Cruz Azul vs Atlas en vivo: horario, alineaciones y dónde ver la vuelta de cuartos de final de Liga MX 2026

La Máquina busca asegurar el boleto a semifinales tras ganar el partido de ida en el Jalisco

¿Cuándo es el partido de vuelta entre Cruz Azul y Atlas? | Claro Sports

En la cancha del Estadio Azteca se definirá el segundo invitado a las semifinales del Clausura 2026 del fútbol mexicano, cuando Cruz Azul reciba al Atlas en el partido de vuelta de la llave del tercero contra el sexto en los cuartos de final.

Cruz Azul cierra en casa, lo que le da la ventaja de avanzar por la posición en la tabla en caso de que haya empate en el resultado global, además de que los cementeros fueron al Jalisco y ganaron la ida 3-2, lo que les da muchas opciones de meterse a las semifinales del torneo.

¿Quién transmite en vivo el Cruz Azul vs Atlas y dónde ver el partido de este 9 de mayo de 2026?

El partido de vuelta de los cuartos de final entre Cruz Azul y Atlas lo podrás seguir el sábado 9 de mayo por Canal 5, TUDN y ViX en México. En Estados Unidos, este partido de la Liguilla del fútbol mexicano la puedes seguir por CBS Sports Network, Univisión, TUDN, Fubo, DIRECTV Stream y ViX.

Alineaciones probables del Cruz Azul vs Atlas para el partido de vuelta de cuartos del Clausura 2026

Vimos cinco tarjetas amarilla en el partido de ida entre cementeros y rojinegros, pero no hay sancionados para el juego de vuelta. Cruz Azul tiene las bajas por lesión de Chiquete, el ‘Toro’ Fernández y Nico Ibañez, además de que Erik Lira está en la selección mexicana.

Estas fueron las alineaciones del partido de ida, que bien podrían repetir el sábado en el Estadio Azteca:

ATLAS : Camilo Vargas, Gustavo Ferrareis, Paulo Ramirez, Rodrigo Schlegel, Jorge Rodríguez, Manuel Capasso, Edgar Zaldivar, Diego González, Aldo Rocha, Sergio Hernández, Eduardo Aguirre

: Camilo Vargas, Gustavo Ferrareis, Paulo Ramirez, Rodrigo Schlegel, Jorge Rodríguez, Manuel Capasso, Edgar Zaldivar, Diego González, Aldo Rocha, Sergio Hernández, Eduardo Aguirre CRUZ AZUL: Kevin Mier, Omar Campos, Willer Ditta, Jorge Rodarte, Gonzalo Piovi, Agustín Palavecino, Amaury García, Carlos Rodríguez, José Paradela, Carlos Rotondi, Osinachi Ebere

Liga MX: antecedentes y últimos resultados del Cruz Azul vs Atlas

Desde 1996, que se implementaron los torneos cortos en la Liga MX, hay 75 antecedentes entre Cruz Azul y Atlas. La Máquina domina la serie, con 37 victorias, por 21 de los rojinegros y 17 empates.

Cruz Azul no ha perdido en los últimos seis partidos contra el Atlas y su última derrota por dos goles de diferencia como locales, marcador que les dejaría sin semifinales este torneo, no se ve desde la jornada 13 del Clausura 2014, cuando el Atlas ganó 2-1.

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros entre Cruz Azul y Atlas:

Cuartos ida Clausura 2026: Atlas 2-3 Cruz Azul

Jornada 2 Clausura 2026: Cruz Azul 2-0 Atlas

2-0 Atlas Jornada 2 Apertura 2025: Atlas 3-3 Cruz Azul

Jornada 1 Clausura 2025: Cruz Azul 1-1 Atlas

Jornada 16 Apertura 2024: Atlas 2-2 Cruz Azul

En cruces en la Liguilla, Atlas avanzó en dos de las tres ocasiones previas que se encontraron en la Fiesta Grande del fútbol mexicano: 2-1 en los cuartos del Invierno 2000, 6-0 en las semifinales del Verano 1999, con la Máquina avanzando 5-1 en cuartos del Invierno 1997.

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