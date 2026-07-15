Jorge Sánchez ya está en México y apunta a revolucionar al Atlas: “Es un gran club y viene un proyecto muy grande”

El lateral derecho aseguró sentirse contento e ilusionado por unirse al proyecto rojinegro y participar en la pretemporada del equipo. Su llegada se da luego de diferencias con la directiva griega

El defensor regresa a la Liga MX tras un corto tiempo en Grecia

Jorge Sánchez aterrizó en México para oficializar su regreso a la Liga MX con el Atlas, luego de cerrar un acuerdo que lo integrará al plantel rojinegro de cara al Apertura 2026. El lateral derecho se mostró entusiasta al arribar a la ciudad y destacó la magnitud del proyecto que emprenderá con el equipo: “Muy contento de estar aquí. La verdad que es un gran club y viene un proyecto muy grande, así que me encantaría ser parte de él”.

El defensor mexicano, que militó la temporada pasada en el PAOK de Salónica, llega con la intención de reforzar la defensa de los Zorros, un equipo que atraviesa un proceso de renovación tras la salida sorpresiva de Diego Cocca como entrenador. “Estoy muy contento y muy ilusionado. Gracias por estar aquí y en un par de días podemos estar hablando con más calma de todo lo que se viene”, comentó Sánchez a su llegada.

Según reportes, la relación de Sánchez con la directiva griega se volvió insostenible debido a incumplimientos contractuales. El PAOK dejó de pagarle los últimos tres meses de su salario y no dio seguimiento a un acuerdo para regularizar la situación, lo que motivó su decisión de regresar a México tras la participación en el Mundial 2026.

Durante su paso por Grecia, Sánchez disputó un total de 10 partidos de liga, con 7 titularidades y 3 ingresos desde la banca, acumulando 633 minutos de juego. Su experiencia internacional también incluye un encuentro en la UEFA Europa League, en el que aportó su capacidad defensiva por la banda derecha sin registrar goles ni asistencias.

El debut de Sánchez en la Superliga griega se produjo el 22 de febrero de 2026 en un empate 1-1 frente al AEL. Durante su estancia, recibió dos tarjetas amarillas y no fue expulsado en ningún partido, manteniendo un comportamiento disciplinado que refuerza su perfil de jugador confiable para la defensa del Atlas.

El regreso del defensor mexicano representa una incorporación estratégica para el equipo rojinegro, que buscará consolidarse en la primera división y potenciar la estructura defensiva de cara al inicio del torneo. La experiencia adquirida en Europa y en selección nacional convierte a Sánchez en una pieza valiosa dentro del esquema que diseñará el cuerpo técnico del Atlas.

TE PUEDE INTERESAR: