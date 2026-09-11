Aryna Sabalenka derrota a Pegula y va por su tercer título consecutivo del US Open

Aryna Sabalenka derrotó a Jessica Pegula por segunda vez en tres años y buscará el título ante Rybakina o Gauff

Sabalenka logra vencer a Jessica Pegula | IMAGN IMAGES via Reuters

Aryna Sabalenka volvió a encontrarse con Jessica Pegula en el US Open y nuevamente salió con el triunfo. La bielorrusa derrotó a la estadounidense por 7-5 y 6-2 para alcanzar la final del torneo por tercer año consecutivo y quedar a una victoria de conseguir su tercer título seguido en Nueva York.

El primer set transcurrió con ambas jugadoras sosteniendo sus turnos de servicio y buscando oportunidades para tomar ventaja. Pegula llegó a ganar 18 de 20 puntos con su primer saque antes de servir con desventaja de 5-6, pero Sabalenka encontró en ese momento la oportunidad para cambiar el desarrollo del parcial.

La número uno del mundo conectó un revés ganador, provocó un error de derecha de Pegula y volvió a encontrar un tiro ganador para generar el punto de set. Unos intercambios después cerró la manga por 7-5.

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Sabalenka trasladó esa dinámica al segundo parcial. Presionó el segundo servicio de Pegula y tomó una ventaja que ya no dejó escapar. La estadounidense consiguió ponerse 2-1 arriba después de un quiebre, pero Sabalenka respondió con cuatro juegos consecutivos para colocarse a un paso de la final.

La bielorrusa terminó el encuentro con 29 tiros ganadores, mientras Pegula registró 12. También ganó 14 de los 19 puntos disputados sobre el segundo servicio de su rival, uno de los aspectos que marcaron la diferencia durante el encuentro.

Sabalenka mantiene su dominio ante Pegula en Nueva York

El enfrentamiento representó el tercer encuentro consecutivo entre ambas en las últimas rondas del US Open. Sabalenka había derrotado a Pegula en la final de 2024 y en las semifinales de 2025.

Pegula llegó al partido después de haber remontado a Emma Navarro en los cuartos de final y con 50 victorias durante la temporada, la cifra más alta de la WTA. Sin embargo, no pudo prolongar su recorrido ante Sabalenka.

La estadounidense reconoció después del encuentro que su rival mostró un nivel que le permitió controlar buena parte del partido. “Creo que definitivamente, y se lo puedes preguntar a ella, probablemente fue el mejor partido que ha jugado este año. Sentí que su nivel fue muy alto”, explicó Pegula.

Sabalenka, por su parte, señaló que tenía como objetivo avanzar a la final y reconoció la dificultad de enfrentar nuevamente a Pegula. “Estaba desesperada por ganar, lo quería mucho”, declaró la bielorrusa. Con este resultado, Sabalenka acumula 19 victorias consecutivas en el US Open desde su derrota ante Coco Gauff en la final de 2023.

Sabalenka queda a un triunfo de otro título en Nueva York

La número uno del torneo disputará el sábado la final frente a la ganadora del duelo entre Elena Rybakina y Coco Gauff. Sabalenka buscará convertirse en la primera tenista que consigue tres títulos consecutivos del US Open desde Serena Williams, quien lo hizo entre 2012 y 2014.

La bielorrusa también sabe que dejará el primer puesto del ranking mundial la próxima semana, ya que Rybakina ocupará esa posición. Sabalenka había acumulado 99 semanas consecutivas como número uno. Sin embargo, la propia jugadora había señalado durante el torneo que aceptaría perder el liderato si conseguía sumar otro título en Flushing Meadows.

La final también tendrá un dato relacionado con las cabezas de serie: por primera vez desde 1975, las cuatro primeras sembradas alcanzaron las semifinales de un US Open femenino. Sabalenka ya está en el último partido del torneo y ahora necesita una victoria más para completar su tercer campeonato consecutivo en Nueva York.

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