Matías Almeyda terminó decepcionado con los errores de Rayados: “Se podría haber evitado”

Almeyda lamentó la expulsión de Medina en la derrota de Rayados, mientras Varini destacó el juego colectivo de Necaxa y su arranque con seis puntos

El estratega lamentó la expulsión de Medina | Imago7

El primer descalabro de Rayados en el torneo no dejó contento a su estratega Matías Almeyda, quien reconoció que perder a Stefan Medina complicó el juego. “Hay que hacer un análisis de por qué pasó, se podría haber evitado. Hay detalles que se resuelven en milésimas de segundo y no siempre se toman las mejores decisiones, ahí el partido quedó condicionado. Con 10 es muy difícil y jugamos al contragolpe. Tuvimos las posibilidades, pero hay errores en lo que respecta al balón parado”, comentó.

Para el argentino no existen las excusas, deben componer el camino de inmediato y seguir con las aspiraciones trazadas. “Si alguien me conoce nunca pongo excusas, se gana y se pierde. Cuando se gana no digo nada pero en dos partidos, es difícil hacer un análisis de lo que tiene que hacer esto. El segundo tiempo fue mejor que nuestro primero, supimos contrarrestar con contragolpe”, finalizó.

Martín Varini orgulloso por el triunfo de Necaxa ante Rayados

El DT uruguayo celebró la victoria | Imago7

Aunque reconoció que no son un equipo que destaque por sus contrataciones en la Liga MX, el uruguayo Martín Varini, se siente satisfecho por el actuar que lleva Necaxa, equipo que ha conseguido comenzar con el pie derecho el torneo, tras cosechar seis puntos. “Hicimos un gran partido, se los dije a los jugadores desde el principio. El equipo vuelve a mostrar un rasgo de personalidad, una característica que es trabajo del día a día. Siempre creí en ellos, a veces se ve en el terreno de juego, a veces no, pero es fruto del trabajo, de mentalizarnos que nuestra forma de competir no es contratando jugadores de millones de dólares como otros equipos, nosotros competimos en lo colectivo”, mencionó.

El técnico sabe que iniciar ganando es un envión anímico para el equipo, sin embargo aseguró que no pueden bajar la guardia. “Tenemos que empujar todos, porque donde uno dejé de empujar el colectivo lo sufre y nosotros no tenemos individualidades que nos vayan a sacar de aprietos”, dijo.

Para el estratega el camino no será sencillo, sin embargo el ímpetu mostrado deberá ser la bandera con la que anden durante el Apertura 2026. “El equipo está muy bien, no es que lo diga yo, se ve en la cancha. La identidad está super clara. Cuando hay trabajo y coherencia con el pasar del tiempo la cosa mejora. Si hubiese sido empate hubiera sido muy injusto, porque dominamos todo el partido”, concluyó.

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