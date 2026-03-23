Édgar Guerra pierde la cabeza y se expone a una grave sanción

El delantero colombiano perdió el control tras un gol de Santos y golpeó al cuarto árbitro

Guerra recibió la roja directa ante Santos | Imago7

Édgar Guerra se convirtió en el protagonista de la polémica más grande de la jornada, luego de ser expulsado al minuto 60 durante la derrota parcial de Puebla ante Santos Laguna. El delantero colombiano perdió el control tras un gol del conjunto local y protagonizó una acción que podría traerle consecuencias graves.

El atacante ya había sido sustituido cuando, camino a la banca, reaccionó de manera desmedida. En medio de los reclamos hacia el cuerpo arbitral, Guerra empujó y golpeó al cuarto árbitro, Fernando Alexander Cruz Garatachea, lo que obligó al árbitro central, Yonatan Peinado, a mostrarle la tarjeta roja desde fuera del campo.

La expulsión no solo marcó el partido, sino que también dejó al Puebla con un hombre menos en un momento crítico. La acción del delantero generó indignación entre jugadores, cuerpo técnico y aficionados, quienes consideraron el acto como una falta grave de disciplina y respeto hacia los oficiales.

La situación de Guerra podría derivar en una sanción ejemplar por parte de la Federación Mexicana de Futbol (FMF). Antecedentes recientes en la Liga MX, como los casos de Enrique Triverio y Pablo Aguilar, muestran que este tipo de conductas puede ser castigado con suspensiones que van desde unos cuantos partidos hasta un año completo, dependiendo de la gravedad de la agresión.

Edgar Guerra protagonizó un momento insólito: tras haber salido de cambio, fue expulsado al 60’ por empujar y golpear al cuarto árbitro Fernando Alexander Cruz. 🟥pic.twitter.com/xgGKqrgdZu — PressPort (@PressPortmx) March 23, 2026

El reporte del árbitro será determinante para establecer la magnitud de la sanción. La cédula arbitral deberá especificar si el incidente se considera falta leve, conducta violenta o agresión física, siendo esta última la que conllevaría el castigo más severo para Guerra.

Expertos en reglamentos señalan que, si se clasifica como agresión física, el jugador podría enfrentar un proceso disciplinario riguroso, incluyendo multas y suspensión prolongada, afectando no solo su continuidad en el equipo, sino también su reputación dentro del futbol mexicano.

En consecuencia, Puebla deberá prepararse para enfrentar posibles bajas importantes en los próximos partidos si la FMF decide imponer una sanción contundente. Mientras tanto, el incidente de Édgar Guerra quedará como una advertencia sobre la necesidad de controlar las emociones en situaciones críticas dentro del terreno de juego.

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