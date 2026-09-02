¡Carlos Álvarez llega al América! Las Águilas amarran a su refuerzo de lujo para el Apertura 2026

El futbolista español se convirtió en la nueva incorporación de las Águilas para reforzar el mediocampo en este Apertura 2026

Carlos Álvarez es nuevo jugador del América. A través de sus redes sociales, el conjunto azulcrema hizo oficial la llegada del mediocampista español de 23 años de edad, quien se convierte en el nuevo refuerzo de lujo para el Apertura 2026 de la Liga MX. Con este acuerdo, el conjunto azulcrema suma una pieza de alto perfil para fortalecer su mediocampo de cara al resto del torneo: “¡Bienvenido al más grande de México, Carlos Álvarez”, escribió la escuadra capitalina.

Por su parte, el equipo español agradeció a Álvarez por su aporte a la institución, haciendo mención especial al gol del ascenso del Levante: “El jugador cierra su etapa como levantinista después de disputar un total de 105 encuentros en los que ha anotado 14 goles y ha repartido 14 asistencias. Unos números que quedarán para siempre ligados a uno de los momentos más importantes de la historia reciente del club. 25 de mayo de 2025 en El Plantío. Aquella tarde, en el minuto 96, el gol del sevillano desató la locura y dio al Levante UD una victoria que permitió celebrar el regreso a la máxima categoría”.

De acuerdo con información a la que tuvo acceso horas antes Claro Sports, Carlos Álvarez le dio el sí a la institución azulcrema para llegar a la Liga MX antes del cierre del mercado de fichajes. El futbolista firmó un contrato por las próximas tres temporadas a cambio de 6 millones de dólares, una operación que convenció tanto al jugador como al conjunto de Coapa.

El América tenía las horas contadas para concretar el acuerdo, pues aunque el mercado de fichajes de la Liga MX permanecerá abierto hasta el viernes 11 de septiembre, la ventana de transferencias en Europa culminó el martes 1 de septiembre. Esta situación llevó a la directiva azulcrema a acelerar las negociaciones con el Levante para cerrar los últimos detalles de una operación que tuvo el visto bueno del futbolista español.

Carlos Álvarez surgió de las categorías inferiores del Sevilla y su perfil como mediapunta zurdo convenció a Guillermo Almada, quien buscaba una alternativa para reforzar el mediocampo del América. El español destaca por su vocación ofensiva, aunque también puede desempeñarse como extremo por la derecha, una polivalencia que le ofrece al técnico uruguayo mayores variantes tácticas para el Apertura 2026.

Carlos Álvarez, nuevo refuerzo el América | Nurphoto vía AFP: Breton

El jugador español se convirtió en uno de los referentes del Levante durante su ascenso en 2025. Con el conjunto granota, Carlos Álvarez alcanzó los 100 partidos oficiales antes de cumplir 23 años y registró 14 goles y 14 asistencias con la institución. El futbolista cuenta con buena conducción, desborde y un perfil desequilibrante con un estilo muy vertical.

MÁS INFORMACIÓN: El día que Carlos Álvarez enfrentó a México antes de acercarse al América

Tan solo en la temporada pasada, el mediocampista disputó 1,899 minutos, en los que registró tres goles y una asistencia. Su llegada refuerza el 4-2-3-1 que Guillermo Almada ha planteado en estos primeros partidos de la temporada, un sistema táctico que el técnico uruguayo parece tener contemplado mantener con el América.

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