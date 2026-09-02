Las estadísticas y títulos de la carrera de Carlos Álvarez, el nuevo fichaje del América

El mediocampista zurdo, ex Sevilla y Levante, llega a la Liga MX. Así ha sido su carrera

El América buscará replicar la ‘Fórmula Fidalgo’ con el fichaje de Carlos Álvarez. El mediocampista fue anunciado oficialmente como nuevo jugador del equipo azulcrema, atendiendo la petición de Guillermo Almada de apuntalar el centro del campo.

Nacido en Sanlúcar la Mayor en agosto de 2003, Carlos Álvarez tiene 23 años, la misma edad a la que llegó Fidalgo a Coapa en el invierno del 2021. Se formó en la cantera del Sevilla y fue convocado a varios partidos de las selecciones juveniles de España.

Como profesional, Álvarez debutó en la Tercera división del fútbol español, la Segunda B, con 16 años y 18 días en 2019, en un duelo del Sevilla Atlético, el filial del equipo hispalense, con los que jugó 84 partidos, con 4 goles y 13 asistencias. También llegó a jugar torneos de límite de edad, como la Youth League.

MÁS INFORMACIÓN: El día que Carlos Álvarez enfrentó a la Selección Mexicana

En 2022 jugó por primera vez con el primer equipo del Sevilla, siendo debutado por Jorge Sampaoli en la Copa del Rey ante el Juventud Torremolinos, pero solo disputó un partido de LaLiga y otro de Copa esa campaña, en la que ganaron la Europa League, tras lo cual fue traspasado al Levante.

Con el equipo granota militó dos temporadas en la Segunda división de España. Álvarez vivió su mejor momento en la 24/25, siendo vital para el ascenso al marcar 7 goles y repartir 11 asistencias. Su gol al minuto 97 ante el Burgos, en la penúltima jornada, les dio los tres puntos con los que aseguraron el ascenso directo a LaLiga.

En la temporada 25/26, Álvarez jugó 30 partidos en la máxima categoría del fútbol español, con tres anotaciones y dos pases de gol más, marcando al Girona y Oviedo en las primeras ocho jornadas, pero su último tanto fue en la jornada 18, vacunando a su ex equipo, el Sevilla.

La campaña que apenas comenzó, el centrocampista zurdo jugó 45 minutos en la jornada 1 ante el Espanyol, quedándose en la banca ante el Osasuna y el Betis previo a su llegada al fútbol mexicano.

Álvarez se suma a la contada lista de jugadores españoles que han militado en el América. La historia comenzó con Luis Regueiro, delantero que estuvo de 1942 a 1944 en el equipo. Santiago Solari trajo a dos ibéricos, primero a Fidalgo y meses después al defensa Jorge Meré, quien tuvo un paso breve en Coapa.

Las estadísticas de la carrera de Carlos Álvarez

Pese a que cumplió 23 años a inicio de agosto, Álvarez ya tiene más de 200 partidos en su carrera y está a un gol o asistencia de tener las 50 participaciones (20 tantos, 29 pases de gol).

Equipo Partidos Goles Asistencias Sevilla Atlético 84 4 13 Sevilla 3 1 0 Sevilla (Youth League) 9 1 2 Levante 105 14 14 España sub 15 1 0 0 España sub 16 10 0 0 España sub 17 9 1 0 España sub 19 6 0 0

Los títulos de la carrera de Carlos Álvarez

Estos son los campeonatos que ha conseguido el nuevo jugador del América, Carlos Álvarez, en su carrera.

Europa League: 1 (2023, Sevilla)

(2023, Sevilla) Segunda división de España: 1 (2025, Levante)

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