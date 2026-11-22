Las dos instituciones se encuentran eliminadas del torneo y no tienen posibilidad alguna de clasificarse a la Liguilla

Querétaro vs Necaxa, en vivo el partido de la Liga MX | Imago7

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Hola amigos y amigas de Claro Sports, gracias por seguir el minuto a minuto del partido entre los Gallos del Querétaro y los Rayos del Necaxa en el Estadio La Corregidora, en duelo correspondiente a la jornada 17 del Apertura 2026 de la Liga MX.

Un encuentro que será de trámite en el fútbol mexicano, ya que ambas instituciones se encuentran eliminadas y sin posibilidad alguna de clasificarse a la Liguilla.

Los Rayos llegan a este compromiso después de vencer 1-0 a los Xolos de Tijuana, con lo que cortaron una racha larga sin poder ganar en el certamen. Por su parte, los Gallos también buscarán la victoria, ya que suman siete compromisos sin conseguirla, después de haber tenido buenas actuaciones en la competencia.

¿A qué hora juega Querétaro vs Necaxa y dónde ver hoy 22 de noviembre la jornada 17 de la Liga MX 2026?

El partido entre Querétaro y Necaxa se llevará a cabo en el Estadio La Corregidora este domingo 22 de noviembre, en punto de las 19:10 horas, tiempo del centro de México.

Alineaciones Querétaro vs Necaxa, al momento: así salen al partido del Apertura 2026

Los entrenadores buscarán cerrar el torneo de la manera más decorosa posible, por lo que buscarán el triunfo en esta última fecha, salvo que tengan otros planes en su mente como podría ser ver algunos jóvenes futbolistas.

Posible alineación de Querétaro: Guillermo Allison; Lucas Abascia, Diego Reyes, Carlos Villanueva, Daniel Parra; Carlos García, Iker Benito, Enzo Gimenez, Jesús Arellano; Ali Ávila, Mateo Coronel.

Posible alineación de Necaxa: Javier Orantes; Agustín Oliveros, Kaiky Marques, Mauro Zaleta, Diego Ochoa; Raúl Martínez, Daniel Leyva, Lorenzo Faravelli, Owen González, Miguel Rodríguez; Julián Carranza.

Antecedentes Querétaro vs Necaxa, marcadores y últimos resultados en la Liga MX

En la historia de los torneos cortos del fútbol mexicano, Querétaro y Necaxa se han enfrentado en 31 ocasiones. Los Gallos suman 9 victorias por 14 de los Rayos y 8 empates.

En los últimos cinco enfrentamientos, los duelos han sido muy parejos, pero los Rayos han sido mejores al conseguir dos triunfos ante los emplumados.

Querétaro 3-1 Necaxa | Jornada 14 | Clausura 2026

Necaxa 3-1 Querétaro | Jornada 2 | Apertura 2025

Necaxa 2-0 Querétaro | Jornada13 | Clausura 2025

Querétaro 0-0 Necaxa | Jornada 10 | Apertura 2024

Necaxa 1-1 Querétaro | Play In | Clausura 2024

Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Apertura 2026?

De acuerdo con la información de la casa de apuestas de Caliente.mx, el Querétaro es favorito para quedarse con la victoria al tener un momio de +118; mientras que el Necaxa tiene uno de +200. Además, el empate también daría buenos dividendos al tener un momio de +270.