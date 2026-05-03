GP de Miami 2026 adelanta su horario por amenaza de tormenta

La F1 adelanta el GP de Miami 2026 tres horas por amenaza de tormenta. La carrera se correrá a las 11:00 horas en México para evitar riesgos

La carrera será en la mañana de este domingo en horario mexicano | Reuters

La Fórmula 1 modificó el horario del Gran Premio de Miami 2026, luego de que el pronóstico para este domingo 3 de mayo apuntara a lluvia intensa y posible tormenta eléctrica durante la tarde. La carrera, que estaba prevista originalmente para las 16:00 horas locales, fue adelantada tres horas para abrir una ventana más amplia de competencia. La decisión fue tomada tras conversaciones entre la FIA, Formula One Management y el promotor del GP de Miami, con el objetivo de reducir el riesgo de interrupciones, proteger la seguridad de pilotos, equipos, aficionados y personal, y aumentar las posibilidades de completar el Gran Premio bajo mejores condiciones de pista.

¿A qué hora inicia la carrera del GP de Miami 2026 este domingo 3 de mayo?

El GP de Miami 2026 iniciará este domingo 3 de mayo a las 13:00 horas locales de Miami, es decir, a las 11:00 horas del centro de México. El nuevo horario sustituye al arranque pactado inicialmente para las 16:00 horas de Miami, que habría coincidido con una franja de mayor riesgo climático.

La principal preocupación de la organización está relacionada con la posibilidad de tormentas eléctricas en la zona de Miami Gardens, sede del Autódromo Internacional de Miami. El pronóstico contempla lluvia de intensidad moderada a fuerte, además de rayos y rachas de viento que podrían afectar el desarrollo normal del evento.

En Estados Unidos, los protocolos para eventos al aire libre suelen ser estrictos ante la presencia de rayos, ya que una descarga eléctrica puede obligar a evacuar zonas de público y operación. Bajo ese escenario, el regreso a las actividades no se permitiría hasta 30 minutos después de la última descarga, lo que pondría en riesgo la continuidad de la carrera.

El cambio también busca evitar una carrera marcada por retrasos, banderas rojas o una suspensión prolongada. Al adelantar la salida a las 13:00 horas locales, la Fórmula 1 gana margen operativo antes de que lleguen las condiciones más adversas por la tarde, una medida preventiva para conservar la mayor ventana posible de competencia.

El Gran Premio se corre en el circuito ubicado alrededor del Hard Rock Stadium, un trazado de 5.41 kilómetros, 19 curvas y tres rectas largas, de acuerdo con la descripción oficial de la Fórmula 1. Ese tipo de pista puede volverse más complejo si la lluvia aparece durante la carrera, por los cambios de agarre, estrategia y visibilidad.

La modificación obliga a equipos, pilotos, personal operativo y aficionados a reorganizar su jornada, pero la FIA y la F1 priorizaron la seguridad y la posibilidad de completar el Gran Premio. La carrera mantiene su fecha del domingo 3 de mayo, pero con una salida mucho más temprana de lo contemplado en el programa original.

Con este ajuste, el GP de Miami 2026 pasará de iniciar a las 16:00 a arrancar a las 13:00 horas locales, por lo que en México el semáforo se apagará a las 11:00 horas del centro del país. La decisión deja claro que el clima será uno de los factores clave de la jornada y que la estrategia de carrera podría quedar condicionada por la evolución de la lluvia.

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