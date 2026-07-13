¡Se va una leyenda! El Cata Domínguez anuncia su retiro del futbol

Reconoció la importancia de su familia en este proceso y expresó orgullo por ver a su hijo, Julio Domínguez Jr., comenzando su trayectoria en Pumas, asegurando que seguirá apoyándolo

El defensor tuvo paso por Cruz Azul, San Luis y la selección mexicana | Imago7

Después de dos décadas como futbolista profesional, Julio César ‘Cata’ Domínguez, anunció que ha decidido poner fin a su carrera. Tras pasar por las filas de Cruz Azul y Atlético San Luis, el defensor señaló que tras reflexionarlo detenidamente, ha decidido colgar los botines.

“Yo ya terminé contrato con Atlético San Luis y pienso ya en retirarme para que se sepa cómo está mi situación. Contento por tantos años, tanto trabajo y tanto tiempo disfrutando el futbol, que sí se va a extrañar, pero gracias a Dios estoy con mi familia, estoy tranquilo y estoy en paz”, comentó el jugador al término del juego amistoso entre Pumas y América de Cali.

El Cata explicó que la decisión se vio influida por su familia, y que ahora busca enfocarse en su vida personal tras tantos años en la actividad profesional. “Estaba esperando si salía algo y si no me retiraba, pero yo creo que ya me voy a retirar porque estoy en una etapa con mi familia donde ellos estuvieron yendo y viniendo a Ciudad de México, y yo creo que ya tomaré la decisión de retirarme”, señaló.

Domínguez recordó su principal objetivo cumplido con Cruz Azul, la obtención del título de Liga en 2021, y expresó que eso le permite cerrar su carrera con tranquilidad. “La espinita estaba desde antes en Cruz Azul que era el campeonato y gracias a Dios se dio en el 21, porque esa era la espinita que tuve durante tantos años. Desearle mucho éxito a Cruz Azul y a San Luis en lo que venga”, indicó.

Agradeció además el apoyo recibido en los clubes donde militó y el trabajo de toda su carrera. “Contento, feliz y agradecerle a las instituciones donde estuve porque fue recíproco el apoyo y el trabajo tanto en San Luis como en Cruz Azul, y muy agradecido porque tantos años creo que no son en vano y el sacrificio que hemos dado también gracias a mi familia y me voy contento porque fueron veintitantos años de trabajo que obviamente voy a extrañar, pero ahora estoy apoyando a mis hijos”, dijo.

El defensor tuvo la oportunidad de compartir el campo con su hijo | Imago7

Domínguez también habló sobre su hijo, Julio Domínguez Jr., quien actualmente entrena con el primer equipo de Pumas bajo la dirección de Esteban Solari, escuadra que cayó este domingo ante la escuadra colombiana. “Muy contentos, no por el resultado, pero sí por el hecho de que haya salido a banca porque son partidos de preparación para dentro de ocho días que inicia la liga, estoy contento y vengo a apoyar a mi hijo y al club porque ahora está en Pumas”, expresó.

El exdefensor mostró orgullo por los avances de su vástago en su carrera futbolística y aseguró que lo acompañará en su proceso sin presión. “Muy orgulloso de él por su trabajo, por su constancia, lamentablemente salió por algo de Cruz Azul, pero ahora él está aquí, yo dejo que decida su camino y que no tenga presión de lo que uno fue, y estoy contento de que está entrenando con el primer equipo y ya recibirá su oportunidad”, señaló.

Con estas palabras, Julio César Domínguez pone fin a su etapa como futbolista profesional, dejando una marca en la Liga MX y transmitiendo su experiencia y apoyo a la nueva generación, especialmente a su hijo, quien ahora da sus primeros pasos en la élite del futbol mexicano.

TE PUEDE INTERESAR: