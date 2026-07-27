Lisandro Martínez rechaza el odio hacia Argentina tras el Mundial 2026: “Dicen que somos agrandados…”

Las agresiones de algunos jugadores de la selección de Argentina sobre España en la final de la Copa del Mundo 2026 aún mantiene la polémica encendida

Lisandro Martínez protagonizó algunas agresiones contra España | Reuters

Las agresiones de algunos futbolistas de Argentina en contra de integrantes de la selección de España tras perder la final del Mundial 2026 en el MetLife Stadium quedaron grabadas tanto por la prensa internacional como por los aficionados que estuvieron presentes en el inmueble de Nueva York-Nueva Jersey. Sin embargo, Lisandro Martínez declaró durante la tarde del domingo 26 de julio que la Albiceleste siempre fue respetuosa con sus rivales.

“Tengo bastantes sentimientos mezclados. Da bronca porque no tienen de dónde generar ese odio. Después veo cómo mis compañeros pelean dentro de la cancha, la gente que nos alienta y nos hace sentir locales. Hablan de que somos agrandados, capaz habla más de la gente que hace esas cosas que de nosotros. Siempre fuimos muy respetuosos con el rival“, declaró el futbolista durante un homenaje que recibió este fin de semana en su natal Gualeguay.

La conducta antideportiva de la selección argentina generó un sinfín de críticas alrededor del mundo. Algunos ejemplos claros fueron protagonizados por Roberto ‘Ratón’ Ayala y Nahuel Molina. El integrante del cuerpo técnico de la selección argentina le propinó un puñetazo a Dani Olmo, mientras que el lateral derecho soltó un golpe contra Rodri durante la celebración de España sobre el terreno de juego.

La animadversión de un grupo de aficionados en redes sociales provenientes de varios países creció durante la Copa del Mundo. Un sector de fanáticos puso en entredicho el título de Argentina en Qatar 2022 y cuestionó algunas decisiones arbitrales previo a la llegada de la Albiceleste a la final del Mundial 2026. Sin embargo, la situación explotó después de las agresiones de futbolistas argentinos en la final contra España. Algunos comentarios saltaron la barrera de lo deportivo y, bajo este panorama, Licha Martínez considera que no entiende de dónde vienen las críticas.

Otra de las imágenes que circularon en redes sociales mostró a casi la totalidad de los jugadores argentinos dando la espalda a la selección de España durante la ceremonia de premiación tras la final del Mundial 2026. Sin embargo, Lisandro Martínez recalcó que no fue un gesto premeditado en contra de la Roja, sino una casualidad, ya que sus compañeros estaban agradeciendo en ese momento a los aficionados que se encontraban en las gradas.

“También se decía que nosotros no habíamos reconocido a España, saludamos a todos los jugadores y al cuerpo técnico. En la imagen en la que se ve que damos la espalda, es porque mirábamos a nuestra gente que alentaba y fue una muestra también de respeto hacia ellos”, sentenció el defensa.

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