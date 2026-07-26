Necaxa vs Monterrey en vivo el partido de la jornada 2 de la Liga MX: resultado y goles hoy, Apertura 2026
Los Rayos del Necaxa y los Rayados de Monterrey intentarán conseguir su segunda victoria del Apertura 2026 en un partido dentro del Estadio Victoria
¿A qué hora juega Necaxa vs Monterrey y dónde ver hoy 26 de julio la jornada 2 de la Liga MX 2026?
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México y Centroamérica: 17:00 horas | Fox One.
Estados Unidos: 19:00 horas ET y 16:00 horas PT | fuboTV, FOX Deportes y FOX One.
Centroamérica: 17:00 horas | Sin transmisión
Alineaciones Necaxa vs Monterrey, al momento: así salen al partido del Apertura 2026
Martín Varini Di Zioli, técnico del Necaxa, podría apostar por un esquema 3-4-2-1 para esta segunda jornada del Apertura 2025, con la intención de que el conjunto hidrocálido imponga condiciones desde el inicio y consiga su primera victoria del torneo. En contraste, Matías Almeyda tendría previsto responder con un 4-2-3-1 de mayor equilibrio, un planteamiento que buscaría darle al equipo regiomontano mayor control del balón y dominio del desarrollo del partido.
Necaxa: Luis Jiménez, Raúl Martínez, Alexis Peña, Francisco Méndez, Ricardo Monreal, Danny Leyva, Lorenzo Faravelli, Carlos Vargas, Juan Pablo Torres, Javier Ruiz y Julian Carranza.
Monterrey:Luis Cárdenas, Ricardo Chávez, Stefan Medina, Carlos Salcedo, Gerardo Arteaga, Oliver Torres, Jorge Rodríguez, Luca Orellano, Jesús Corona, Lucas Ocampos y Diego Rossi.
Antecedentes Necaxa vs Monterrey, marcadores y últimos resultados en la Liga MX
La tendencia de los últimos cinco años favorece con claridad al Monterrey, que domina la serie ante Necaxa con nueve victorias, un empate y apenas un triunfo de los hidrocálidos en los últimos 11 enfrentamientos. Los Rayados, además, acumulan ocho triunfos consecutivos sobre los rojiblancos, una racha que comenzó en el Apertura 2022 y en la que marcaron 23 goles y solo recibieron cuatro. El antecedente más reciente también quedó en manos del conjunto regiomontano, que se impuso 2-0 en el Clausura 2026, por lo que llegará al partido del Apertura 2026 con un amplio dominio histórico reciente sobre los Rayos.
J2 | 26.Jul.26 | Apertura 2026 | Necaxa vs Monterrey
J2 | 13.Ene.26 | Clausura 2026 | Necaxa 0-2 Monterrey
J6 | 23.Ago.25 | Apertura 2025 | Monterrey 3-0 Necaxa
J5 | 01.Feb.25 | Clausura 2025 | Monterrey 1-0 Necaxa
J3 | 17.Jul.24 | Apertura 2024 | Necaxa 0-1 Monterrey
J17 | 28.Abr.24 | Clausura 2024 | Necaxa 2-5 Monterrey
J15 | 31.Oct.23 | Apertura 2023 | Monterrey 3-0 Necaxa
J8 | 18.Feb.23 | Clausura 2023 | Monterrey 2-1 Necaxa
J8 | 12.Ago.22 | Apertura 2022 | Necaxa 1-2 Monterrey
J2 | 14.Ene.22 | Clausura 2022 | Necaxa 0-4 Monterrey
J15 | 23.Oct.21 | Apertura 2021 | Monterrey 0-1 Necaxa
J7 | 19.Feb.21 | Clausura 2021 | Necaxa 1-1 Monterrey
Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Apertura 2026?
De acuerdo con información de Caliente MX, Monterrey parte como favorito para llevarse la victoria con un momio de +112, mientras que el triunfo de Necaxa aparece en +220 y el empate se cotiza en +265. Las cuotas reflejan la confianza de las casas de apuestas en la calidad del plantel regiomontano, aunque la localía de los Rayos podría equilibrar el trámite y convertir el encuentro en un partido mucho más disputado de lo que indican los momios.
El mercado de goles también anticipa un partido con opciones ofensivas, ya que el pronóstico de más de 2.5 tantos tiene un momio de -163, frente al +125 del menos de 2.5. Esta tendencia apunta a un compromiso con llegadas constantes y oportunidades para ambos equipos. Si Monterrey logra imponer su jerarquía en ataque y Necaxa responde con la intensidad que suele mostrar en casa, el escenario favorece un marcador con varias anotaciones.