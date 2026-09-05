Carlos Álvarez aterriza en México para incorporarse al América y revela que habló con Álvaro Fidalgo

El mediapunta español aterrizó en México y comenzará su adaptación antes de dos semanas marcadas por el Clásico Joven y el Clásico Nacional

Carlos Álvarez ya se encuentra en la Ciudad de México para comenzar formalmente su nueva etapa como jugador del América. El mediapunta español aterrizó en la capital del país listo para incorporarse a la actividad del conjunto azulcrema, después de concretarse su llegada procedente del Levante. “Estoy muy feliz de estar aquí. Con muchas ganas”, comentó.

El futbolista de 23 años fue anunciado como uno de los nuevos refuerzos de las Águilas para el Apertura 2026 y ahora inicia el proceso de adaptación a su nuevo club. Álvarez llega después de convertirse en una de las piezas más importantes del conjunto granota durante las últimas temporadas y con la misión de ampliar las alternativas ofensivas de Guillermo Almada.

Durante su etapa con los azulgranas disputó 105 partidos, en los que registró 14 goles y 14 asistencias. Su mejor campaña llegó en la temporada 2024-25, cuando consiguió siete anotaciones y 11 pases de gol y fue protagonista del ascenso a Primera División, incluyendo el tanto ante Burgos que terminó asegurando el regreso del equipo a LaLiga.

Álvarez es un mediapunta zurdo que puede desempeñarse por detrás del delantero, partir desde la banda derecha para ocupar posiciones interiores o aparecer como interior ofensivo. De cara a su llegada a México, el jugador reveló que habñó con Álvaro Fidalgo, quien le aseguró que era “el lugar ideal” para continuar su carrera.

Su capacidad para recibir entre líneas, asociarse en espacios reducidos y encontrar el último pase le entrega a Almada una variante diferente dentro de un plantel que ya cuenta con jugadores como Henry Martín, Miguel Borja, Brian Rodríguez, Óscar Perea y Raphael Veiga.

Sin embargo, su incorporación inmediata al trabajo del primer equipo tendrá que esperar. El América se encuentra actualmente en Texas, donde prepara su siguiente compromiso. El español deberá aguardar para conocer a la mayoría de sus nuevos compañeros.

Las Águilas se preparan para disputar el partido por el tercer lugar de la Leagues Cup 2026 frente al León. El encuentro está programado para este domingo a las 16:00 horas, tiempo del centro de México.

Una vez que el plantel regrese, podrá integrarse de lleno a la dinámica del primer equipo y comenzar a trabajar bajo las órdenes de Almada de cara a un tramo crucial de la temporada, con dos duelos de máxima exigencia. El próximo sábado 12 de septiembre, el conjunto azulcrema enfrentará a Cruz Azul en una nueva edición del Clásico Joven. Siete días después, el sábado 19 de septiembre, recibirán a Chivas en el Estadio Azteca para disputar el Clásico Nacional.

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