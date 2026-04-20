Luto en el automovilismo: accidente en el Rally Sudamericano deja un muerto y dos heridos en Córdoba

Los pilotos perdieron el control del coche y se salieron de la pista, pese a ellos salieron ilesos

Luto en el automovilismo tras accidente en el Rally Sudamericano

Un accidente durante la segunda fecha del Rally Sudamericano Codasur 2026 dejó como saldo una persona fallecida y dos lesionados, en un hecho ocurrido este domingo en la provincia de Córdoba, Argentina. Un evento que le dio la vuelta al mundo por la gravedad de las imágenes que circula en redes sociales.

El incidente se registró en un tramo cronometrado de la competencia, cuando un vehículo perdió el control y se salió del recorrido, impactando en una zona donde se encontraban espectadores. El suceso obligó a detener de inmediato el desarrollo del evento.

De acuerdo con la información oficial, el automóvil involucrado fue un Volkswagen Polo tripulado por los paraguayos Didier Arias y Héctor Núñez. El vehículo dio varios tumbos antes de dirigirse hacia el público en el sector de Giulio Cesare, ubicado a unos 120 kilómetros de la ciudad de Córdoba.

El impacto provocó la muerte de un joven de 25 años, quien se encontraba como espectador en la zona. Además, otras dos personas resultaron lesionadas y recibieron atención por parte de los servicios de emergencia presentes en el lugar.

Los organizadores confirmaron el hecho mediante un comunicado en el que señalaron: “se ha confirmado el fallecimiento de un espectador que se encontraba en la zona”. También indicaron que se activaron los protocolos de seguridad tras el accidente.

Organizadores del eventos decidieron suspender el evento tras accidente

Tras lo ocurrido, los responsables de la competencia informaron la suspensión definitiva del rally en Córdoba. “Se procedió a la suspensión definitiva del evento”, se lee en el comunicado difundido por la organización.

Asimismo, detallaron que “de manera inmediata se activaron los protocolos de seguridad establecidos para la carrera”, con la intervención de servicios médicos y equipos de emergencia que se encontraban en el evento.

La FIA colaborará en las investigaciones sobre lo ocurrido

La Federación Internacional del Automóvil (FIA) también emitió un posicionamiento sobre el incidente. En su comunicado expresó que “un espectador perdió la vida y dos más resultaron heridos” durante la jornada de competencia.

Además, la FIA indicó que brindará apoyo a los organizadores y autoridades locales para esclarecer los hechos. “La FIA proporcionará todo su apoyo a los organizadores en la investigación del incidente”, señaló el organismo.

Las autoridades deportivas y locales continúan trabajando en el análisis de lo ocurrido. El calendario del Rally Codasur 2026 contempla próximas fechas en Paraguay, Bolivia y Uruguay, tras el arranque del campeonato en Brasil.

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