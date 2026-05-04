¿Qué necesitan Arsenal y Manchester City para ser campeones de la Premier League 2026?

Los Gunners dependen de sí mismos, mientras el City está obligado a ganar todo y esperar un tropiezo

Arsenal y Manchester City, por el título de la Premier League | Reuters

La lucha por el título de la Premier League 2025-26 entra en su recta final tras el empate 3-3 entre Everton y Manchester City en la jornada 35, un resultado que modificó el panorama en la pelea por el campeonato inglés. Con este marcador, el conjunto dirigido por Pep Guardiola dejó escapar puntos clave y ahora ya no depende únicamente de sus resultados para aspirar al trofeo.

Actualmente, el Arsenal lidera la tabla con 76 puntos tras 35 partidos disputados, mientras que el Manchester City es segundo con 71 unidades, aunque con un encuentro pendiente. Cada equipo disputará un total de 38 jornadas, por lo que aún quedan puntos en juego que definirán al campeón.

¿Qué necesita el Arsenal para ser campeón de la Premier League?

El equipo de Mikel Arteta es el único que depende de sí mismo para quedarse con el título. Si Arsenal gana sus tres partidos restantes, alcanzará los 85 puntos, una cifra que lo colocaría fuera del alcance del Manchester City, independientemente de lo que haga su rival directo en el cierre de temporada.

¿Qué necesita el Manchester City para ser campeón de la Premier League?

Por su parte, el Manchester City necesita un escenario más complejo. Los Citizens deben ganar sus cuatro partidos restantes para llegar a 83 puntos y, además, requieren que Arsenal deje puntos en al menos uno de sus compromisos. Solo así podrían mantener opciones de superar a los Gunners en la clasificación final.

Un factor a considerar es el criterio de desempate. Manchester City tiene ventaja en los enfrentamientos directos, tras sumar cuatro puntos ante Arsenal esta temporada con un triunfo y un empate. En caso de igualdad en unidades, diferencia de goles y goles anotados, el título se definiría a favor del equipo de Guardiola.

Arsenal o Manchester City: ¿Quién tiene un calendario más fácil?

En cuanto al calendario, Arsenal enfrentará a West Ham como visitante el 10 de mayo, recibirá al Burnley el 17 de mayo y cerrará ante Crystal Palace el 24 del mismo mes. Sus rivales se encuentran en la parte baja de la tabla, incluidos dos equipos en zona de descenso.

10 de mayo: West Ham vs Arsenal

17 de mayo: Arsenal vs Burnley

24 de mayo: Crystal Palace vs Arsenal

El Manchester City, en cambio, tendrá cuatro compromisos: recibirá al Brentford el 9 de mayo, enfrentará a Crystal Palace el 13, visitará al Bournemouth el 19 y cerrará ante Aston Villa el 24. Tres de estos rivales se ubican en posiciones de competencia europea, lo que representa un cierre exigente para el conjunto ciudadano.

9 de mayo: Manchester City vs Brentford

13 de mayo: Manchester City vs Crystal Palace

19 de mayo: Bournemouth vs Manchester City

24 de mayo: Manchester City vs Aston Villa

La definición del campeonato se extenderá hasta el final de mayo, con los Gunners en posición de asegurar el título por cuenta propia y terminar con una sequía de 22 años, mientras que Manchester City deberá cumplir con su parte y esperar resultados favorables en los partidos restantes de su competidor directo.

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