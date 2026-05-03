Munetaka Murakami lidera MLB en jonrones y evita compararse con Ohtani

Munetaka Murakami conectó su jonrón 13 de la temporada, lidera MLB y habló sobre las comparaciones con Shohei Ohtani.

Munetaka Murakami evita comparaciones con Ohtani | IMAGN IMAGES via Reuters

Munetaka Murakami volvió a colocarse en el centro de la atención en Grandes Ligas. El jugador de los Chicago White Sox conectó su jonrón número 13 de la temporada y quedó como líder absoluto de cuadrangulares en MLB, después de romper el empate que sostenía con Aaron Judge y Yordan Alvarez.

El batazo de Murakami llegó en la segunda entrada ante los Padres, durante un ataque de seis carreras que marcó el rumbo del partido ante los San Diego Padres. Su jonrón de tres carreras ayudó a Chicago a tomar distancia en la pizarra y encaminar la victoria por 8-2, resultado con el que los White Sox sumaron su cuarto triunfo consecutivo.

Tras el encuentro, Murakami explicó a los medios, entre ellos Claro Sports, que su turno al bat estuvo marcado por la paciencia y por el contexto del partido. “Creo que habíamos dejado pasar oportunidades buenas antes, así que en ese sentido el rival quedó en una situación complicada y pudimos ganar. Esperé bien un lanzamiento que pudiera atacar y fui a buscarlo”, señaló.

Con ese batazo, Murakami llegó a nueve cuadrangulares en sus últimos 16 juegos y estableció una marca dentro de la franquicia. De acuerdo con ESPN Research, ningún jugador de los White Sox había conectado más jonrones que él en sus primeros 32 partidos de carrera, con lo que superó el registro que compartía con José Abreu desde 2014.

El japonés también fue cuestionado por su inicio en la temporada y por el hecho de ocupar el primer lugar de jonrones en Grandes Ligas. Murakami evitó hacer una evaluación amplia y centró su respuesta en la continuidad: “Todavía acaba de empezar. También inició mayo y quiero que sea un buen mes. Creo que pude comenzar bien y eso me deja satisfecho”.

La ofensiva de Chicago también contó con el aporte de Colson Montgomery, quien pegó su noveno jonrón del año en la quinta entrada. Ese batazo puso el marcador 7-0 y le dio a los White Sox su juego número 14 de la temporada con más de un cuadrangular.

Murakami reconoció que su proceso de adaptación a Grandes Ligas aún se encuentra en desarrollo. “Todavía tengo muchas cosas por mejorar. Desde antes sabía que tenía que crecer en muchos aspectos. Pero para mí es una alegría poder jugar todos los días aquí”, expresó al hablar sobre sus primeras semanas en MLB.

El pelotero también respondió a las comparaciones con Shohei Ohtani, tema que ha tomado fuerza por su impacto ofensivo. Murakami fue claro al marcar distancia: “Yo no creo que esté en una posición para ser comparado con él. Al jugar aquí, me doy cuenta de lo grande que es todo lo que Ohtani ha hecho. Todavía no estoy ni cerca de él, así que quiero seguir creciendo más y más, y seguir trabajando”.

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