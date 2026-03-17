América Femenil derrota a Toluca y es cuarto lugar general

Geyse Da Silva Ferreira y Kimberly Rodríguez fueron las anotadoras de los goles de la victoria en la jornada 12 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil

América vence al Toluca en la Liga MX Femenil. | Imago 7

América Femenil logró una victoria de 2-0 sobre Toluca en la jornada 12 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil, en un partido disputado en el Estadio de la Ciudad de los Deportes. El equipo dirigido por Ángel Villacampa resolvió el encuentro en el segundo tiempo y sumó tres puntos que lo colocan en la pelea por los primeros puestos de la tabla.

El resultado deja a las Águilas con 27 unidades en la cuarta posición, mientras que Toluca se mantiene con 25 puntos en el sexto lugar. El duelo tuvo un desarrollo cerrado durante la primera mitad, con ambos equipos buscando opciones sin reflejar cambios en el marcador.

En los primeros 45 minutos, América tuvo mayor presencia en campo rival, aunque sin claridad en el último tercio. Toluca sostuvo orden defensivo y evitó que las locales generaran opciones claras. El empate sin goles se mantuvo al descanso.

El marcador se abrió en la segunda parte.Al minuto 56, Geyse Da Silva Ferreira encontró el espacio dentro del área y definió para colocar el 1-0 a favor de las azulcremas. El gol cambió el ritmo del partido y obligó a Toluca a adelantar líneas.

Seis minutos después llegó el segundo tanto. Al 62’, Kimberly Rodríguez apareció en una jugada a balón parado y definió dentro del área para ampliar la ventaja. América tomó control del encuentro tras el 2-0.

Toluca intentó reaccionar en los minutos finales, pero no logró generar opciones que comprometieran a la defensa azulcrema. América mantuvo el orden en la parte baja y aseguró el resultado sin mayores complicaciones.

Con este triunfo, el América Femenil se mantiene en la zona alta de la clasificación y suma puntos clave rumbo a la fase final del torneo. Toluca, por su parte, se mantiene en puestos de liguilla, aunque deja escapar la oportunidad de escalar posiciones. El equipo capitalino ahora se enfoca en su siguiente compromiso, con el objetivo de sostener su posición dentro de los primeros lugares y mantenerse como contendiente al título del Clausura 2026.

TE PUEDE INTERESAR: