América confía en Veiga: el brasileño apunta a liderar el ataque en el Apertura 2026

Raphael Veiga, último brasileño en América, busca reivindicarse y consolidar su futuro en el Apertura 2026 bajo Guillermo Almada

Raphael Veiga busca su revancha en América. Imago 7

Raphael Veiga, último brasileño en la plantilla del Club América, encara el Apertura 2026 con la misión de reivindicarse tras un Clausura irregular. Con la salida de varios jugadores extranjeros y la llegada del cuerpo técnico de Guillermo Almada, Veiga se perfila como una de las piezas clave para el rendimiento ofensivo del equipo. El mediocampista ha trabajado durante las vacaciones para llegar en óptimas condiciones físicas y mostrar su verdadero nivel.

El desempeño de Veiga será decisivo para consolidar su permanencia en Coapa. En el torneo anterior registró 2 goles y 2 asistencias en 13 partidos, estadísticas que deberá mejorar para convertirse en referente del equipo. Su primer gran reto será el debut ante Querétaro, donde buscará comenzar con un triunfo y demostrar que puede liderar a América hacia la contienda por el título del Apertura 2026. LEE LA NOTA COMPLETA

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