El venezolano alcanzó los 17 goles con Pachuca, igualó una marca de Emanuel Villa y se unió a una lista histórica de delanteros

Rondón y una legendaria lista de delanteros | Claro Sports

Salomón Rondón escribió su nombre en un capítulo especial de la historia de los torneos cortos de la Liga MX. El delantero venezolano del Pachuca alcanzó los 17 goles en el Apertura 2026, una cifra que lo coloca entre los futbolistas que han conseguido registros goleadores destacados desde la instauración de este formato. Su anotación frente al Toluca no solo contribuyó a la clasificación de los Tuzos a la Liguilla, sino que también le permitió igualar una marca que llevaba 17 años sin repetirse.

El gol número 17 de Rondón llegó en circunstancias poco habituales durante la victoria 2-0 sobre los Diablos Rojos. Hugo González fue expulsado después de cometer un penalti tras un error en la salida, situación que obligó a Paulinho a colocarse bajo los tres postes. El venezolano tomó el balón y convirtió la pena máxima, con la que igualó los 17 tantos que Emanuel Villa consiguió con Cruz Azul durante el Apertura 2009.

La cifra coloca a Rondón en un grupo selecto de delanteros que han alcanzado al menos 17 anotaciones en la fase regular de un torneo corto. Desde Jared Borgetti hasta José Saturnino Cardozo, pasando por Sebastián Abreu, Alfredo Moreno y Emanuel Villa, la Liga MX ha tenido campañas individuales que marcaron distintas épocas. El atacante de Pachuca se suma ahora a esa relación, después de una temporada en la que se consolidó como la principal referencia ofensiva del conjunto hidalguense.

MÁS INFORMACIÓN: Salomón Rondón revive la marca de Tito Villa y lleva a Pachuca a la Liguilla

José Saturnino Cardozo y el récord de 29 goles que sigue vigente

El registro más alto en la historia de los torneos cortos pertenece a José Saturnino Cardozo, quien marcó 29 goles con Toluca en el Apertura 2002. El delantero paraguayo estableció una cifra que permanece como referencia para cualquier atacante del fútbol mexicano y que representa una de las temporadas individuales más productivas desde la implementación de los campeonatos semestrales.

Cardozo también aparece en esta lista gracias a los 21 tantos que consiguió durante el Clausura 2003, una demostración de la regularidad que mantuvo en aquella etapa con los Diablos Rojos. El paraguayo es el único futbolista que figura dos veces entre las campañas señaladas, con registros superiores a las 20 anotaciones y una diferencia considerable respecto al resto de los delanteros.

La distancia entre los 29 goles de Cardozo y los 17 de Rondón es de 12 anotaciones, una comparación que permite dimensionar la magnitud del récord establecido en 2002. Aunque el venezolano todavía se encuentra lejos de esa cifra histórica, su producción ofensiva lo coloca entre los nombres que han protagonizado las mejores campañas goleadoras de los torneos cortos.

Borgetti, Abreu y Alfredo Moreno: los antecedentes de los grandes goleadores

Jared Borgetti fue uno de los primeros delanteros en alcanzar esta barrera durante los torneos cortos, después de conseguir 17 goles con Santos Laguna en el Invierno 2000. El atacante mexicano se convirtió en una de las principales figuras ofensivas de los Guerreros y estableció un registro que posteriormente sería alcanzado o superado por otros referentes del campeonato.

Sebastián Abreu elevó la cifra a 18 anotaciones con Cruz Azul en el Verano 2002, mientras Alfredo Moreno repitió esa cantidad con Atlético de San Luis durante el Apertura 2007. Ambos delanteros sudamericanos consiguieron superar la barrera de los 17 tantos en distintas etapas del fútbol mexicano y forman parte de la relación de goleadores con temporadas especialmente productivas.

Emanuel Villa fue el último futbolista de esta lista en alcanzar los 17 goles antes de la aparición de Rondón. El delantero argentino consiguió esa cantidad con Cruz Azul en el Apertura 2009, cuando se consolidó como uno de los principales referentes ofensivos de La Máquina. Su registro permaneció como el antecedente más reciente durante 17 años, hasta que el venezolano de Pachuca consiguió igualarlo en el Apertura 2026.

¿Quiénes son los máximos goleadores en un torneo corto de la Liga MX?

José Saturnino Cardozo encabeza la relación con sus 29 anotaciones del Apertura 2002, seguido por su propia marca de 21 goles en el Clausura 2003. Sebastián Abreu y Alfredo Moreno aparecen con 18 tantos, mientras Jared Borgetti, Emanuel Villa y Salomón Rondón completan la lista con 17.

Jugador Equipo Torneo Goles José Saturnino Cardozo Toluca Apertura 2002 29 José Saturnino Cardozo Toluca Clausura 2003 21 Sebastián Abreu Cruz Azul Verano 2002 18 Alfredo Moreno San Luis Apertura 2007 18 Jared Borgetti Santos Laguna Invierno 2000 17 Emanuel Villa Cruz Azul Apertura 2009 17 Salomón Rondón Pachuca Apertura 2026 17

El registro de Rondón también destaca por su impacto en el cierre del Apertura 2026. Además de alcanzar las 17 anotaciones, el venezolano participó directamente en los dos goles del triunfo sobre Toluca, pues asistió a Alán Bautista en la primera anotación y convirtió el penalti que estableció el 2-0. Su actuación permitió que Pachuca llegara a 25 puntos y asegurara su presencia en los cuartos de final.

Con 17 goles, Salomón Rondón cierra la fase regular como líder virtual de goleo y con una ventaja de seis anotaciones sobre Henry Martín, quien suma 11. Mientras se define la clasificación definitiva del campeonato, el atacante de los Tuzos ya consiguió una marca individual que lo coloca junto a figuras como Borgetti, Abreu, Cardozo, Moreno y Villa. Su siguiente desafío será trasladar esa capacidad goleadora a la Liguilla, donde Pachuca buscará mantenerse en la pelea por el título del Apertura 2026.

Te puede interesar: