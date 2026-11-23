El técnico rojiblanco celebró el triunfo sobre Cruz Azul, pero advirtió que terminar primero no garantiza el título y pidió máxima concentración ante Pachuca

Milito no cae en excesos de confianza para la Liguiilla | Imago7

Chivas cerró la fase regular del Apertura 2026 como el mejor equipo de la Liga MX. El Guadalajara derrotó 1-0 a Cruz Azul en la jornada 17 y conquistó el liderato general con 33 puntos, un resultado que confirmó el crecimiento del conjunto dirigido por Gabriel Milito. Sin embargo, el entrenador argentino evitó caer en el exceso de confianza y advirtió que los números conseguidos durante el campeonato no serán suficientes para alcanzar el objetivo que persigue la institución.

En conferencia de prensa, Milito reconoció el esfuerzo de sus jugadores para terminar en lo más alto de la clasificación, especialmente por las lesiones que enfrentaron durante la temporada. Aunque destacó la importancia de vencer a La Máquina y conseguir el primer puesto, dejó claro que la Liguilla representa un desafío distinto, en el que los ocho participantes tendrán que demostrar sus condiciones para avanzar. Su primer obstáculo será Pachuca, rival al que no consiguieron derrotar durante la fase regular.

Gabriel Milito advierte que el liderato no garantiza el título de Chivas

“Cerramos muy bien el campeonato, ganando, aprovechando la oportunidad de haber ganado y terminar líder, que era lo que queríamos, lo que buscábamos. Todos estos datos que ven señalados son importantes, pero nada definitivo. Ahora comienza un nuevo campeonato, empezamos todos de cero. Considero que los ocho equipos que hemos clasificado vamos a tener las mismas opciones para lograr el gran objetivo”, expresó el estratega argentino después de conseguir su primer liderato al frente del Rebaño Sagrado.

El entrenador también destacó que el primer objetivo del Guadalajara era clasificar a la fase final y terminar entre los cuatro mejores equipos, una meta que consiguió superar pese a los problemas físicos de varios integrantes del plantel. Para Milito, el primer lugar es una recompensa al trabajo colectivo, pero no representa una ventaja que pueda sustituir el rendimiento dentro de la cancha. “Lo valoro muchísimo por el esfuerzo de los jugadores, por las distintas circunstancias que nos tocó vivir durante el torneo. Ahora, dicho eso, no nos dan lo que realmente queremos por haber sido líderes”, puntualizó.

De cara a los cuartos de final, Milito rechazó que exista un candidato indiscutible para conquistar el campeonato. “Para mí no hay un favorito en el fútbol, considero que no existen los favoritos. Eso habrá que demostrarlo cuando comience cada uno de los partidos”, afirmó. El técnico insistió en que su equipo deberá mantener la humildad y evitar las desconcentraciones, pues considera que una eliminatoria de ida y vuelta puede complicarse incluso por un periodo de 10 o 15 minutos de bajo rendimiento.

Milito destaca la evolución de Chivas y explica la importancia de vencer a Cruz Azul

La victoria también tuvo un significado especial porque representó el primer triunfo de Gabriel Milito sobre Cruz Azul desde su llegada al banquillo rojiblanco. El argentino reconoció la calidad del conjunto celeste y recordó que los enfrentamientos anteriores habían sido equilibrados, aunque los resultados favorecieron a La Máquina. “Llevamos más tiempo juntos, más tiempo de trabajo. Hoy fue la primera victoria frente a Cruz Azul, un muy buen equipo. No es casualidad que haya sido el último campeón de manera merecida”, señaló.

Milito recordó las eliminatorias anteriores contra los Celestes, incluida aquella serie de Liguilla en la que Chivas estuvo cerca de avanzar a semifinales, así como el enfrentamiento más reciente, cuando las ausencias por convocatorias a la selección y lesiones condicionaron al equipo. “No es que haya una superioridad marcada entre ambos equipos. Hoy nos tocó ganar, pero en términos generales todos los partidos que hemos jugado y nos hemos enfrentado, los resultados han sido quizás más favorables para ellos, pero siempre han sido disputados y parejos”, explicó el entrenador.

Otro aspecto que destacó fue el sentido de pertenencia de los futbolistas que crecieron como aficionados de Chivas y posteriormente consiguieron representar al primer equipo. El técnico aseguró que ese vínculo es importante, aunque también subrayó el compromiso de quienes llegaron desde fuera de la institución. Para Milito, todos comparten la responsabilidad de defender los colores rojiblancos y mantener viva la aspiración de conquistar el campeonato, sin perder de vista la dificultad que representa competir contra los mejores clubes del torneo.

Sobre la ilusión que ha generado el equipo entre sus seguidores, Milito aseguró que la afición tiene motivos para soñar con el título número 13, aunque pidió acompañar esa expectativa con trabajo y humildad. “La gente está muy bien que se ilusione. El equipo despierta ilusión por la manera de jugar y de competir. Hay que soñar en el fútbol, hay que ilusionarse, hay que soñar. Después está la realidad, la realidad después te dice para qué estás”, expresó. También insistió en que el compromiso de sus jugadores será competir al máximo frente a Pachuca, independientemente del resultado final.

Chivas se prepara para Pachuca: las lesiones de Luis Romo y José Castillo

Uno de los temas que deberá resolver Guadalajara antes de comenzar la Liguilla será el estado físico de algunos futbolistas. Milito explicó que Luis Romo presentó una sobrecarga muscular el viernes previo al encuentro contra Cruz Azul, motivo por el que decidieron no arriesgarlo, considerando que el equipo ya tenía asegurada su clasificación. El entrenador confía en que pueda recuperarse durante los próximos días, aunque su disponibilidad para enfrentar a Pachuca dependerá de la evolución que presente.

En el caso de José Castillo, el técnico descartó una lesión de gravedad y explicó que su salida respondió al cansancio acumulado después de un periodo prolongado de inactividad. El defensor terminó con molestias relacionadas con el esfuerzo físico, pero el argentino aseguró que estará disponible para el siguiente compromiso. También reconoció su actuación frente a Cruz Azul y destacó la regularidad que ha mostrado cuando se encuentra en condiciones de jugar.

La defensa, el aspecto que Milito considera fundamental para conquistar la Liguilla

Chivas concluyó la fase regular como la mejor defensa del Apertura 2026, con solamente 15 goles recibidos, una estadística que Milito considera importante para afrontar los partidos de eliminación directa. El estratega recordó que en anteriores Liguillas su equipo recibió demasiadas anotaciones, una situación que terminó por complicar sus aspiraciones. “Nosotros de por sí somos un equipo que atacamos, nos gusta atacar, pero también tenemos que defender para conseguir el objetivo. En definitiva, tenés que defender bien”, explicó.

El argentino utilizó como referencia las eliminatorias del torneo anterior, cuando Guadalajara recibió tres goles en el partido de ida de cuartos de final contra Tigres y posteriormente cuatro anotaciones en la vuelta de semifinales frente a Cruz Azul. Aunque su equipo tuvo capacidad para responder ofensivamente, reconoció que esos antecedentes dejaron una enseñanza importante. “Si hay algo que hemos hablado y lo hemos hecho mejorar es justamente eso. Para tener aspiraciones hay que intentar tener solidez y efectividad. Ese sería el marco ideal”, afirmó.

Finalmente, Milito aseguró que el principal desafío de Chivas será trasladar su solidez defensiva y capacidad ofensiva a una eliminatoria contra Pachuca, rival al que calificó como un conjunto de calidad y que cuenta con el goleador del campeonato. El entrenador también pidió evitar errores como el que permitió a León empatarles un partido que tenían controlado. “En estas series que vienen, si querés trascender, si querés conseguir algo importante, hay que hacer goles, por supuesto, pero hay que encajar pocos. Ese será nuestro desafío de cara, primero, a cuartos”, concluyó, sin querer adelantarse a una posible semifinal.

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