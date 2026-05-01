Clasificación Premier League 2026: ¿Cómo va la tabla de posiciones del fútbol inglés y quién sería hoy el campeón?

Arsenal lidera la Premier League 2026 con 73 puntos, seguido por Manchester City con 70 y un partido menos, en una lucha cerrada por el título

Así va la tabla de posiciones de la Premier League | Reuters

La Premier League 2025/2026 entra en su tramo decisivo con una pelea directa entre Arsenal y Manchester City, dos equipos separados por apenas tres puntos en la cima. Al corte más reciente de la tabla oficial, los Gunners son líderes con 73 unidades, mientras que el equipo de Pep Guardiola aparece segundo con 70, aunque con un partido menos.

Si la temporada terminara hoy, Arsenal sería campeón del fútbol inglés, porque ocupa el primer lugar de la clasificación y mantiene una mínima ventaja en puntos y diferencia de goles. El margen, sin embargo, es tan estrecho que el cierre promete resolverse por detalles: una victoria, un empate inesperado o incluso los criterios de desempate podrían cambiar el destino del título.

El contexto es claro: Arsenal tiene 34 partidos disputados y cuatro encuentros por jugar, mientras que Manchester City suma 33 partidos y aún tiene cinco compromisos pendientes. Por eso, la clasificación no solo se lee por puntos. La diferencia de goles, los goles anotados y los duelos directos pueden ser determinantes si ambos clubes terminan igualados. En ese escenario, la Premier League establece como criterios de desempate la diferencia de goles, goles a favor, puntos en enfrentamientos directos, goles de visitante en esos duelos y, en última instancia, un partido de desempate.

¿Cómo va hoy la Tabla de Posiciones de la Premier League 2026?

La tabla de posiciones de la Premier League 2026 tiene a Arsenal en lo más alto, seguido por Manchester City, Manchester United, Liverpool y Aston Villa dentro de los primeros puestos. En la parte baja, Tottenham aparece en zona de descenso junto a Burnley y Wolves, en una campaña muy complicada para los Spurs.

Arsenal | 73 puntos Manchester City | 70 puntos Manchester United | 61 puntos Liverpool | 58 puntos Aston Villa | 58 puntos Brighton | 50 puntos Bournemouth | 49 puntos Chelsea | 48 puntos Brentford | 48 puntos Fulham | 48 puntos Everton | 47 puntos Sunderland | 46 puntos Crystal Palace | 43 puntos Newcastle United | 42 puntos Leeds United | 41 puntos Nottingham Forest | 39 puntos West Ham United | 36 puntos Tottenham Hotspur | 34 puntos Burnley | 21 puntos Wolverhampton Wanderers | 17 puntos

¿Qué necesita el Manchester City para ser campeón del fútbol inglés?

Manchester City todavía depende de sí mismo en la pelea por el título, porque tiene un partido menos que Arsenal y puede alcanzar el mismo techo de puntos si gana todos sus encuentros restantes. Si los Citizens suman 15 de 15, llegarían a 85 puntos, la misma cifra máxima que puede alcanzar Arsenal si gana sus cuatro partidos restantes.

La clave para el City está en que no puede permitirse tropiezos, sobre todo porque Arsenal ya tiene tres puntos de ventaja. Si Manchester City gana sus cinco partidos y Arsenal también gana sus cuatro, ambos terminarían empatados en puntos, por lo que el campeonato se definiría por los criterios de desempate. Hoy, Arsenal tiene +38 en diferencia de goles y City +37, aunque el equipo de Guardiola tiene más goles anotados: 66 contra 64.

Además, el City tiene ventaja en el criterio de enfrentamientos directos, porque sumó cuatro puntos ante Arsenal esta temporada, producto de un triunfo y un empate. Por eso, si ambos terminan igualados en puntos, diferencia de goles y goles marcados, el título sería para Manchester City por ese desempate directo.

¿Qué necesita el Arsenal para asegurar el título de la Premier League 2026?

Arsenal necesita ganar sus cuatro partidos restantes para blindar su candidatura, aunque incluso eso podría no bastar de forma automática si Manchester City también gana todo y logra superar o igualar ciertos criterios de desempate. El equipo de Mikel Arteta tiene la ventaja inmediata: lidera por tres puntos y, por ahora, también tiene una diferencia de goles ligeramente superior.

La misión de los Gunners es doble: sumar victorias y cuidar la diferencia de goles. Cada gol puede pesar, porque la propia Premier League señala que el margen entre ambos clubes es mínimo: Arsenal tiene 64 goles a favor y 26 en contra, para un +38; City tiene 66 goles a favor y 29 en contra, para un +37.

En términos prácticos, Arsenal necesita que City deje puntos en al menos uno de sus cinco partidos, siempre que los Gunners cumplan con sus propios resultados. Un empate o derrota del City abriría una ruta mucho más clara para que Arsenal termine campeón, especialmente si el equipo londinense mantiene su ventaja en la cima durante las últimas jornadas.

¿Cuántas jornadas faltan para que acabe la Temporada 2025-2026 de la Premier League? Calendario

A la Premier League 2025-2026 le resta el cierre de mayo, con cuatro partidos pendientes para Arsenal y cinco para Manchester City. El calendario oficial del pulso por el título incluye visitas complicadas, duelos ante equipos de media tabla y una última jornada que podría definir al campeón.

Calendario restante de Arsenal:

2 de mayo: Arsenal vs Fulham

10 de mayo: West Ham vs Arsenal

17 de mayo: Arsenal vs Burnley

24 de mayo: Crystal Palace vs Arsenal

Calendario restante de Manchester City:

4 de mayo: Everton vs Manchester City

9 de mayo: Manchester City vs Brentford

13 de mayo: Manchester City vs Crystal Palace

19 de mayo: Bournemouth vs Manchester City

24 de mayo: Manchester City vs Aston Villa

El cierre favorece al drama: Arsenal juega primero ante Fulham y puede meter presión, pero Manchester City tendrá después dos partidos de liga antes de que los Gunners vuelvan a jugar. Por eso, la cima puede cambiar de dueño más de una vez antes de la jornada final, programada para el 24 de mayo, cuando Arsenal visite a Crystal Palace y Manchester City reciba a Aston Villa.

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