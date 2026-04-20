León vs América en vivo: horario, alineaciones y dónde ver la jornada 16 de Liga MX 2026

León y América se enfrentan con 22 puntos en la jornada 16 del Clausura 2026. Las Águilas dominan el historial reciente y buscan afianzarse en zona de Liguilla

Partidos en vivo: León vs América | Claro Sports

León y América se juegan mucho más que tres puntos este martes 21 de abril en el Estadio León, en un duelo de la jornada 16 del Clausura 2026 que puede mover la parte media-alta de la tabla. La Fiera llega a esta cita instalada en el octavo puesto con 22 puntos, mientras que las Águilas aparecen sextas, también con 22 unidades, por lo que el margen es mínimo y el resultado puede alterar el acomodo rumbo a la Liguilla.

El partido promete intensidad desde el arranque por el momento que viven ambos clubes. León viene de derrotar 3-1 a Juárez en la jornada 15, mientras que América tomó oxígeno con un 2-1 sobre Toluca; además, en los datos de temporada el cuadro azulcrema presume mejor posesión y mayor precisión de pase, pero la escuadra esmeralda ha mostrado pegada suficiente para sostenerse en la pelea por los ocho boletos.

¿Quién transmite en vivo el León vs América y dónde ver el partido de este 21 de abril de 2026?

La transmisión del León vs América será por FOX One, plataforma que ya tiene agendada la cobertura para la noche del martes. El duelo arrancará a las 21:06 horas, tiempo del centro de México.

Para el aficionado, el contexto vuelve todavía más atractivo este cruce. América quiere afianzarse en zona de clasificación directa y León necesita sostenerse dentro de los ocho primeros en una fecha doble que no perdona tropiezos. Con ambos empatados en puntos, el desempate puede pasar por los detalles, por la contundencia y por la capacidad para soportar la presión en un estadio que suele empujar fuerte a la Fiera.

Alineaciones probables del León vs América para la jornada 16 del Clausura 2026

León perfila un 4-2-3-1 con una estructura pensada para sostener el orden y atacar con amplitud, algo que se vuelve todavía más importante ante las bajas de Sebastián Vegas y Ángel Estrada. La base del once apunta a conservar nombres que vienen de una racha positiva, con Ismael Díaz como uno de los hombres más productivos en el frente y Fernando Beltrán como pieza para enlazar el mediocampo con la zona ofensiva.

América también apunta a un 4-2-3-1, aunque llega condicionado por ausencias sensibles como las de Luis Malagón, Víctor Dávila, Henry Martin y Dagoberto Espinoza. En ese escenario, Rodolfo Cota ganaría la portería y el peso ofensivo recaería en futbolistas como Brian Rodríguez y Alejandro Zendejas, en un once que además buscaría equilibrio con Jonathan dos Santos e Israel Reyes como piezas de control y salida.

Posibles alineaciones:

León: Óscar García; Iván Moreno, Valentín Gauthier, Jaine Barreiro, Salvador Reyes; José Rodríguez, Rodrigo Echeverría, Fernando Beltrán, Juan Domínguez, Ismael Díaz, Diber Cambindo.

Óscar García; Iván Moreno, Valentín Gauthier, Jaine Barreiro, Salvador Reyes; José Rodríguez, Rodrigo Echeverría, Fernando Beltrán, Juan Domínguez, Ismael Díaz, Diber Cambindo. América: Rodolfo Cota; Israel Reyes, Ramón Juárez, Sebastián Cáceres, Cristian Borja; Rodrigo Dourado, Jonathan dos Santos, Vinicius; Alejandro Zendejas, Brian Rodríguez, Patricio Salas.

Liga MX: antecedentes y últimos resultados del León vs América

El historial reciente favorece al América, que no ha perdido ante León en los últimos ocho enfrentamientos de Liga MX. En esa muestra, las Águilas suman tres victorias y dos empates, con una tendencia clara: han sabido cerrar mejor los partidos y además le han tomado la medida a la Fiera tanto en la Ciudad de México como en Guanajuato. De hecho, el último triunfo esmeralda registrado en este historial fue el 31 de julio de 2022, cuando León se impuso 3-2.

Ese dominio reciente le da un matiz especial al choque de este martes. América ha sido más consistente en los cara a cara, pero León llega con el impulso de haber ganado cuatro de sus cinco partidos más recientes, un dato que empuja la idea de un duelo mucho más cerrado de lo que dicta la memoria inmediata entre ambos. La Fiera ha levantado justo a tiempo, mientras las Águilas buscan confirmar que la victoria sobre Toluca marcó un punto de reacción.

Estos son los últimos cinco partidos entre León y América en Liga MX:

Fecha Torneo Partido Marcador 01.11.25 Liga MX América vs León 2-0 19.02.25 Liga MX América vs León 1-1 05.10.24 Liga MX León vs América 1-1 10.02.24 Liga MX León vs América 0-1 02.12.23 Liga MX América vs León 2-0

Con ese panorama, León vs América pinta para ser uno de los partidos más atractivos de la jornada 16. Hay posiciones en juego, hay presión por cerrar fuerte el torneo y hay un antecedente reciente que obliga a León a romper una tendencia incómoda, mientras América intenta dar otro paso hacia una mejor siembra. La cita es en el Estadio León, con cobertura de FOX One y con dos equipos que llegan empatados en puntos a una noche que puede pesar mucho en la tabla.

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