Gignac reaparece con otra playera tras salir de Tigres; su futuro sigue sin definirse

El francés reapareció con la camiseta de Urban 202 en un torneo de veteranos. Su participación fue amateur y su futuro profesional continúa sin definirse tras su etapa con los felinos

El francés sigue sin confirmar su próximo paso | Imago7

La etapa de André-Pierre Gignac lejos de Tigres presentó una imagen que pocos aficionados esperaban ver. El delantero francés volvió a pisar una cancha en Monterrey, pero lo hizo con la camiseta de Urban 202, equipo con el que participó en un encuentro de la Liga de Veteranos de Medicina. Su aparición generó comentarios sobre un supuesto nuevo destino, aunque no se trató de un fichaje profesional.

La escena ocurrió semanas después de que terminara su relación contractual con el conjunto universitario. Gignac dejó de formar parte del plantel de Tigres al concluir la temporada 2025-26, pero hasta ahora no ha anunciado su retiro ni ha confirmado que continuará su carrera con otro club. Esa falta de una postura definitiva mantiene abiertas las preguntas sobre el siguiente paso del atacante de 40 años.

Gignac juega con Urban 202 en torneo de veteranos

Gignac fue captado el domingo 26 de julio durante un partido realizado en la capital de Nuevo León. El exdelantero de Tigres defendió los colores de Urban 202 dentro de una competencia amateur para veteranos, alejada de la Liga MX y de cualquier negociación contractual. Las fotografías y los videos comenzaron a circular en redes sociales durante las horas posteriores al encuentro.

La presencia del francés con una playera distinta provocó que algunos seguidores señalaran, en tono de broma, que ya había encontrado equipo. Sin embargo, su participación se limitó a ese compromiso y no representa su incorporación formal a Urban 202. El partido se trató de una actividad recreativa y no el inicio de una nueva etapa en su carrera.

Durante el encuentro también aparecieron futbolistas con pasado en el balompié mexicano. Gignac compartió cancha con Egidio Arévalo Ríos, quien también tuvo un ciclo con Tigres, además de otros jugadores que mantienen actividad en torneos locales después de abandonar el máximo circuito.

La aparición confirmó que el delantero continúa ligado al futbol mientras analiza su futuro. Aunque no existe información oficial sobre alguna negociación con un equipo, Gignac se mantiene físicamente activo y todavía no ha cerrado públicamente la posibilidad de continuar como jugador. Su presencia en el torneo de veteranos se convirtió así en su primera imagen con otro uniforme después de su salida de Tigres.

El episodio también coincidió con el inicio del Apertura 2026, torneo en el que Tigres comenzó una etapa sin su referente ofensivo de la última década. Los aficionados recordaron al francés durante el partido frente al Atlético de San Luis, cuando realizaron cánticos en su honor desde las tribunas del Estadio Universitario. La relación entre Gignac y la afición permanece vigente pese a que ya no integra el plantel.

El futuro de Gignac permanece sin anuncio oficial

Después de finalizar su contrato, el atacante quedó en condición de agente libre. Ni el futbolista ni su entorno han comunicado que la retirada sea una decisión definitiva, por lo que todavía existe la posibilidad de que escuche propuestas antes de poner fin a su trayectoria. Tampoco se ha informado de un acuerdo para jugar en México, Estados Unidos o alguna competencia del extranjero.

Una de las alternativas mencionadas alrededor del francés es su regreso a Tigres desde otra función. La directiva ha mostrado interés en mantenerlo relacionado con la institución, ahora mediante un puesto fuera del terreno de juego. La posibilidad de que forme parte de la estructura deportiva o directiva sigue sobre la mesa, pero no existe un nombramiento oficial.

Gignac también fue relacionado con la Major League Soccer antes de terminar su vínculo en México. Orlando City apareció entre los posibles destinos, pero el periodista especializado Tom Bogert negó que el equipo de Florida estuviera preparando su contratación. Aquella versión perdió fuerza y, hasta el momento, ningún club de la MLS ha confirmado conversaciones para ficharlo.

La incertidumbre comenzó desde los últimos meses de su contrato. El delantero evitó adelantar una decisión y señaló que todavía no sabía qué camino tomaría. Desde entonces ha participado en actividades relacionadas con el Mundial 2026, regresó a Monterrey y continuó con su preparación, pero sin presentar públicamente un plan para prolongar su carrera profesional o iniciar una función administrativa.

Su salida puso fin a más de diez años con Tigres, equipo al que llegó en 2015 y con el que conquistó cinco campeonatos de Liga MX, además de torneos nacionales e internacionales. También se marchó como máximo goleador del club y como una de las figuras que participaron en el periodo con más títulos de la institución. Su siguiente decisión será seguida por una afición que todavía espera una despedida o un regreso bajo otra función.

Te puede interesar