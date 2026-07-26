Necaxa vs Monterrey en vivo el partido de la jornada 2 de la Liga MX: resultado y goles hoy, Apertura 2026

Antecedentes Necaxa vs Monterrey, marcadores y últimos resultados en la Liga MX

La tendencia de los últimos cinco años favorece con claridad al Monterrey, que domina la serie ante Necaxa con nueve victorias, un empate y apenas un triunfo de los hidrocálidos en los últimos 11 enfrentamientos. Los Rayados, además, acumulan ocho triunfos consecutivos sobre los rojiblancos, una racha que comenzó en el Apertura 2022 y en la que marcaron 23 goles y solo recibieron cuatro. El antecedente más reciente también quedó en manos del conjunto regiomontano, que se impuso 2-0 en el Clausura 2026, por lo que llegará al partido del Apertura 2026 con un amplio dominio histórico reciente sobre los Rayos.

J2 | 26.Jul.26 | Apertura 2026 | Necaxa vs Monterrey

J2 | 13.Ene.26 | Clausura 2026 | Necaxa 0-2 Monterrey

J6 | 23.Ago.25 | Apertura 2025 | Monterrey 3-0 Necaxa

J5 | 01.Feb.25 | Clausura 2025 | Monterrey 1-0 Necaxa

J3 | 17.Jul.24 | Apertura 2024 | Necaxa 0-1 Monterrey

J17 | 28.Abr.24 | Clausura 2024 | Necaxa 2-5 Monterrey

J15 | 31.Oct.23 | Apertura 2023 | Monterrey 3-0 Necaxa

J8 | 18.Feb.23 | Clausura 2023 | Monterrey 2-1 Necaxa

J8 | 12.Ago.22 | Apertura 2022 | Necaxa 1-2 Monterrey

J2 | 14.Ene.22 | Clausura 2022 | Necaxa 0-4 Monterrey

J15 | 23.Oct.21 | Apertura 2021 | Monterrey 0-1 Necaxa

J7 | 19.Feb.21 | Clausura 2021 | Necaxa 1-1 Monterrey