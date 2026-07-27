Galatasaray desmiente acuerdo por Jamal Musiala y aclara su futuro con el Bayern

El club turco negó una negociación por el atacante alemán, quien mantiene contrato con el Bayern Munich hasta 2030

Galatasaray negó que exista un acuerdo para incorporar a Jamal Musiala | Reuters

Galatasaray negó que exista un acuerdo para incorporar a Jamal Musiala, después de que diferentes medios turcos relacionaran al futbolista del Bayern Munich con una posible cesión. El club emitió un comunicado para responder a las versiones que daban por avanzadas las conversaciones.

“La noticia de que nuestro club ha llegado a un acuerdo con Jamal Musiala y el FC Bayern de Munich es falsa. Esto es para información del público”, señaló la institución turca en el mensaje difundido a medios locales.

Las versiones surgieron después de que medios como el Hürriyet informaran que el atacante alemán había sido ofrecido al Galatasaray para jugar a préstamo. Posteriormente, otros reportes señalaron que las negociaciones se encontraban avanzadas e incluso mencionaron la posibilidad de un acuerdo entre las partes.

El pronunciamiento del Galatasaray descartó esas versiones y dejó sin sustento la posible llegada del jugador de 23 años. Musiala permanece vinculado contractualmente con el Bayern hasta 2030 y no se ha informado sobre una solicitud para abandonar al conjunto alemán.

El mediocampista ofensivo se encuentra en proceso de recuperación después de someterse a una intervención para retirarle una placa metálica del pie izquierdo. El procedimiento estaba contemplado dentro de su recuperación tras la lesión que sufrió el 5 de julio de 2025, durante el juego entre el Bayern y el PSG en los cuartos de final del Mundial de Clubes.

El Bayern informó que la operación permitirá al futbolista completar una preparación estructurada antes del comienzo de los partidos oficiales. Su regreso a los entrenamientos con el equipo está previsto después de la gira por Asia, programada del 1 al 8 de agosto.

El objetivo es que Musiala se encuentre disponible para la Supercopa de Alemania contra el Borussia Dortmund, encuentro programado para el 22 de agosto en el Signal Iduna Park. El partido será el primer compromiso oficial del Bayern en la temporada 2026-27, antes de su debut en la Bundesliga el 28 del mismo mes ante el Stuttgart.

Musiala tendrá competencia por un lugar en el ataque con Ismael Saibari, Michael Olise, Serge Gnabry y Lennart Karl. Durante la temporada anterior disputó 24 partidos con el Bayern, registró cinco goles y entregó seis asistencias, mientras el Galatasaray dio por cerrado públicamente cualquier supuesto acuerdo para incorporarlo.

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