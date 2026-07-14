Joel Huiqui revela lo que hizo diferente a Larcamón para que Cruz Azul saliera campeón en el Clausura 2026

El técnico mexicano aseguró que contará con Erick Lira si está disponible para la jornada 1 del Apertura 2026

Huiqui aseguró que hizo sentir cómodos a los jugadores | Imago7

Joel Huiqui explicó qué hizo diferente a Nicolás Larcamón para que Cruz Azul alcanzara el título del Clausura 2026. Antes del inicio del Apertura 2026, el entrenador señaló que una de sus principales decisiones fue escuchar a los jugadores, conocer cómo se sentían dentro de sus posiciones y colocarlos en zonas donde pudieran ofrecer más soluciones.

El técnico consideró que el fútbol actual exige que cada elemento cumpla más de una función dentro del campo. “Lo que yo hice internamente era conocer un poco cómo sentía al jugador en la posición que estaba jugando”, declaró Huiqui, quien tomó en cuenta las características y opiniones de su plantel para ajustar el funcionamiento colectivo.

La gestión del vestidor y la retroalimentación de los futbolistas fueron dos aspectos que Huiqui identificó como determinantes en el campeonato de Cruz Azul. El estratega combinó su experiencia como jugador con su formación como entrenador para definir las funciones que cada integrante podía desempeñar mejor.

“Parte de la gestión que logramos hacer es conocer un poco la retroalimentación de lo que se vivió en el torneo y, desde mi experiencia como jugador y entrenador, saberlos poner en el lugar donde tienen que hacer una mejor función”, explicó el director técnico de La Máquina en entrevista en TUDN.

Huiqui también destacó que su intención no fue limitar a los jugadores a una sola posición, sino darles herramientas para resolver diferentes situaciones. El objetivo fue encontrar la mejor versión de cada futbolista y construir un equipo capaz de adaptarse a los rivales, las sedes y los distintos momentos de los partidos.

Erick Lira jugará con Cruz Azul en el Apertura 2026 si está disponible

Joel Huiqui confirmó que Erick Lira sigue perteneciendo a Cruz Azul y será considerado para la primera jornada del Apertura 2026 si se encuentra en condiciones físicas y no llega una oferta por él de Europa. El entrenador reconoció el desempeño del mediocampista con la selección mexicana y afirmó que apoyaría una posible salida al extranjero, siempre que llegue una oferta formal.

“Hizo una gran labor en la selección, tuvo grandes partidos. A nosotros como equipo y a mí como entrenador me gustaría que pudiera cumplir su sueño. Si alguien está interesado en él, que ponga la oferta en la mesa y se lo lleve”, señaló. Sin embargo, Joel aclaró que el futbolista entrenó con el equipo y continúa dentro de sus planes. “Hoy en día es un jugador que pertenece a Cruz Azul. Entrenó en la mañana con nosotros y si está en condiciones para jugar la jornada uno, va a jugar la jornada uno”, añadió.

En Cruz Azul piensan en ir por la victoria jueguen en CDMX o fuera de ella

El entrenador aseguró que Cruz Azul mantendrá la misma obligación de buscar la victoria sin importar si disputa sus partidos como local en la Ciudad de México, Puebla u otra sede. Huiqui reconoció que los traslados y los cambios de ciudad representaron una dificultad durante el torneo anterior, pero valoró la capacidad de adaptación del plantel.

“La sensación parece diferente, sobre todo cuando le preguntas al jugador. Obviamente, el cambio de ciudad y los traslados de una ciudad a otra es algo complejo, pero la capacidad que tuvo el equipo para adaptarse fue muy impresionante”, comentó.

Huiqui también resaltó el trabajo realizado por la directiva para que Cruz Azul pudiera disputar la jornada 17 en la Ciudad de México. Esa decisión permitió que los jugadores permanecieran en casa y afrontaran con mayor tranquilidad la parte final del calendario que terminó con la conquista del campeonato. “El jugador está consciente y hoy mismo lo mencionan: si hay que jugar en México o Puebla, hay que ir a ganar”, afirmó el técnico, quien espera mantener la mentalidad competitiva durante el Apertura 2026.

Joel Huiqui apoyó a Charly Rodríguez tras quedarse fuera del Mundial 2026

Huiqui reveló que habló con Charly Rodríguez después de que el mediocampista no fuera convocado para disputar la Copa del Mundo 2026. El entrenador consideró que el jugador tenía argumentos para asistir al torneo y destacó su importancia en el vestidor y en la estructura futbolística de Cruz Azul.

“Las cosas pasan por algo. Hablé un poco con Charly después de que no fue al Mundial. Me parece que él merecía ir, pero las cosas pasan por algo. Charly es un jugador que nos da mucho en el vestidor y en el campo”, declaró en entrevista con TUDN.

El técnico sostuvo que Rodríguez fue una de las piezas principales en el título del Clausura 2026 por su capacidad para construir jugadas y participar en los ataques. Huiqui aseguró que el funcionamiento ofensivo de La Máquina dependió en gran parte de la presencia y el compromiso del mediocampista. “El equipo fue muy ofensivo porque Charly estaba en esa operación dentro del campo para construir y atacar. Fue parte fundamental, pieza clave del campeonato. Hablamos con él sobre la idea de juego y estaba comprometido con el proyecto”, explicó.

Por último, Huiqui descartó que Cruz Azul busque de manera inmediata un refuerzo para cubrir la baja de Amaury Morales, quien sufrió una lesión durante un entrenamiento. El estratega confía en que José Paradela, Carlos Rotondi, Luka Romero y Andrés Montaño pueden ofrecer variantes por los costados.

“La opción de un refuerzo por afuera no estaría mal, pero hoy, con el plantel que tenemos, creo que podemos implementar cualquier sistema”, concluyó Huiqui, quien iniciará el Apertura 2026 con la misión de defender el título y mantener a Cruz Azul entre los principales aspirantes de la Liga MX.

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