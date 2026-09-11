César ‘Chino’ Huerta se queda sin debut con Pumas ante León por una molestia muscular

El delantero mexicano presentó una molestia muscular en la parte baja de la espalda durante el entrenamiento de este miércoles

Chino Huerta se lesiona y se pierde debut con Pumas | Imago 7

Los Pumas enfrentarán este jueves 10 de septiembre a León en duelo correspondiente a la jornada 7 del Apertura 2026, un partido que había generado expectativa por la posibilidad de que César ‘Chino’ Huerta hiciera su debut con el conjunto felino.

Sin embargo, el esperado regreso del atacante tendrá que esperar. Previo al compromiso, el Club Universidad informó que Huerta no estará disponible para enfrentar a León debido a una precaución médica, luego de que el futbolista presentara una molestia muscular en la parte baja de la espalda durante el entrenamiento de este miércoles.

La situación representa un nuevo contratiempo para el delantero mexicano, quien todavía no ha podido tener actividad con Pumas en esta temporada. El club decidió no arriesgar al jugador y mantenerlo fuera del partido ante León. De esta manera, Huerta tendrá que esperar para comenzar su nueva etapa con Pumas, después de un periodo en el que las lesiones también han condicionado su actividad futbolística.

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Lesiones han impedido al Chino Huerta brillar

Cabe recordar que, durante su estancia en el Anderlecht, César Huerta sufrió múltiples lesiones que limitaron su participación. Entre ellas se encuentra una pubalgia que lo mantuvo fuera de las canchas durante un periodo de hasta cinco meses.

Las lesiones han representado un obstáculo para el futbolista mexicano, quien no ha podido mantener la continuidad necesaria para sumar minutos durante este periodo. Ahora, una nueva molestia muscular vuelve a aparecer justo cuando existía la posibilidad de que tuviera sus primeros minutos con Pumas.

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La situación también se refleja en sus registros de actividad durante 2026. El mexicano solamente ha disputado cinco partidos a nivel de clubes en lo que va del año, una cantidad que muestra el poco tiempo que ha podido permanecer en cancha durante este periodo.

A esto se suma su participación con la Selección Mexicana durante la Copa del Mundo, donde únicamente tuvo seis minutos de actividad. Por ello, el duelo ante León representaba una posibilidad para que Huerta volviera a competir y comenzara a sumar minutos después de este periodo marcado por la falta de actividad. La molestia muscular, sin embargo, impidió que ese regreso pudiera concretarse.

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