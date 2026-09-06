Carlos Álvarez ya habría elegido número con el América

El jugador español llegó este sábado 5 de septiembre para incorporarse con el América para el torneo Apertura 2026

Carlos Álvarez ya habría elegido dorsal | Imago 7

El América ya tiene a su nuevo refuerzo, pues Carlos Álvarez aterrizó en la Ciudad de México para unirse a las filas del cuadro de Coapa como el cuarto fichaje de este mercado.

Álvarez ha ilusionado al americanismo, pues es un jugador que militaba en el Levante de España, donde terminó siendo clave por marcar el tanto que regresó al equipo a la primera división en su momento. Además, es reconocido como una de las grandes figuras de los últimos años para el cuadro de Valencia.

Ahora, será uno de los jugadores más importantes del América y ya habría elegido el número que utilizaría con el jersey de Coapa. Según pudo saber nuestro reportero Esteban Garrido, el español habría elegido el número 8 para su etapa con las Águilas.

MÁS INFORMACIÓN: Carlos Álvarez aterriza en México para incorporarse al América

Cabe recordar que usaba el 24 en el Levante, aunque el que usaba en sus inicios era el 37, siendo un número al que le guarda mucho cariño, pero se estaría decidiendo por el mítico 8.

Por si fuera poco, en su llegada a la Ciudad de México, firmó algunos autógrafos a los aficionados que se acercaron y curiosamente, en el primero que firmó con la sudadera del América, colocó el número 8 abajo de su firma, donde antes colocaba el 24 que usaba con su anterior equipo.

Un aficionado fue el afortunado de tener el primer autógrafo de Álvarez como americanista, además con la curiosidad del número 8 que, a falta de hacerse oficial, sería el número que utilizaría el nuevo refuerzo.

Uno de los detalles es que Álvarez mencionó que habló con Álvaro Fidalgo sobre su llegada al América, quien también pudo pesar en la decisión de tomar el número 8 en América.

¿Quiénes han usado el 8 en América?

El mayor representante de este número es Carlos Reinoso, quien muchos consideran como el mejor jugador en la historia del América. Además, Álvaro Fidalgo tomó este número en su momento y se fue del América siendo ídolo. Los jugadores que también han usado el número ocho son:

Rubén Abarca

Joaquín del Olmo

Ilie Dumitrescu

Alberto García Aspe

Joel Sánchez

Leonardo Moreno

Marcelo Lipatín

Franky Oviedo

Rodrigo Valenzuela

Marco Gómez

Luis Pérez

Luis Saritama

Matías Vuoso

Federico Insúa

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