La deuda con los inmortales: las leyendas que esperan un homenaje en el fútbol mexicano

Mientras Pumas prepara una celebración para Hugo Sánchez y América alista el reconocimiento a Guillermo Ochoa diversas figuras aguardan por su reconocimiento

Cabinho y otros futbolistas que necesitan un homenaje. | Claro Sports.

El 23 de octubre de 1976, un muchacho de 18 años ingresó al campo del Estadio Universitario de Nuevo León para comenzar una historia que terminaría por transformar al fútbol mexicano. Se llamaba Hugo Sánchez Márquez, vestía la camiseta de Pumas y todavía estaba lejos de imaginar que algún día conquistaría España, acumularía cinco trofeos Pichichi y sería reconocido como el mejor futbolista que ha dado México.

Cincuenta años después, el calendario ha querido reunir otra vez a Pumas y Tigres. Este sábado 24 de octubre de 2026, el Estadio Olímpico Universitario será escenario del homenaje que la institución auriazul ha preparado para recordar el debut de Hugo Sánchez. A su vez, apenas un día después del homenaje universitario, el América reconocerá a Guillermo Ochoa durante el encuentro ante Pachuca, programado para el domingo 25 de octubre en el Estadio Azteca.

Dos instituciones históricas, dos figuras emblemáticas y un mismo mensaje: los clubes tienen la obligación de recordar a quienes hicieron grande su escudo. La pregunta es por qué esa memoria no alcanza de la misma manera para todos.

Por esta razón, en Claro Sports hacemos un recuento de las figuras que faltan por recibir su homenaje y las leyendas que ya lo recibieron.

Cabinho: el hombre de los 312 goles que merece un monumento

Cabinho es el goleador histórico de la Liga MX. | @PumasMX

Hay récords que parecen escritos para permanecer intactos. El de Cabinho es uno de ellos. El brasileño convirtió 312 goles en la Primera División mexicana y conquistó ocho campeonatos de goleo. Marcó 151 tantos de Liga con Pumas, 108 con Atlante, 44 con León y nueve con Tigres. Fue el máximo anotador histórico de Pumas y también dejó una marca extraordinaria con los Potros de Hierro. Ganó títulos de goleo con tres clubes distintos y fue pieza fundamental del primer campeonato de Liga de los universitarios, en la temporada 1976-77.

Su legado no se reduce a una cifra. Cabinho representa una época en la que los goleadores permanecían durante años en el campeonato mexicano, construían vínculos con distintas aficiones y convertían cada domingo en una nueva oportunidad para desafiar la historia.

Por supuesto, no ha sido completamente olvidado. En 2011 ingresó al Salón de la Fama del Futbol en Pachuca. En marzo de 2026 recibió en Brasil una camiseta personalizada que le envió Pumas, un gesto que agradeció públicamente. Pero una investidura en un recinto general del futbol y un obsequio institucional no equivalen a un homenaje permanente en el estadio donde se convirtió en leyenda.

Cabinho merece que su historia pueda contarse a través de una estatua, una tribuna, una ceremonia individual o un espacio propio en Ciudad Universitaria. Incluso sería razonable pensar en un reconocimiento conjunto entre Pumas y Atlante, los dos clubes en los que más goles marcó.

La coincidencia del aniversario de Hugo Sánchez vuelve inevitable la comparación. En aquel partido de octubre de 1976, Hugo comenzó a escribir su leyenda y Cabinho firmó el gol del triunfo.

Medio siglo después, los dos merecen ser recordados. No se trata de quitarle protagonismo al Pentapichichi. Se trata de comprender que la grandeza de Pumas no fue construida por un solo futbolista.

Carlos Hermosillo: una despedida no siempre es suficiente

Hermosillo, uno de los grandes goleadores de Cruz Azul. | Imago 7

Si Cabinho conserva el récord absoluto, Carlos Hermosillo ocupa un lugar reservado entre los mexicanos. Sus 294 goles lo mantienen como el máximo anotador nacional en la historia de la Primera División.

El Grandote de Cerro Azul fue campeón con América, Cruz Azul y Necaxa, pero su vínculo más emblemático quedó unido a La Máquina. Con el conjunto celeste conquistó tres campeonatos de goleo y fue protagonista de una de las imágenes más recordadas del club: el penalti que convirtió en la final del Invierno 1997 frente a León, después de recibir una patada en el rostro de Ángel David Comizzo. La sangre, el dolor y el balón entrando en la portería quedaron unidos para siempre a la conquista del título que puso fin a una larga espera cementera.

Aquí es necesario hacer una distinción. Hermosillo sí recibió un partido de despedida organizado por Cruz Azul. Ocurrió el 19 de marzo de 2002 en el Estadio Azul, en una celebración que reunió a numerosas figuras del futbol y contó incluso con la presencia de Diego Armando Maradona y Jürgen Klinsmann. Años después, el propio delantero recordó aquella noche como uno de los grandes momentos de su vida. Por eso sería incorrecto afirmar que Cruz Azul jamás lo homenajeó. La deuda es de otra naturaleza.

Un partido de despedida es una celebración que sucede una vez. Un reconocimiento permanente permite que esa historia se transmita durante décadas. Hermosillo merece una presencia duradera en la casa de Cruz Azul: una estatua, un espacio de leyendas o un homenaje institucional que recuerde tanto sus goles como el título de 1997. Porque no todos los héroes tienen que esperar a que la memoria se vuelva nostalgia para recibir su lugar en la historia.

André-Pierre Gignac: el rey del Volcán espera su ceremonia

Gignac cambió la historia felina. Imago 7

Si existe una figura que representa la transformación reciente de un club mexicano, es André-Pierre Gignac. El francés llegó a Tigres en 2015 y cambió para siempre la dimensión deportiva de la institución. Con él llegaron cinco campeonatos de Liga, una conquista de Concacaf, finales internacionales y una sucesión de goles decisivos. Su nombre terminó por desplazar del primer sitio a Tomás Boy como máximo anotador histórico del equipo.

Gignac no solamente ganó títulos. Le dio un rostro a la época más exitosa del club. El Volcán hizo suyo el nombre de un delantero que llegó desde Francia y terminó convertido en símbolo de Nuevo León. El 25 de abril de 2026, durante el partido ante Mazatlán, las tribunas del Estadio Universitario desplegaron un mosaico monumental. Aparecieron los colores de México y Francia, sus iniciales, el número 10 y un mensaje que resumía once años de historia: “Gracias Gignac”. Fue un reconocimiento emocionante, pero impulsado fundamentalmente desde las gradas.

Después de su salida, el número 10 quedó sin dueño para el Apertura 2026. Sin embargo, dejar un dorsal vacante durante un torneo no significa retirarlo oficialmente. Hasta la realización de este especial, la gran ceremonia institucional de despedida del francés seguía pendiente.

Tigres tiene ante sí la oportunidad de organizar un homenaje que trascienda la ovación de una noche. Un partido con los compañeros que participaron en su época de gloria, el retiro formal del número 10 y una estatua en las inmediaciones del Universitario serían formas de reconocer a un futbolista que cambió el lugar del equipo en la historia. Sería también una manera de corresponder a lo que ya hizo la afición Incomparable.

Los seguidores de Tigres no necesitan que alguien les explique quién fue Gignac. Lo que necesitan es que la institución garantice que quienes lleguen al estadio dentro de cincuenta años también lo sepan.

Rafael Márquez y Jorge Campos: dos leyendas que trascienden los clubes

Márquez y Campos, dos históricos que merecen mayor reconocimiento. | Imago7.

Rafael Márquez y Jorge Campos plantean un desafío distinto. Su grandeza no puede medirse únicamente por lo que hicieron en la Liga MX. El Káiser ocupa el segundo escalón entre los mejores futbolistas mexicanos de todos los tiempos, solamente detrás de Hugo Sánchez. Márquez construyó una carrera extraordinaria en Europa, conquistó dos Champions League con Barcelona y se convirtió en referente de la Selección Mexicana durante cinco Copas del Mundo, mientras que en México dejó huella con Atlas, el club que lo formó, y con León, donde fue parte del bicampeonato de 2013 y 2014.

Márquez tampoco puede ser presentado como una figura sin homenajes. En abril de 2018, Atlas lo despidió en el Estadio Jalisco con reconocimientos y una ovación de su afición. Pachuca también distinguió su trayectoria al colocar su nombre en uno de los palcos del Estadio Hidalgo. Y en junio de 2019 participó en un partido de despedida con figuras nacionales e internacionales en el Jalisco. Los tributos existieron. Lo que sigue abierto es la posibilidad de una distinción permanente, proporcional a su importancia histórica, en el entorno de Atlas o León. Una estatua en el Jalisco, por ejemplo, permitiría recordar al muchacho rojinegro que salió de Guadalajara y terminó levantando las copas más importantes de Europa.

Con Jorge Campos ocurre algo parecido, aunque su legado tiene una dimensión todavía más singular. El Brody no fue solamente uno de los mejores porteros de México. Fue uno de los futbolistas más reconocibles del planeta. Sus uniformes multicolores, su estilo arriesgado y su capacidad para jugar también como delantero lo convirtieron en un personaje irrepetible.

En 1993, la Federación Internacional de Historia y Estadística de Futbol (IFFHS) lo colocó como el tercer mejor guardameta del mundo, solamente detrás de Peter Schmeichel y Sergio Goycochea. Con la Selección Mexicana conquistó la Copa Confederaciones de 1999, además de dos Copas Oro, y disputó tres Mundiales.

Para una parte de la afición, Campos es el mejor portero mexicano de todos los tiempos; para otra, comparte esa discusión con Guillermo Ochoa y otras grandes figuras de la portería nacional. Pero el debate sobre su posición histórica no cambia lo esencial: su trayectoria merece una celebración extraordinaria.

Campos fue incluido en el Salón de la Fama en 2011 y recibió un homenaje de la Federación Mexicana de Futbol en noviembre de 2025, durante un partido de la Selección Nacional ante Paraguay. También ha sido objeto de iniciativas de homenaje por parte de la afición de Pumas y de medios de comunicación.

Sin embargo, Ciudad Universitaria todavía podría ofrecerle un reconocimiento institucional de mayor permanencia. Una estatua con uno de sus uniformes legendarios, una exposición dedicada a su carrera o una ceremonia individual en el Olímpico Universitario tendrían un valor que iría mucho más allá de la nostalgia. Sería un reconocimiento al futbolista que convirtió la portería en espectáculo y que llevó los colores de Pumas a escenarios donde muchos aficionados extranjeros quizá nunca habían escuchado hablar del club.

Leyendas que merecen reconocimiento. | Claro Sports.

Cuando el agradecimiento se convierte en patrimonio

En Europa, los grandes clubes han aprendido que una leyenda no puede depender exclusivamente de los videos conmemorativos ni de las publicaciones de aniversario. En las inmediaciones del Emirates Stadium, el Arsenal levantó una estatua de Thierry Henry. El AC Milan decidió retirar el número 6 de Franco Baresi. Son maneras distintas de convertir una trayectoria deportiva en patrimonio institucional.

En México existen ejemplos que no desentonan frente a esas costumbres. Monterrey lo entendió con Humberto Suazo. El delantero chileno llegó a Rayados en 2007 y se convirtió en uno de los grandes protagonistas de su época dorada. Cuando dejó al equipo en diciembre de 2014, más de diez mil aficionados acudieron al Estadio Tecnológico para despedirlo. La institución también retiró su emblemático número 26, además, una calle en las inmediaciones del Estadio BBVA recibió su nombre. Una placa con su trayectoria inauguró el Muro de Leyendas del inmueble. Y un pendón con su nombre y su número quedó suspendido en lo alto del estadio. Fue una forma de reconocer que el futbolista se había marchado, pero su historia seguía viviendo allí.

Pachuca encontró otra manera de hacerlo con Miguel Calero. El portero colombiano se convirtió en símbolo de una de las etapas más exitosas de los Tuzos. Su muerte, en diciembre de 2012, dejó un vacío imposible de llenar en la portería y en la identidad del club. La directiva retiró el número 1 y, un año después, el 4 de diciembre de 2013, develó una estatua junto al Estadio Hidalgo, además de que dio a la celebración del Día Internacional del Portero.

Santos Laguna también ha construido una cultura de reconocimiento alrededor de sus figuras. Jared Borgetti recibió en 2011 la distinción de Guerrero de Honor y, en octubre de ese mismo año, se develó su estatua en el Territorio Santos Modelo. Con el tiempo, el recinto lagunero sumó otros homenajes escultóricos a figuras como Christian Benítez, Rodrigo Ruiz, Oswaldo Sánchez y Oribe Peralta.

En Guadalajara, Chivas protagonizó uno de los homenajes más singulares que ha visto la Primera División. El 19 de enero de 2008, Salvador Reyes, emblema del Campeonísimo, volvió a vestir la camiseta rojiblanca en un partido oficial frente a Pumas. Tenía 71 años. No fue una aparición convencional. La institución lo registró para que participara simbólicamente en el arranque del encuentro. Durante un instante, el pasado volvió a ocupar un lugar entre los titulares. Años después, Guadalajara retiró su número 8 y puso su nombre al palco de prensa de su estadio.

El América ofreció una despedida igualmente memorable a Cuauhtémoc Blanco. El 5 de marzo de 2016, en pleno año de su centenario, Las Águilas lo hicieron regresar a la cancha del Estadio Azteca para enfrentar a Morelia. Cuauhtémoc, con 43 años, salió como titular, llevó el gafete de capitán y vistió el número 100. Jugó 36 minutos. Todavía alcanzó a intentar una jugada de fantasía, a estrellar un disparo en el travesaño y a regalar una última Cuauhtemiña.

Las lecciones de Reinoso, Marín y Borja

La historia de los homenajes en México también está llena de reconocimientos incompletos, decisiones reversibles y gestos que llegaron muchos años después. Carlos Reinoso es uno de los casos más reveladores. El Maestro fue tan importante para el América que, alrededor de 1980, la institución decidió retirar su número 8. Pero la decisión no sobrevivió al paso de los años: el dorsal volvió a utilizarse en la temporada 1987-88. En octubre de 2008, el América le dedicó el túnel número 8 del Estadio Azteca. Fue un homenaje significativo, aunque también demuestra que una institución puede reconocer a un ídolo y, al mismo tiempo, dejar asuntos pendientes con su memoria.

Miguel Marín, el inolvidable Superman de Cruz Azul, recibió una despedida simbólica en junio de 1981, después de que sus problemas cardiacos lo obligaran a dejar el futbol. Vestido nuevamente como guardameta, participó en un saque inicial ceremonial y entregó el balón a su sustituto. El público lo despidió con una ovación. Décadas después, su nombre sigue siendo indispensable para explicar la grandeza de La Máquina de los setenta. También formó parte de la primera generación del Salón de la Fama del Futbol en 2011. Su historia recuerda que el homenaje no necesariamente debe terminar con la despedida. La memoria de un club puede seguir creciendo después de la muerte de sus protagonistas.

Enrique Borja, por su parte, recibió en enero de 2026 un homenaje de la Federación Mexicana de Futbol, que develó su retrato en el nuevo Salón de Presidentes para reconocer su gestión al frente del organismo entre 1998 y 2000. Fue una distinción importante, pero centrada principalmente en su trayectoria como dirigente. Su condición de goleador histórico de Pumas y América abre otra conversación: cómo reconocer, por separado, al futbolista que hizo vibrar las tribunas antes de convertirse en directivo.

El verdadero significado de un homenaje

El fútbol vive del presente. Cada semana exige una victoria nueva, un fichaje más importante, un entrenador distinto y un campeonato que justifique el siguiente. En esa velocidad, los clubes corren el riesgo de tratar su pasado como si fuera un archivo que solamente debe abrirse durante los aniversarios.

Pero la historia de una institución no puede reducirse a un video proyectado durante el medio tiempo. Un estadio también debe contar quiénes fueron sus héroes. Las estatuas no marcan goles. Los números retirados no ganan campeonatos. Los partidos de homenaje no suman puntos en la tabla general.

Su valor está en otra parte.

Sirven para recordar que antes de los contratos millonarios, las transmisiones internacionales y las nuevas generaciones de aficionados hubo futbolistas que construyeron la identidad de cada equipo. Es un camino que vale la pena continuar. Porque quizá la escena más reveladora de esta historia siga siendo aquella del 23 de octubre de 1976. Un joven Hugo Sánchez entró a la cancha y comenzó su leyenda. Cabinho anotó el gol que le dio la victoria a Pumas. Cincuenta años después, el fútbol mexicano está listo para ponerse de pie por uno de ellos. El siguiente paso es asegurarse de que también se ponga de pie por todos los que hicieron posible su historia.