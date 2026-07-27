¡América, el equipo de la década!

Entre sus ramas varonil, femenil y categorías inferiores, han sido más de una decena de títulos en seis años; la definición de ser el más grande del país

América ha sido campeón en varonil, femenil y FB. | Imago7 y @AmericaFemenil

La rama femenil de las Águilas del América ha hecho historia al convertirse en el primer equipo de la categoría en firmar un triplete. Este 2026, obtuvieron el título del Clausura 2026, el Campeonato Femenino de Concacaf (primer equipo mexicano que lo gana) y el Campeón de Campeonas, un recorrido histórico, digno de la institución más grande, mediática y ganadora de la nación.

Esta repentina adición de tres trofeos a las vitrinas Azulcremas han engrandecido la leyenda del equipo para imponer seria distancia en el correr del equipo más ganador de la década, no solo con la femenil, sino también con el gran desempeño que tuvo la varonil hace apenas un par de años e incluso, la labor realizada también por algunas categorías inferiores. Lee la nota completa aquí.

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