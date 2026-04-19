¿Quién es el eliminado de La Casa de los Famosos Colombia 2026 hoy, 19 de abril?

El ‘líder’ tirano reveló a su nominado, quien podría convertirse en el eliminado quince del reality, si los votos llegan a ser en su contra.

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La Casa de los Famosos Colombia continúa con sus emociones y el ‘líder tirano’ generó varias opiniones con una reciente decisión, todo de cara a la ceremonia de eliminación que se avecina.

Este domingo 19 de abril habrá una nueva salida del reality, la cual será la número 15, esto de la temporada actual. Recordemos que 11 han sido por votación, mientras que las restantes por decisiones como expulsiones o abandono de los participantes.

¿Quién quedó eliminado de La Casa de los Famosos Colombia?

La persona que salga se definirá, como es habitual, por la votación de los usuarios. Los que están en riesgo de abandonar el show son Alejandro Estrada (nominado por el líder), Tebi Bernal, Juanda Caribe, Alex Torrex, Mariana Zapata, entre otros.

En la gala de esta noche se sabrá el participante que le dirá adiós a la competencia, esto tras las tradicionales secciones como el posicionamiento, el paso por la sala de eliminación y posteriormente el resultado definitivo.

Así funcionan las votaciones en negativo

Vale la pena mencionar que es la segunda vez que se use este sistema, ya que la primera fue durante la semana del 12 de abril cuando quedó fuera Karola con 67.26% de votos en contra.

Bajo este formato los usuarios deben votar por el participante que quieren que abandone el programa, contrario al tradicional, que salva a la persona que desean se quede.

¿Cómo salvar a un participante de La Casa de los Famosos?

Las votaciones se deben hacer a través de la página oficial del programa. Para poder ejercer su voto, debe realizar los siguientes pasos:

Registrarse en la plataforma oficial con su correo y generar clave.

Ir a la sección “ Participa en nuestras votaciones: Elige aquí “.

“. Hacer clic en la opción “Interactúa con nosotros”.

Seleccionar al participante por el que desea votar (recuerde que el voto es en contra ).

). Allí aparecerá la lista de participantes, los cuales están con placa tras la sanción.

Tener en cuenta que el sistema permite votar cada cuatro horas, con la misma frecuencia del formato tradicional (positivas).

¿A qué hora empieza la gala de eliminación de La Casa de los Famosos Colombia?

Las votaciones estarán abiertas hasta que dé comienzo la ceremonia y esta arrancará después del noticiero de la noche. A partir de las 8:00 pm podrá seguir todas las emociones este domingo.

¿Cómo y dónde ver en vivo por tv y online La Casa de los Famosos Colombia?

A través de la pantalla del Canal RCN podrá seguir el programa diariamente. Otra opción para ver el reality es la aplicación oficial del canal. En ese espacio puede enterarse de todos los detalles del programa por casi las 24 horas del día a día.

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