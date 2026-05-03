Independiente Santa Fe conmemora los 10 años de la Suruga Bank con una camiseta

El ‘Expreso Rojo’ depende de sí mismo para clasificar a los playoffs de la Liga BetPlay, cuando reciba este domingo a Internacional de Bogotá

Nueva camiseta de Santa Fe / Santa Fe

Independiente Santa Fe recibe este domingo a Internacional de Bogotá este domingo en El Campin. Uno de los partidos más emocionantes de esta jornada 19 de la Liga BetPlay 2026-I, ya que ambos equipos se encuentran dentro de los 8 y será un duelo directo por esa anhelada clasificación a los playoffs.

En la escuadra ‘Cardenal’ hay cierta molestia por parte de los hinchas, si bien el equipo tiene en sus manos la clasificación a los cuartos de final, el pasado miércoles Santa Fe cayó en Argentina a manos de Platense, por la fecha 3 de la Copa Libertadores, lo cual tiene al equipo en la última casilla de su grupo con solamente 1 punto.

Por tal motivo en la antesala del juego de este domingo en El Campín, el cuadro santafereño lanzó su tercera camiseta. Con colores negro y dorado, además del homenaje al título obtenido en el 2016 de la Suruga Bank en Japón, el cuadro colombiano conmemora la conquista de la copa intercontinental en tierras asiáticas.

Desde hace un par de días se venía rumorando sobre esta nueva piel ‘Cardenal’, pues bien el club acabó con la intriga entre sus fanáticos y este sábado realizó el lanzamiento en redes sociales. Que mejor manera de hacerlo, 10 años después de haber ganado el único título intercontinental de un club del fútbol colombiano.

Cabe mencionar que aquel Independiente Santa Fe dirigido por el profesor Gustavo Costas, se ganó el cupo a jugar la Suruga Bank 2016 por ganar la Copa Sudamericana 2015. El 10 de agosto disputó el título a partido único ante Kashima Antlers y después de un partido intenso el delantero Humberto Osorio Botello, recibió un gran balón de Jhonatan Gómez y de cabeza anotó el 0-1 contundente.

Se desconoce el partido y la fecha en la cual el elenco de Pablo Repetto estrenará oficialmente esta tercera camiseta. La misma estará a la venta a partir de este domingo en la Casa Cardenal de El Campín para que los hinchas asistentes al partido contra Internacional de Bogotá la puedan comprar. En puntos Peopple Plays se encontrará a partir del 6 de mayo.

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