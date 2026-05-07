Chivas vs Tigres en vivo: horario, alineaciones y dónde ver la vuelta de cuartos de final de Liga MX 2026

Chivas recibe a Tigres este 9 de mayo en la vuelta de cuartos de final del Clausura 2026. Tigres llega con ventaja del 3-1 de la ida

Partidos en vivo: Chivas vs Tigres | Claro Sports

Chivas y Tigres se vuelven a encontrar en una noche de Liguilla con aroma a revancha. El Guadalajara recibe a los felinos este sábado 9 de mayo de 2026, a las 19:07 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Akron, para disputar la vuelta de los cuartos de final del Clausura 2026, una serie que llega marcada por la ventaja regiomontana tras el 3-1 de la ida en el Estadio Universitario.

El Rebaño llega con una misión clara: ganar por dos o más goles para mantenerse con vida y avanzar a semifinales, mientras que Tigres puede manejar el partido con el marcador global a favor. El contexto también pesa: Chivas terminó la fase regular como segundo lugar con 36 puntos, mientras que Tigres fue séptimo con 25 unidades.

El golpe de la ida dejó a los tapatíos contra la pared, pero el Akron aparece como el escenario donde el Guadalajara intentará cambiar la historia. Ricardo Marín adelantó a Chivas en Monterrey, pero Tigres respondió con goles de Jesús Angulo, Juan Brunetta y Diego Sánchez, resultado que obliga al equipo de Gabriel Milito a jugar con mayor agresividad desde el inicio.

¿Quién transmite en vivo el Chivas vs Tigres y dónde ver el partido de este 9 de mayo de 2026?

El Chivas vs Tigres de vuelta de cuartos de final será transmitido en vivo por Amazon Prime Video. El partido está programado para el sábado 9 de mayo a las 19:07 horas, desde el Estadio Akron, y no contará con transmisión en televisión abierta, por lo que la vía principal para seguirlo será por streaming.

Para el Guadalajara, el partido representa una prueba límite: un empate, una derrota o incluso una victoria por la mínima dejarían eliminado al Rebaño, mientras que Tigres avanzaría con cualquier triunfo, empate o caída por un gol. La llave está condicionada por el 3-1 de la ida y por la posición en la tabla, que favorece a Chivas únicamente si logra igualar el global con una victoria por dos tantos.

Alineaciones probables del Chivas vs Tigres para la vuelta de cuartos de final del Clausura 2026

Chivas tendrá que resolver la vuelta sin sus seleccionados mexicanos y con bajas sensibles en la plantilla. Gabriel Milito no cuenta con Raúl Rangel, Luis Romo, Roberto Alvarado, Brian Gutiérrez y Armando González, quienes reportaron con la selección mexicana; además, Daniel Aguirre está lesionado, mientras que Leonardo Sepúlveda aparece entre los descartados para este compromiso.

El plan rojiblanco apunta a sostener la estructura que compitió en la ida, pero con mayor peso ofensivo por la necesidad de remontar. Óscar Whalley se perfila otra vez en la portería, con una línea defensiva reforzada y con Ricardo Marín como referencia de ataque, después de haber marcado el gol de Chivas en el Volcán.

Alineación probable de Chivas: Óscar Whalley; Richard Ledezma, José Castillo, Diego Campillo, Miguel Tapias, Bryan González; Fernando González, Omar Govea, Efraín Álvarez; Santiago Sandoval y Ricardo Marín. DT: Gabriel Milito.

Del lado de Tigres, Guido Pizarro también tiene temas físicos por resolver. Joaquim Pereira y Ozziel Herrera continúan entre algodones por molestias musculares, por lo que su presencia no está garantizada; aun así, el cuadro regio conserva una base fuerte con Nahuel Guzmán, Fernando Gorriarán, Juan Brunetta, Ángel Correa y Rodrigo Aguirre.

Alineación probable de Tigres: Nahuel Guzmán; Jesús Garza, Rómulo Zwarg, Jesús Angulo, Francisco Reyes; César Araújo, Fernando Gorriarán; Diego Lainez, Ángel Correa, Juan Brunetta; Rodrigo Aguirre. DT: Guido Pizarro.

Liga MX: antecedentes y últimos resultados del Chivas vs Tigres

El historial reciente en Liguilla le da ingredientes extra a esta serie. Chivas y Tigres se han enfrentado en varias eliminatorias del Clausura, con capítulos de alto impacto: el Rebaño avanzó en los cuartos de final del Clausura 2007 y Clausura 2011, fue campeón ante los felinos en la final del Clausura 2017, pero Tigres respondió con el título del Clausura 2023 en el Akron.

En casa del Guadalajara, la historia también ofrece un dato importante: en partidos de Liguilla ante Tigres como local, Chivas registra tres victorias y una derrota, aunque esa caída fue precisamente la final del Clausura 2023, cuando los felinos remontaron y levantaron el título en tiempo extra.

Torneo / instancia Sede Resultado Clausura 2026, cuartos de final ida Estadio Universitario Tigres 3-1 Chivas Clausura 2026, jornada 14 Estadio Universitario Tigres 4-1 Chivas Clausura 2023, final vuelta Estadio Akron Chivas 2-3 Tigres, tiempo extra Clausura 2017, final vuelta Estadio Akron Chivas 2-1 Tigres Clausura 2011, cuartos de final Estadio Jalisco Chivas 3-1 Tigres Clausura 2007, cuartos de final Estadio Jalisco Chivas 3-2 Tigres

El antecedente inmediato favorece a Tigres: ganó 4-1 en fase regular y volvió a imponerse 3-1 en la ida de esta eliminatoria, ambos partidos en el Universitario. Para Chivas, la obligación es transformar el peso del Akron en goles; para los felinos, la clave será resistir los primeros minutos y aprovechar los espacios que deje un rival forzado a atacar.

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