplaza. La altitud de la Ciudad de México, ubicada a más de 2,200 metros sobre el nivel del mar, representa un desafío para la refrigeración, el comportamiento aerodinámico y la gestión de energía de los autos.