¿A Rayados? Dennis te Kloese aclara el panorama tras su salida de Feyenoord

El directivo habló en Paises Bajos tras confirmarse su salida de la institución neerlandesa

Los Rayados ya tendrían en la mira a su nuevo directivo | Imago7

Todo apunta a que Monterrey ya tiene listo a su candidato principal para asumir la presidencia deportiva de la institución regiomontana para el Apertura 2026, después de que se aclarara el panorama sobre Dennis Te Klose, quien tendría el camino libre para volver al futbol mexicano.

El Feyenoord de la Eredivisie de Países Bajos confirmó la salida del directivo en mutuo acuerdo después de cuatro años de relación, por lo que dejará el cargo en el verano después de conseguir dos títulos importantes en su etapa al frente del equipo, destacando la Eredivisie 2022-2023 y la Copa en el 2024.

Aunque en teoría esto abriría el camino para que Dennis te Klose regrese a trabajar en México, el propio directivo descartó estar en pláticas con los dirigentes del Club de Futbol Monterrey, quienes lo tienen contemplado como un candidato fuerte para llegar al equipo.

“Seguiré trabajando con dedicación en el futuro cercano, porque quiero dejar el club en las mejores condiciones posibles. El futuro de mi familia y el mío está por verse, pero en cualquier caso, siempre recordaré este periodo con orgullo y le deseo al Feyenoord y a todos sus aficionados mucho éxito”, publicó ESPN en Países Bajos.

La directiva del Monterrey ha contemplado al menos cinco candidatos para reemplazar al Tato Noriega como presidente deportivo después del doble fracaso en el primer semestre del 2026, en donde fueron eliminados en la ronda de cuartos de final de la Concachampions y se quedaron sin opciones de clasificar a la Liguilla a dos partidos de terminar el torneo de Clausura en la Liga MX.

Dennis te Klose trabajó en México para los clubes Tigres y Chivas, además de que tuvo una importante gestión en selecciones nacionales, ahora su destino apunta al Monterrey para ser nombrado presidente deportivo de la institución regiomontana.

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