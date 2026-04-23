Lamine Yamal dice adiós a la temporada con el Barcelona, pero apunta al Mundial 2026

El atacante sufre lesión muscular y queda fuera de la temporada con el Barcelona; el club confía en que llegue en condiciones al Mundial 2026

El atacante culé espera llegar al Mundial con España | Reuters

El Barcelona confirmó este jueves la lesión de Lamine Yamal y el golpe es duro para el cierre del curso: el atacante no volverá a jugar con el club en lo que resta de la temporada. La buena noticia para el futbolista y para la selección de España es que, de acuerdo con el parte difundido por la institución azulgrana, su presencia en el Mundial 2026 no queda descartada y el pronóstico apunta a que podrá estar disponible para la Copa del Mundo.

¿Qué lesión tiene Lamine Yamal?

El reporte médico señala que Lamine Yamal sufrió una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda. El club informó además que el jugador seguirá un tratamiento conservador, una señal de que la prioridad será manejar la recuperación con cautela para evitar riesgos mayores en una fase especialmente delicada del calendario.

COMUNICADO MÉDICO



Las pruebas realizadas han confirmado que el jugador del primer equipo Lamine Yamal tiene una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda.



El jugador seguirá un tratamiento conservador. Lamine Yamal se perderá lo que resta de la temporada y está… pic.twitter.com/ckPJM8K3pZ — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) April 23, 2026

La acción que encendió las alarmas se produjo el miércoles 22 de abril, durante el partido de LaLiga ante el Celta de Vigo. Yamal marcó el penalti que terminó dando la victoria por 1-0 al Barcelona, pero inmediatamente después resintió la molestia, pidió atención médica y ya no pudo continuar en el encuentro. El delantero salió del partido alrededor del minuto 40, con evidente preocupación en el entorno blaugrana.

La baja llega en el peor momento para el Barcelona, porque el equipo entra al tramo definitivo de la campaña sin una de sus piezas más determinantes en ataque. El juvenil español se perderá los seis partidos que le restan al club en LaLiga, incluido el Clásico frente al Real Madrid, un duelo que puede marcar el desenlace del campeonato.

Para Hansi Flick, la ausencia de Yamal representa la pérdida de desequilibrio, velocidad y uno contra uno en una etapa en la que cada punto pesa. No es una baja cualquiera, porque el atacante se había consolidado como uno de los rostros más importantes del proyecto blaugrana y como un futbolista capaz de resolver partidos grandes con una sola acción. Esa es la dimensión del problema que deja esta lesión en el cierre del calendario.

Optimismo rumbo al Mundial 2026

Del lado de España, el panorama es menos pesimista. Tanto el comunicado difundido por el Barcelona como los reportes posteriores remarcan que la lesión no compromete su participación en el Mundial 2026, por lo que la prioridad será que llegue recuperado, aunque sin forzar plazos en las próximas semanas. En otras palabras, el club pierde a su figura para el remate del curso, pero la Roja mantiene viva la esperanza de contar con él en la cita mundialista.

También queda claro que el caso será seguido con lupa. El Barcelona ha optado por la prudencia y por centrar todos los esfuerzos en la rehabilitación del jugador, mientras en España el mensaje es de alivio moderado: no jugará más esta temporada, pero el escenario actual sigue siendo favorable para que llegue al verano. La consigna será recuperarlo bien, no recuperarlo rápido.

Así, la imagen que deja la noche ante el Celta cambia por completo el cierre de campaña del Barcelona. El gol de penalti que parecía abrir otra celebración para Lamine Yamal terminó convertido en el inicio de una pausa obligada. La temporada del joven talento se termina antes de tiempo, pero la noticia no es definitiva para el Mundial: hoy, con el parte oficial sobre la mesa, el diagnóstico marca baja con el Barça y esperanza real de verlo en 2026 con España.

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