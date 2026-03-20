Javier Aquino asegura que será especial enfrentar a Tigres, pero desea el triunfo con Bravos

Se dijo contento por la convocatoria de Denzell García con la selección mexicana. Asegura que tratará de aconsejarlo a su manera

Aquino se verá las caras ante su exequipo este fin de semana | Imago7

Javier Aquino vivirá un momento de sentimientos encontrados este próximo domingo dentro de la jornada 12 del Clausura 2026, cuando los Bravos de Juárez reciban a los Tigres de la Autónoma de Nuevo León.

Sobre lo especial que será enfrentar a los felinos, club donde vivió una etapa importante de su carrera y donde ganó todos los títulos, reconoció el valor emocional del partido, aunque dejó claro su compromiso actual con Bravos.

“Hemos preparado bastante bien el partido, como lo hacemos cada semana, será una semana especial en lo personal, mis compañeros saben perfectamente que enfrentar a Tigres después de tantos años para mí será especial, ver a mis excompañeros, a gente del club que quiero, que les tengo mucho cariño y respeto, es una institución que me dio todo pero el domingo defiendo a Bravos como ha sido en estos meses y vamos a salir con los tres puntos”, dijo.

En cuanto al desempeño del equipo en el torneo, el mediocampista señaló que han mostrado buen nivel, pero errores puntuales les han costado algunos resultados, por lo que confía en corregir el rumbo en la recta final.

“El grupo ha mostrado un buen nivel en el torneo, simplemente creo que hemos cometido detalles que han marcado la diferencia en muchos partidos, hemos perdido puntos, en el fútbol es así, una desconcentración o un error cuestan puntos y esa ha sido la dinámica del equipo; a últimas fechas hemos tratado de corregir y lo más importante está por venir, lo que pasó se queda ahí, es pasado, no lo podemos cambiar pero sí podemos modificar lo que viene por delante que son 7 finales, todavía tenemos posibilidad de estar en liguilla y dependemos de nosotros mismos”, agregó.

Finalmente, Aquino se refirió a la convocatoria de su compañero Denzell García a la selección mexicana para los amistosos ante Portugal y Bélgica, resaltando el impacto positivo que genera en el grupo y la motivación que representa para el jugador.

“No soy tanto de hablar, de dar consejos, trato de transmitir mi experiencia de otra forma, dando consejos dentro del terreno de juego, pero claro que lo felicité por su convocatoria, yo creo que es sumamente importante para el grupo, es la penúltima convocatoria del Vasco y que él esté ahí significa que tiene posibilidades de estar en el Mundial, eso son palabras mayores, estar en un Mundial es de las cosas más bonitas que le pueden pasar a un jugador, lo veo feliz y motivado y eso nos suma, porque está motivado para mostrarse y eso ayuda a nuestro equipo teniendo a un jugador de ese nivel, le deseamos que ojalá pueda estar en esa lista final”, concluyó.

Este será el segundo juego seguido de Bravos en casa, buscando sumar puntos para mantener posibilidades de liguilla en el primer torneo de Pedro Caixinha.

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