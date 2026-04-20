¡Escándalo total! Violencia, gases y caos suspenden el Olimpia vs Cerro en Paraguay

Caos, heridos y fallas de seguridad: el Superclásico de Paraguay termina suspendido en medio de violencia y polémica

El Olimpia vs Cerro termina en caos y desata polémica nacional.DANIEL DUARTE / AFP

El fútbol paraguayo vivió una de sus jornadas más lamentables en los últimos años, luego de que el Superclásico entre Olimpia y Cerro Porteño fuera suspendido por graves incidentes en las gradas del estadio Defensores del Chaco. Lo que inició como una fiesta deportiva ante cerca de 40 mil aficionados terminó en caos, con enfrentamientos, heridos y escenas de pánico que obligaron a detener el partido por motivos de seguridad.

DESCONTROL TOTAL💥



Más imágenes de los enfrentamientos entre la policía y los delincuentes disfrazados de hinchas.🎥#UnicanalDeportes #Unicanal pic.twitter.com/Jn87bwdW7I — Unicanal (@Unicanal) April 19, 2026

Los disturbios comenzaron alrededor del minuto 29 del encuentro, cuando el árbitro Juan Gabriel Benítez decidió interrumpir las acciones tras detectar enfrentamientos en la gradería Norte. Un sector de aficionados de Cerro Porteño protagonizó choques con elementos policiales, lo que derivó en una escalada de violencia que rápidamente se extendió por distintas zonas del estadio.

POLICIAL GRAVEMENTE FERIDO APÓS CONFRONTOS COM TORCIDAS: Durante o Clássico paraguaio entre Olimpia e Cerro Porteño, um policial ficou ferido em decorrência dos distúrbios ocorridos em pic.twitter.com/pF2yyDcTc7 — notgore (@NotiGore) April 20, 2026

La respuesta de las fuerzas de seguridad incluyó el uso de gases lacrimógenos y balines de goma para intentar dispersar a los involucrados. Sin embargo, la intervención generó escenas de angustia entre los asistentes, incluyendo mujeres y niños que quedaron atrapados en medio del conflicto. Varias personas se desmayaron por la exposición a los gases, mientras que cientos de aficionados invadieron el terreno de juego en busca de resguardo ante la falta de control en las tribunas.

Varias personas se desmayaron por la exposición a los gases. DANIEL DUARTE / AFP Aficionados invadieron la cancha en busca de refugio. DANIEL DUARTE / AFP Familias, mujeres y niños quedaron atrapados. DANIEL DUARTE / AFP La policía utilizó gases lacrimógenos y balines de goma. DANIEL DUARTE / AFP Las autoridades ya investigan lo ocurrido. DANIEL DUARTE / AFP

El saldo de los incidentes incluyó al menos seis policías heridos, uno de ellos en estado grave, con lesiones que iban desde golpes en la cabeza hasta heridas cortantes, algunas presuntamente causadas con arma blanca. Las imágenes difundidas evidenciaron la magnitud del caos: familias corriendo, aficionados auxiliándose entre sí y un estadio completamente desbordado, lejos de lo que debía ser uno de los encuentros más importantes del torneo.

#ClásicoxABC | HINCHAS SALTAN AL CAMPO DE JUEGO 🚨



➡️ Aficionados de Olimpia y Cerro evacúan el Defensores del Chaco

➡️ Hinchas de Cerro pasan desesperadamente al sector de Olimpia



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En lo deportivo, el partido había comenzado con un homenaje a Richard Ortiz por sus 500 partidos con Olimpia y se mantenía empatado 0-0 cuando fue suspendido. El contexto era de alta tensión competitiva, ya que Olimpia llegaba como líder del torneo con 39 puntos, seguido por Cerro Porteño con 33 unidades, lo que aumentaba la relevancia del duelo.

Tras lo ocurrido, la Policía Nacional de Paraguay emitió un comunicado oficial en el que lamentó profundamente los hechos y señaló que este tipo de conductas desvirtúan el espíritu del deporte. La institución aseguró que el fútbol “no puede ni debe ser escenario de violencia” y confirmó que ya trabaja en la identificación de los responsables, quienes serán puestos a disposición del Ministerio Público y podrían recibir sanciones ejemplares, además de prohibiciones de ingreso a eventos deportivos.

En tanto, Michel Sánchez, director de competiciones de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), tuvo que tomar la decisión de suspender de manera definitiva el encuentro. “El partido queda suspendido. No existen las garantías mínimas para continuar”, expresó la autoridad de la APF.

El presidente de Cerro Porteño, Blas Reguera Riquelme, expresó su profunda preocupación tras los hechos de violencia en el Superclásico, calificando la jornada como “una noche muy triste para el fútbol paraguayo. Repudiamos con contundencia todo acto de violencia. Hoy no es momento de hablar de puntos, sino de la salud y seguridad de las personas”.

El directivo cuestionó con firmeza los protocolos de seguridad implementados, señalando que no protegieron adecuadamente a mujeres y niños, y exigió una investigación a fondo para esclarecer responsabilidades. “Queremos llegar al fondo de la cuestión: saber qué pasó con la organización, por qué falló la seguridad y qué protocolos se aplicaron en una noche como esta”, expresó en conferencia de prensa.

Por su parte, el presidente de Olimpia, Rodrigo Nogués, expresó su preocupación por lo sucedido, calificando el desenlace como lamentable y defendiendo la organización del club local. “Lastimosamente… estábamos viviendo un gran encuentro; habíamos vivido un emotivo momento en la celebración de los 500 partidos de Richard. Y bueno, lastimosamente todos vieron lo que pasó. Acá es muy claro quién inició, quién continuó, quién terminó; todos los ademanes que se armaron en el estadio“, expresó.

Además, adelantó que la institución tomará las medidas necesarias para proteger la integridad del fútbol y esclarecer lo ocurrido.“Y bueno, lastimosamente el partido no pudo terminarse. Olimpia va a hacer valer todos los derechos y se va a resguardar en los derechos que sean necesarios para resguardar la integridad del fútbol. Lastimosamente, vamos a tener que analizar qué es lo que va a pasar a partir de ahora”.

La suspensión del Superclásico no solo impacta el desarrollo del torneo, sino que reabre el debate sobre la seguridad en los estadios y el control de las barras.

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