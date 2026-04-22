¿Vuelve Denis te Kloese a México? Monterrey ya perfila relevo para el Tato Noriega tras fracaso en Liga MX

La directiva albiazul ya analiza cambios en su estructura deportiva tras un semestre sin títulos y sin boleto a la Liguilla

Te Kloese dejaría el Feyenoord y volvería al fútbol mexicano | Imago7

Rayados de Monterrey ya comenzó a mover piezas de cara al Apertura 2026, luego de un primer semestre en el que no cumplió los objetivos deportivos trazados. La eliminación ante Cruz Azul en los cuartos de final de la Concachampions y la falta de clasificación a la Liguilla en la Liga MX aceleraron la revisión interna del proyecto, incluido el área directiva encabezada por José Antonio Noriega.

En ese panorama, uno de los nombres que tomó fuerza en las últimas horas es el de Dennis te Kloese, directivo con pasado en el fútbol mexicano y que actualmente forma parte del Feyenoord, en Países Bajos. Su perfil ha comenzado a aparecer con fuerza como una de las principales opciones para asumir un cargo relevante en la nueva estructura de Monterrey, en medio de la presión que existe tras el cierre del Clausura 2026.

La situación de Noriega ha quedado bajo análisis después de casi cuatro años en la institución. Desde su llegada a finales de 2022 como presidente deportivo, Rayados no pudo conquistar títulos de Liga MX, Concachampions ni Leagues Cup, un saldo que ha puesto en duda la continuidad del proyecto, sobre todo por la exigencia que rodea al club regiomontano y por la inversión realizada en los últimos torneos.

De acuerdo con distintos reportes, Dennis te Kloese dejaría el Feyenoord al finalizar la temporada para incorporarse al Monterrey. Incluso, el periodista neerlandés Imgo Bom señaló en redes sociales que el directivo pondría fin a su etapa de cuatro años como CEO del club europeo para emigrar a la Sultana del Norte, un movimiento que podría hacerse oficial en los próximos días.

La figura de Te Kloese no es ajena al fútbol mexicano. A lo largo de su trayectoria trabajó en Chivas como asesor de Hans Westerhof y director de visorias, además de formar parte de Tigres como director de Fuerzas Básicas. También tuvo un paso por la Federación Mexicana de Fútbol, donde se desempeñó como coordinador de Selecciones Nacionales Menores, por lo que conoce de cerca el entorno del balompié nacional.

A ese recorrido se suma su experiencia en el fútbol de Estados Unidos, donde ocupó puestos como director deportivo en Chivas USA y LA Galaxy. Esa combinación de trabajo en México, MLS y Europa lo coloca como un perfil con amplio conocimiento de distintos mercados, algo que puede resultar atractivo para una institución como Rayados, que busca reordenar su estructura tras un semestre sin resultados.

Mientras tanto, Te Kloese vive un momento complejo en el Feyenoord. Además del mal paso deportivo del club neerlandés, también ha estado en medio de tensión por amenazas y críticas de sectores radicales de la afición, luego de que se filtrara su número telefónico. Ese contexto también ha alimentado las versiones sobre una posible salida una vez que termine la campaña.

Por ahora, en Monterrey no hay un anuncio oficial sobre la salida del Tato Noriega ni sobre la llegada de Dennis te Kloese. Sin embargo, los reportes alrededor del club apuntan a que Rayados ya trabaja en una reestructuración de fondo para encarar el Apertura 2026.

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