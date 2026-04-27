Listos los cuartos de final de Liga MX 2026: partidos confirmados y dónde ver la Liguilla en vivo

La Liguilla 2026 queda definida con cruces de alto impacto. Pumas, Chivas, Cruz Azul y Pachuca parten como favoritos rumbo a semifinales

Así se juega la Liguilla del Clausura 2026 | Imago7

La Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX entra en su etapa decisiva con los ocho equipos que pelearán por el título. Tras una jornada 17 con cambios en la parte alta, Pumas, Chivas, Cruz Azul, Pachuca, Toluca, Atlas, Tigres y América aparecen como los protagonistas de los cuartos de final, en un torneo que recuperó el formato directo, sin Play In.

La fase final llega con cruces de alto impacto, entre ellos el Clásico Capitalino entre Pumas y América, además de la serie entre Chivas y Tigres. La posición final de Cruz Azul era el punto que podía modificar el acomodo de los partidos, pues un resultado positivo ante Necaxa lo colocaba en el tercer sitio y cambiaba el orden de los enfrentamientos.

El calendario de cuartos de final también presenta una diferencia importante respecto a torneos anteriores: no habrá actividad a media semana en esta primera ronda. Los partidos de ida se disputarán el sábado 2 y domingo 3 de mayo, mientras que las vueltas están programadas para el sábado 9 y domingo 10 de mayo.

La Liguilla promete una primera ronda con presión para los líderes y margen mínimo de error para los equipos que cerrarán como visitantes. El reglamento mantiene la ventaja para los clubes mejor ubicados en la tabla en caso de empate global en cuartos de final y semifinales, por lo que la fase regular todavía pesa en la lucha por el campeonato.

¿Cómo se juegan los cuartos de final del Clausura 2026? Partidos confirmados

Los cuartos de final se juegan a partidos de ida y vuelta, con el equipo mejor ubicado en la tabla como local en el segundo encuentro. El formato enfrenta al 1 contra el 8, 2 contra 7, 3 contra 6 y 4 contra 5, de acuerdo con la clasificación general del Clausura 2026.

Con el escenario en el que Cruz Azul sostiene un resultado positivo ante Necaxa, los cruces quedarían de la siguiente manera:

Pumas vs América

Chivas vs Tigres

Cruz Azul vs Atlas

Pachuca vs Toluca

Pumas cerró como líder general y enfrentará a América, que se metió entre los ocho clasificados pese a su derrota ante Atlas. Chivas quedó en la parte alta de la tabla y tendrá una serie de alto riesgo ante Tigres, mientras que Cruz Azul y Pachuca completarían los duelos de la zona media de la clasificación.

¿Cuándo empieza la Liguilla 2026 de la Liga MX? Fechas y horarios

La Liguilla del Clausura 2026 empieza el sábado 2 de mayo con los partidos de ida de los cuartos de final. Esta ronda se jugará en dos fines de semana consecutivos, por lo que no habrá partidos miércoles ni jueves en esta etapa.

Las fechas confirmadas son:

Ida de cuartos de final: sábado 2 y domingo 3 de mayo de 2026.

sábado 2 y domingo 3 de mayo de 2026. Vuelta de cuartos de final: sábado 9 y domingo 10 de mayo de 2026.

sábado 9 y domingo 10 de mayo de 2026. Semifinales: del 13 al 17 de mayo.

del 13 al 17 de mayo. Final: ida el 21 de mayo y vuelta el 24 de mayo.

Los horarios oficiales de cada serie serán anunciados por la Liga MX después de confirmar el acomodo final de la tabla y los derechos de transmisión de cada club local. La programación dependerá del orden de las llaves, disponibilidad de estadios y ventanas de televisión.

¿Quién transmite en vivo la Liguilla y dónde ver por TV y online los cuartos de final?

La transmisión de los cuartos de final dependerá del equipo que sea local en cada partido. Para el Clausura 2026, los derechos de TV y streaming están repartidos entre TUDN, ViX Premium, TV Azteca, FOX, FOX One y Amazon Prime Video según cada club.

En México, Pumas, América, Atlas y Cruz Azul tienen transmisión por TUDN y ViX Premium en sus partidos como locales. Chivas mantiene sus partidos de local en Amazon Prime Video, mientras que Pachuca va por FOX/FOX One, Tigres por FOX/FOX One, TV Azteca y Tubi, y Toluca por TV Azteca, TUDN, ViX Premium y FOX One.

Por ello, los aficionados deberán revisar el calendario oficial cuando la Liga MX publique días y horarios. La señal de cada juego quedará definida por la localía, ya que en Liguilla los clubes mejor colocados cierran la serie en casa.

Reglamento y criterios de desempate de la Liga MX en fase final

Los cuartos de final y semifinales se juegan a 180 minutos, con ida y vuelta. Avanza el equipo que consiga más goles en el marcador global. Si existe empate tras los dos partidos, el criterio de desempate favorece al club mejor ubicado en la tabla general.

Este punto es clave porque Pumas, Chivas, Cruz Azul y Pachuca tendrían ventaja deportiva en sus respectivas series. Esa posición puede marcar diferencia en eliminatorias cerradas, donde un empate global basta para que el mejor sembrado avance.

En la final, el criterio cambia: si el marcador global termina empatado, se juegan tiempos extra y, de mantenerse la igualdad, el título se define en penales.

¿Quiénes son los favoritos en los cuartos de final? Pronósticos para avanzar a semis, según la IA

La IA perfila a Pumas, Chivas, Cruz Azul y Pachuca como favoritos para avanzar a semifinales, aunque con distintos niveles de riesgo. Pumas parte con ventaja por su liderato, su cierre de torneo y la posibilidad de cerrar en casa; sin embargo, América representa un cruce de máxima exigencia por experiencia y plantel.

Chivas aparece con ligera ventaja ante Tigres por su posición en la tabla y por cerrar la eliminatoria en el Akron. Aun así, el conjunto regiomontano tiene plantel para competir una serie larga, por lo que la llave luce como una de las más parejas.

Cruz Azul sería favorito ante Atlas si confirma el tercer lugar, principalmente por la localía en la vuelta y por el peso de su plantilla. Además, una proyección citada por TV Azteca colocó a La Máquina como un candidato inesperado al título, por encima de otros clubes que llegan mejor sembrados.

Pachuca tendría una serie muy cerrada ante Toluca, pero la ventaja de cerrar en casa y su posición en la tabla lo colocan apenas por delante en el pronóstico. En este tipo de eliminatorias, el primer partido será clave para medir el margen real de cada equipo.

Pronóstico de semifinalistas, según la IA:

Pumas elimina a América

Chivas elimina a Tigres

Cruz Azul elimina a Atlas

Pachuca elimina a Toluca

Te puede interesar