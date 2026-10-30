Santiago Gimenez en vivo: horario y donde ver el Porto vs Estoril de la jornada 10 de la Liga Portugal 2026

El Porto busca su décima victoria consecutiva en la Liga de Portugal, mientras Santiago Gimenez intenta sumar más minutos ante el último lugar

Porto vs Estoril, sigue el partido por Claro Sports

Santiago Gimenez y el Porto reciben al Estoril este sábado 31 de octubre, a las 14:30 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio do Dragão, como parte de la jornada 10 de la Liga Portugal 2026-27. Los Dragones buscarán mantener su paso perfecto en el campeonato, mientras que el delantero mexicano intentará sumar minutos y recuperar protagonismo en el ataque. El partido podrá verse en vivo y en exclusiva a través de Claro Sports Premium, mediante la membresía del canal oficial de YouTube de Claro Sports.

El Porto llega como líder invicto de la Liga de Portugal, con 27 puntos producto de nueve victorias en nueve partidos disputados. El conjunto dirigido por Francesco Farioli registra 21 goles a favor y cuatro en contra, cifras que lo colocan cinco unidades por encima del Benfica. En su compromiso anterior, correspondiente a la jornada 9, derrotó 1-0 al Gil Vicente como visitante, gracias a una anotación de Borja Sainz en el segundo tiempo.

Para Santiago Gimenez, el enfrentamiento contra Estoril representa una nueva oportunidad de ganar espacio en el Porto. El exdelantero de Cruz Azul ingresó de cambio al minuto 72 frente al Gil Vicente y disputó los últimos 18 minutos, después de permanecer en la banca durante dos jornadas consecutivas. El mexicano todavía busca consolidarse en la rotación ofensiva de Farioli, por lo que su participación dependerá de las decisiones del entrenador.

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Por su parte, el Estoril atraviesa una situación completamente distinta, pues ocupa el último lugar de la clasificación con apenas dos puntos, consecuencia de dos empates y siete derrotas. El equipo dirigido por Leandro Pires todavía no conoce la victoria en la temporada y llega después de perder 1-3 frente al Moreirense. Con cinco goles anotados y 15 recibidos, los visitantes necesitan sumar para comenzar a reducir su distancia respecto de los puestos de permanencia.

¿Cuándo y a qué hora juega Santiago Gimenez en la jornada 10 de la Liga Portugal 2026?

El partido Porto vs Estoril se disputará el sábado 31 de octubre de 2026, a las 14:30 horas del centro de México, en el Estadio do Dragão, ubicado en Oporto, Portugal. El encuentro corresponde a la décima jornada de la Primeira Liga y enfrentará al primer lugar de la clasificación contra el último.

En territorio portugués, el compromiso comenzará a las 20:30 horas. El Porto buscará llegar a 30 puntos y conseguir su décima victoria consecutiva, mientras que Estoril intentará obtener su primer triunfo del torneo.

¿Quién transmite en vivo el partido del Porto y dónde ver a Santiago Gimenez en la Liga Portugal?

El Porto vs Estoril se podrá ver en vivo por Claro Sports Premium este sábado 31 de octubre, a partir de las 14:30 horas, tiempo del centro de México. La transmisión estará disponible mediante la membresía del canal oficial de Claro Sports en YouTube.

Para acceder al encuentro, los aficionados deberán contar con una suscripción activa a Claro Sports Premium, que ofrece transmisiones deportivas seleccionadas sin cortes publicitarios. El servicio incluye partidos de la Liga de Portugal y el seguimiento de futbolistas mexicanos que compiten en Europa.

Antecedentes del Porto vs Estoril en la Liga Portugal

El Porto domina los enfrentamientos recientes frente al Estoril, con cuatro victorias consecutivas en la Primeira Liga. El resultado más reciente se registró el 12 de abril de 2026, cuando los Dragones se impusieron 3-1 como visitantes. En su último enfrentamiento en el Estadio do Dragão, correspondiente a noviembre de 2025, los locales ganaron por la mínima diferencia. Estos son los últimos cinco resultados entre ambos equipos en la Liga de Portugal:

12 de abril de 2026: Estoril 1-3 Porto.

Estoril 1-3 Porto. 30 de noviembre de 2025: Porto 1-0 Estoril.

Porto 1-0 Estoril. 30 de marzo de 2025: Estoril 1-2 Porto.

Estoril 1-2 Porto. 3 de noviembre de 2024: Porto 4-0 Estoril.

Porto 4-0 Estoril. 30 de marzo de 2024: Estoril 1-0 Porto.

El Estoril no derrota al Porto en el campeonato portugués desde el 30 de marzo de 2024, cuando consiguió una victoria de 1-0 en casa. Además, en los últimos cuatro enfrentamientos de liga, los Dragones acumulan diez goles a favor y únicamente dos en contra, un antecedente favorable para el líder del torneo.

¿Quién es el favorito para ganar la jornada 10 de la Liga de Portugal? Pronóstico y momios

El Porto es el favorito para ganar el encuentro frente al Estoril, de acuerdo con los momios de referencia para la jornada 10 de la Liga Portugal 2026. La diferencia entre ambos equipos en la clasificación, el paso perfecto de los Dragones y los últimos resultados entre ambos respaldan este pronóstico. Los momios para el partido son los siguientes:

FC Porto: -527

-527 Empate: +520

+520 Estoril: +1600

Los momios pueden modificarse antes del inicio del partido y no representan una garantía sobre el resultado.

¿Qué es Claro Sports Premium en YouTube y cómo activarlo?

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