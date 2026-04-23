Feyenoord confirma salida de Dennis te Kloese y abre la puerta a su regreso a la Liga MX

El directivo neerlandés es pretendido por Rayados de Monterrey, que ya evalúa la continuidad de José Antonio ‘Tato’ Noriega

Denis te Kloese dejará al Feyenoord al final de la temporada | Imago7

El Feyenoord hizo oficial la salida de Dennis te Kloese, quien dejará su cargo como director general el próximo 1 de julio de 2026, tras llegar a un acuerdo mutuo con la directiva del club neerlandés. La noticia marca el cierre de un ciclo importante para el dirigente, quien ahora buscará un nuevo reto profesional, con opciones que apuntan incluso al fútbol mexicano.

A través de un comunicado, el conjunto de Róterdam confirmó que ya inició el proceso para encontrar a su sucesor, mientras destacó el impacto que tuvo Te Kloese durante su gestión. Bajo su liderazgo, el club logró un crecimiento sostenido tanto en lo deportivo como en lo financiero, consolidándose nuevamente en la élite del fútbol europeo.

Durante su etapa, el Feyenoord conquistó un título de liga, la Copa TOTO KNVB y el Trofeo Johan Cruijff, además de clasificar en dos ocasiones a la UEFA Champions League, donde firmó actuaciones destacadas. A esto se suma un balance positivo en fichajes y una estructura más estable a nivel institucional.

El propio Te Kloese se pronunció por primera vez sobre su salida, dejando claro que su intención es cerrar el ciclo de la mejor manera posible antes de su partida: “Seguiré trabajando con ahínco estos días, porque quiero dejar el club en las mejores condiciones. Ha sido un privilegio dirigir el Feyenoord; no todo salió bien, pero junto al equipo hemos avanzado mucho”, expresó en el comunicado oficial.

El directivo también resaltó el estado actual del club y el camino que queda por recorrer tras su salida: “Los cimientos actuales son sólidos; espero que el club y la afición sigan construyendo sobre ellos, especialmente con la unificación del estadio tras décadas de problemas”, señaló.

Sobre su futuro, dejó abierta la puerta a nuevas oportunidades, sin descartar ningún destino en particular: “El futuro dirá qué nos depara a mí y a mi familia, pero, sea como sea, siempre recordaré este periodo con orgullo y le deseo mucho éxito al Feyenoord y a todos los feyenoordistas”, concluyó.

Desde la dirigencia del club, el presidente del Consejo de Supervisión, Toon van Bodegom, también reconoció su trabajo, subrayando el papel que tuvo en la evolución reciente del equipo:

“Ha liderado el club en un periodo de gran dinamismo, lo ha llevado a una situación financiera más alta y estable y ha sido clave en su profesionalización y sostenibilidad. Sin embargo, el desgaste es evidente y, de común acuerdo, hemos decidido poner fin a esta etapa”, explicó.

En medio de este escenario, el nombre de Dennis te Kloese ha comenzado a sonar con fuerza en la Liga MX. Rayados de Monterrey analiza una reestructuración tras un semestre sin títulos ni Liguilla, lo que ha puesto en duda la continuidad de José Antonio Noriega como presidente deportivo. Con experiencia en el fútbol mexicano, la MLS y Europa, el directivo neerlandés aparece como una opción viable para tomar un rol clave en el club regiomontano de cara al Apertura 2026.

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