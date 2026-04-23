El simulador de la Liguilla de la Liga MX: ¿Quién avanza en el Clausura 2026?

La jornada final del Clausura 2026 define los clasificados directos y los cruces de cuartos de final en la Fiesta Grande

La jornada 17 del Clausura 2026 marca el cierre de la fase regular en la Liga MX, con varios equipos todavía en la pelea por asegurar su lugar dentro de los ocho primeros de la tabla general. Mientras algunos clubes ya garantizaron su clasificación a la Liguilla, otros llegan a esta última fecha dependiendo de resultados propios y combinaciones para definir su posición y evitar quedar fuera de la fase final.

Con distintos escenarios en juego, cada marcador puede modificar los cruces de cuartos de final y el camino hacia el título. Para entender cómo podrían quedar los enfrentamientos, presentamos el simulador de Liguilla de Claro Sports, donde puedes proyectar los resultados de la última fecha, las posiciones finales, los duelos directos y el desarrollo completo de la Fiesta Grande del Clausura 2026.

Equipos ya clasificados directo a la Liguilla

Cinco equipos ya aseguraron su boleto a la fiesta grande del fútbol mexicano al cierre de la jornada 16 del Clausura 2026, los cuales son:

Chivas (1°): Con 35 puntos, tras la igualada ante Necaxa, el Rebaño ya tiene su lugar asegurado y solo busca confirmar en la última fecha el liderato del campeonato, ya que saca solo dos puntos de ventaja sobre Pumas. Los universitarios, con un triunfo y un descalabro de los rojiblancos, podrían acceder a esa posición. Para la fecha 17, Guadalajara recibe la visita de Xolos de Tijuana, mientras Pumas visita a Pachuca.

Pumas (2°): Con su remontada en Ciudad Universitaria ante Juárez, el equipo dirigido por Efraín Juárez llegó a 33 unidades y mantiene aspiraciones de tomar la cima del campeonato en la última jornada. Para lograrlo, necesita vencer a los Tuzos, que le pisan los talones en la tercera posición con 31 puntos, además de una derrota de Chivas.

Pachuca (3°): Los Tuzos llegan tocados a la última jornada luego de caer en su visita a Tijuana por 3-1, resultado que les costó ceder el segundo lugar de la tabla general. Ahora buscarán recuperarlo al enfrentar en casa a Pumas, con la intención de escalar posiciones.

Cruz Azul (4°): La Máquina, con 30 puntos, cierra el torneo con una racha negativa y sin técnico, tras el cese de Nicolás Larcamón. En la última jornada recibirá a Necaxa en el Estadio Azteca, con la necesidad de romper su racha sin victoria.

Toluca (5°): Los Diablos Rojos, con 27 puntos, aseguraron su lugar en la Liguilla tras los resultados de la jornada 16. Sin embargo, el equipo de Antonio Mohamed ha perdido consistencia, como lo reflejó la derrota ante Mazatlán. Un nuevo tropiezo frente a León podría hacerlos descender posiciones en la tabla general.

En la zona de clasificación aún hay equipos que mantienen posibilidades de acceder a la Liguilla en la última jornada. América se ubica en el sexto lugar con 25 puntos, seguido por Atlas con 23 unidades. Más atrás aparecen Tigres y Tijuana, ambos con 22 puntos, al igual que León, que pese a su diferencia de goles negativa, todavía conserva opciones matemáticas. Estos equipos dependen de una combinación de resultados en la fecha 17 para asegurar su lugar, en una pelea cerrada por los últimos boletos a la fase final del Clausura 2026.

Equipos ya eliminados

En contraste, varios equipos ya quedaron sin posibilidades de acceder a la Liguilla tras los resultados de la jornada 16. Monterrey, San Luis y Necaxa ambos con 18 puntos, encabezan la lista de eliminados, seguidos por Querétaro con 17 unidades. Más abajo aparecen Juárez con 16 puntos, Mazatlán con 15, Puebla con 13 y Santos Laguna, que cierra con apenas 9 puntos. Estos clubes ya no tienen margen matemático para alcanzar los puestos de clasificación, por lo que afrontarán la última jornada únicamente para cerrar su participación en el Clausura 2026.

Fechas de la Liguilla del Clausura 2026

La Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX se disputará sin fase de Play-In y con clasificación directa de los ocho mejores equipos de la tabla general. Los cuartos de final abrirán la fase el 2 y 3 de mayo con los partidos de ida, mientras que los encuentros de vuelta se jugarán el 9 y 10 de mayo, definiendo a los cuatro semifinalistas.

Las semifinales se llevarán a cabo del 13 al 17 de mayo, antes de dar paso a la serie por el título. La final del Clausura 2026 está programada para el 21 de mayo en el partido de ida y el 24 de mayo en la vuelta, fechas en las que se definirá al campeón del futbol mexicano.

A continuación, las fechas clave de la fase final:

Fase Partidos de Ida Partidos de Vuelta Cuartos de Final 2 y 3 de mayo 9 y 10 de mayo Semifinales 13 y 14 de mayo 16 y 17 de mayo Final 21 de mayo 24 de mayo

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